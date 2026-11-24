Trường hợp người dân không phải chịu giá đất tăng

Theo điểm h khoản 3 điều 72 luật Đất đai sửa đổi (có hiệu lực từ ngày 1.7.2027), trường hợp cơ quan có thẩm quyền chậm thực hiện thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến quyền của người sử dụng đất thì thời điểm xác định giá đất (để tính nghĩa vụ tài chính) được xác định tại thời điểm phải hoàn thành thủ tục hành chính theo thời hạn.

Quy định về thời điểm xác định giá đất nhằm bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất khi cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính quá hạn ẢNH: NGÂN NGA

Đồng thời, thời điểm xác định giá đất phải được thể hiện ngay trong văn bản, quyết định giải quyết thủ tục hành chính bị chậm. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất.

Như vậy, đối với trường hợp thuộc phạm vi quy định, nếu cơ quan có thẩm quyền chậm giải quyết hồ sơ, thời điểm xác định giá đất không căn cứ vào ngày thực tế hoàn thành thủ tục mà căn cứ vào ngày phải hoàn thành theo quy định.

Điều này có ý nghĩa đối với những hồ sơ phát sinh nghĩa vụ tài chính về đất đai, đặc biệt khi giá đất thay đổi trong khoảng thời gian cơ quan có thẩm quyền chậm giải quyết thủ tục.

Hồ sơ tồn đọng chưa xác định giá đất được xử lý thế nào?

Khoản 2 điều 111 luật Đất đai 2026 sửa đổi quy định việc xử lý các trường hợp đã có quyết định về đất đai nhưng chưa xác định giá đất.

Cụ thể, đối với các quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo luật Đất đai 2013 nhưng chưa xác định giá đất, chính sách thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và giá đất được áp dụng tại thời điểm ban hành quyết định.

Trường hợp giao đất, cho thuê đất theo tiến độ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì giá đất cụ thể được xác định theo thời điểm ban hành từng quyết định.

Theo điểm d khoản 2 điều 111 luật Đất đai sửa đổi, đối với hồ sơ thuộc luật Đất đai 2024 đã quá hạn nhưng chưa xác định giá đất khi luật mới có hiệu lực, nghĩa vụ tài chính được tính theo chính sách và giá đất tại thời điểm ban hành quyết định liên quan hoặc nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Không được yêu cầu người dân bổ sung hồ sơ quá một lần

Theo điểm e khoản 5 điều 18 luật Đất đai sửa đổi, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không được yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được công bố, trừ trường hợp không khai thác được hoặc thông tin không đầy đủ, không chính xác. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ, nếu có, chỉ được thực hiện một lần.

Đáng chú ý, theo điểm đ khoản 5 điều 18, người dân đã được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất và nhận thông báo nộp tiền nhưng chưa nộp thì có quyền đề nghị dừng thủ tục.

Khi đó, cơ quan có thẩm quyền hủy quyết định, thông báo đã ban hành. Người dân được tiếp tục sử dụng đất theo mục đích, hình thức giao đất hoặc cho thuê đất trước đó, chỉ phải trả phí, lệ phí đối với phần công việc cơ quan giải quyết đã thực hiện.

Luật mới còn xác định rõ trách nhiệm của cơ quan giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Theo đó, cơ quan này phải giải quyết hồ sơ đúng thẩm quyền, thời hạn quy định.

Tuy nhiên, cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ không phải chịu trách nhiệm về nội dung các giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền khác thẩm định, phê duyệt, công chứng, chứng thực hoặc xác nhận trước đó. Quy định cũng loại trừ trách nhiệm đối với nội dung kê khai và giấy tờ do người dân cung cấp.