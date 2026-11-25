Những loại đất được chuyển sang đất ở không phải xin phép

Theo các khoản 4 và 5 điều 54 luật Đất đai sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1.7.2027), có 2 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Thứ nhất, đất có nguồn gốc là đất ở đã chuyển sang sử dụng vào mục đích khác, nay người sử dụng đất có nhu cầu chuyển lại thành đất ở.

Thứ hai, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc là đất phi nông nghiệp không phải đất ở, có thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định của pháp luật, nay có nhu cầu chuyển thành đất ở và phù hợp với quy hoạch.

Người dân thực hiện thủ tục về đất đai tại UBND xã Hà Bắc, TP.Hải Phòng ẢNH: NGÂN NGA

Ngoài 2 trường hợp nêu trên, luật mới còn quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, gồm:

Chuyển đất trồng lúa sang loại đất khác; đất lâm nghiệp sang loại đất khác.

Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Chuyển đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang loại đất khác trong nhóm đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Chuyển các loại đất trong nhóm đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở, sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 điều này.

Khi chuyển mục đích sử dụng đất thuộc các trường hợp phải xin phép, người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích được tính thế nào?

Theo điều 73 luật Đất đai sửa đổi, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê khi chuyển mục đích sử dụng đất được tính dựa trên tỷ lệ thu tiền và mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của loại đất sau khi chuyển mục đích và loại đất trước khi chuyển mục đích cho thời gian sử dụng đất còn lại.

Trường hợp thuê đất trả tiền hằng năm, người sử dụng đất nộp tiền thuê đất theo loại đất sau khi chuyển mục đích và được khấu trừ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trả một lần đã nộp theo mục đích cũ (nếu có) vào tiền thuê đất phải nộp hằng năm theo quy định của Chính phủ.

Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất

Theo luật Đất đai sửa đổi, việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp như:

Thực hiện chính sách dân tộc; chính sách nhà ở, đất ở; chính sách an sinh xã hội; chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng.

Để thực hiện chính sách ưu đãi theo ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư.

Để khuyến khích đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công.

Để thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Sử dụng đất không phải đất quốc phòng cho mục đích quốc phòng của doanh nghiệp quân đội; sử dụng đất không phải đất an ninh cho mục đích an ninh của doanh nghiệp công an.

Không áp dụng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất xây dựng nhà ở thương mại, đất thương mại, dịch vụ, trừ trường hợp pháp luật về nhà ở hoặc pháp luật khác có liên quan quy định khác.

Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê hoặc giảm tiền thuê đất hằng năm theo quy định của Chính phủ trong điều hành kinh tế - xã hội thì không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất, tính số tiền phải nộp. Người sử dụng đất cũng không phải làm thủ tục đề nghị miễn, giảm.

Trường hợp được giảm tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất hoặc miễn tiền thuê đất một số năm thì vẫn phải thực hiện các thủ tục nêu trên.