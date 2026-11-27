Được cấp sổ đỏ lần đầu khi chưa nộp tiền sử dụng đất

Theo khoản 3 điều 65 luật Đất đai sửa đổi, được Quốc hội thông qua ngày 21.11, có hiệu lực từ ngày 1.7.2027, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) được cấp sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ tài chính về đất đai được hiểu là các khoản tiền mà người sử dụng đất phải nộp cho nhà nước, như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí, liên quan đến đất đai…

Tuy nhiên, luật cũng quy định một số trường hợp được cấp sổ đỏ mà không phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước khi nhận sổ, trong đó có trường hợp được ghi nợ nghĩa vụ tài chính.

Người dân đủ điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu, thuộc trường hợp được ghi nợ tiền sử dụng đất thì không phải chờ đến khi nộp đủ khoản tiền này thì mới được cấp ẢNH: NGÂN NGA

Cụ thể, theo khoản 6 điều 65 luật này, cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu được ghi nợ tiền sử dụng đất nếu có nhu cầu. Quy định này không giới hạn đối tượng được ghi nợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo hay người có hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, theo điểm đ khoản 11 điều 18 Nghị định 101 năm 2024 của Chính phủ, chính sách ghi nợ tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ lần đầu được áp dụng từ ngày 1.8.2024 đến hết ngày 31.7.2029. Trong khi đó, luật Đất đai sửa đổi đã đưa vào luật chính sách này và không quy định mốc thời gian kết thúc áp dụng.

Ngoài ra, theo khoản 3 điều 48 luật Đất đai sửa đổi, người được bố trí tái định cư cũng được ghi nợ tiền sử dụng đất khi được giao đất tái định cư nếu có nhu cầu.

Liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai, điểm h khoản 3 điều 72 luật Đất đai sửa đổi cũng quy định, trường hợp cơ quan có thẩm quyền chậm giải quyết thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng đất thì giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính được xác định tại thời điểm phải hoàn thành thủ tục theo quy định.

Ngoài ra, theo luật Đất đai sửa đổi, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không được yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin hồ sơ đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, trừ trường hợp không khai thác được hoặc thông tin không đầy đủ, không chính xác.

Chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất, có được chuyển nhượng?

Theo điều 28 luật Đất đai sửa đổi, trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ thì phải thực hiện xong trước khi: chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp và góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, đối với trường hợp người sử dụng đất thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoặc cá nhân là người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ về đất đai theo quy định của luật này mà chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính, hoặc được ghi nợ thì được chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính và phải hoàn thành khi đăng ký biến động.

Trường hợp tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất thì người nhận tặng cho thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người nhận thừa kế được tiếp tục ghi nợ. Không chỉ cá nhân, hộ gia đình được cấp sổ đỏ lần đầu, người được bố trí tái định cư cũng được ghi nợ tiền sử dụng đất nếu có nhu cầu.

Đối với trường hợp thu hồi đất ở mà người có đất thu hồi phải di chuyển chỗ ở, được bồi thường bằng đất ở, hoặc nhà ở tái định cư, nhưng tiền bồi thường về đất ở không đủ để nhận một suất tái định cư tối thiểu thì được nhà nước hỗ trợ khoản tiền còn thiếu.