Bỗng dưng nợ thuế hàng trăm triệu đồng

Giật mình vì bỗng dưng thành con nợ

Ông Ng.Ch.A, nhà ở phường Tân Bình, TP.HCM cho biết mới đây khi mở ứng dụng eTax Mobil anh mới tá hỏa khi đọc được thông báo mình nợ thuế 7 triệu đồng từ chuyển nhượng, thừa kế, quà tặng bất động sản. Số tiền này phát sinh từ cuối năm 2021 ở xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (cũ).

Tuy nhiên theo ông Ng.Ch.A, ông đầu tư bất động sản ở nhiều nơi, trong đó có tỉnh Lâm Đồng. Tất cả những giao dịch mua bán thời điểm đó đều đã ký hợp đồng công chứng. Khi nhận được thông báo đóng các loại thuế, phí, anh đã đóng đầy đủ, không thiếu một đồng nào. Sau đó cũng đã hoàn tất thủ tục sang tên mua bán, cập nhật tên người mua lên sổ hồng. Nay bỗng dưng anh nhận được thông báo trên nhưng không biết nguyên nhân vì sao.

"Tôi có đưa những thắc mắc của mình hỏi ngành thuế trên eTax Mobil nhưng không được hồi âm. Nếu muốn khiếu nại hay thắc mắc phải chạy trực tiếp lên thuế khu vực Di Linh - Bảo Lộc - Bảo Lâm để hỏi. Nhưng vừa đi, vừa về phải mất ít nhất một ngày đường. Thấy quá ngán ngẩm và mất thời gian nên tôi đóng luôn cho đỡ rắc rối về sau. Điều tôi đang lo lắng nữa là tới đây còn những thông báo thuế như vậy nữa hay không, bởi tôi đầu tư mua bán đất đai ở rất nhiều nơi, không chỉ ở Lâm Đồng", ông Ng.Ch.A. bức xúc nói.

Ông Ng.V.T. bị thông báo nợ thuế và bị phạt chậm nộp dù hồ sơ mua bán đã xong và sổ hồng cũng đã sang tên cho người mua cách đây không lâu ẢNH: QUANG THUẦN

Một trường hợp khác là vợ chồng ông Ng.V.T. nhà ở phường Diên Hồng, TP.HCM mới đây cũng nhận được thông báo trên eTax Mobil nợ thuế hơn 10 triệu đồng từ một giao dịch bất động sản mới đây 2 tháng ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Dù theo ông T. ông đã hoàn tất thủ tục công chứng, đóng thuế, sang tên sổ hồng cho người mua.

"Tôi giật mình vì tự nhiên giao dịch đã hoàn tất, thuế, phí đã đóng đầy đủ mới ra sổ hồng. Nay bỗng dưng bị thông báo nợ thuế. Do hai vợ chồng đứng tên cùng miếng đất nên mỗi người nhận được thông báo nợ 5 triệu đồng, cùng với tiền phạt chậm nộp. Để tránh rắc rối tôi đã đóng số tiền nợ thuế và tiền phạt chậm nộp dù không biết lý do vì sao mình nợ", ông T. cho hay.

Gây phiền toái cho người dân

Cách đây chưa lâu, ông Ph.V.H. ở phường Xuân Hoà, TP.HCM cũng tá hỏa khi nhận được thông báo nợ thuế gần 400 triệu đồng, trong đó bao gồm tiền nợ thuế và tiền phạt chậm nộp. Số tiền trên xuất phát từ một khoản đầu tư bất động sản đã hoàn tất từ năm 2022. Theo trình bày của ông Phan Văn Hùng, thời điểm năm 2022 ông kinh doanh một bất động sản và bán chênh lệch được 1 tỉ đồng. Khi đó, ông đã được chủ đầu tư kê khai và nộp thuế cho số tiền mình nhận.

Thế nhưng bẵng đi một thời gian khá dài, mới đây ông nhận được thông báo nợ thuế. Khi ông liên hệ với cán bộ thuế để kiểm tra lại, tại đây ông được giải thích mức thu nhập trên cộng với thu nhập nơi ông đang làm việc cao hơn 100 triệu đồng/tháng nên phải đóng thuế thu nhập cá nhân lũy tiến lên mức kịch trần là 35%/năm. Trong khi chủ đầu tư chỉ đóng cho ông 10% trên số tiền 1 tỉ đồng, nên ông bị truy thu.

Ông Ph.V.H. cho rằng ông hoàn toàn đồng ý với chính sách thuế của Nhà nước đưa ra, có thu nhập là phải đóng đầy đủ. Nhưng điều làm ông bức xúc là từ năm 2022 đến nay ngành thuế mới truy thu số tiền ông đóng thiếu dẫn đến số tiền chậm nộp của ông bị phạt lên đến gần 100 triệu đồng.

"Tôi giật mình khi nhận được thông báo, vì bỗng dưng thành con nợ. Nếu ngành thuế thông báo sớm cho tôi đóng từ năm 2022 có phải tôi không bị nợ thuế và không phải đóng phạt gần một trăm triệu đồng. Trong lúc này đây là số tiền rất lớn. Ngay khi nhận được thông báo, tôi cũng đã nhanh chóng đi đóng xong số tiền nợ thuế", ông Ph.V.H. cho hay.

Một trường hợp khác của ông Ng.Ch.A. dù giao dịch đã hoàn tất từ năm 2021, khi đó ông đã đóng đầy đủ thuế, phí nhưng nay bỗng dưng nhận được thông báo nợ thuế ẢNH: ĐÌNH SƠN

Nhiều trường hợp người dân khác cũng phản ánh bức xúc về thông báo nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Theo một người dân ở phường Chợ Lớn, TP.HCM ông nhận được thông báo nợ thuế trong khi nhà đã bán cách đây 5 năm. Khi đó, nếu không đóng thuế làm sao hoàn thành thủ tục mua bán, sang tên, chuyển nhượng. Bây giờ đi chứng minh cho ngành thuế thật khó như lên trời, bởi giấy tờ mua bán đã không còn giữ.

Một trường hợp khác cho biết đã bán miếng đất cách đây 8 năm, nay nhận được thông báo nợ thuế. Trong khi đó giấy tờ liên quan đến mua bán, đến miếng đất đã mất hết. "Tôi nghỉ mua bán xong thì các giấy tờ liên quan vứt đi chứ để lại làm gì. Nay thì ngành thuế ra thông báo nợ thuế tôi cũng tá hỏa luôn vì không biết mình sai ở đâu", người này cho biết.

Trong khi đó có nhiều trường hợp khi đi công chứng, sang tên nhà đất mới biết mình đang nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp dù trước đó không hề nhận được thông báo của ngành thuế và cũng không biết có sự tồn tại của loại thuế này đối với nhà phố, căn hộ chung cư. Số tiền thuế phải đóng mỗi năm mấy chục ngàn, rất ít. Tuy nhiên phiền phức phát sinh khi đi mua bán sang tên bị cơ quan chức năng ngăn chặn vì nợ thuế. Để hoàn thành giao dịch, người dân phải đi đóng khoản thuế này rất mất thời gian.