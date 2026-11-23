Bài viết TP.HCM gấp rút bồi thường dự án trọng điểm: Chuẩn bị trước, bớt cập rập về sau trên Thanh Niên phản ánh việc thành phố đang triển khai đo đạc hiện trạng trước tại 78 dự án. Cách làm linh hoạt này giúp rút ngắn khâu chuẩn bị để ngay khi dự án được phê duyệt, các địa phương có sẵn hồ sơ bồi thường, chi trả nhanh chóng.

"Đây là cách làm đúng…"

Ghi nhận sự chủ động của cơ quan chức năng trong khâu chuẩn bị mặt bằng, bạn đọc (BĐ) H. bày tỏ: "Đây là cách làm đúng! Những dự án nào xác định sẽ làm, nhất định sẽ làm thì nên đo đạc, kiểm đếm, xác minh, khẩn trương đền bù giải phóng mặt bằng càng sớm càng tốt".

Cùng chung tâm trạng, BĐ Đỗ Gia Hân bộc bạch: "Mong lần này dự án không bị lỡ hẹn nữa, đền bù xong sớm cho dân ổn định lại cuộc sống. Chứ chuyện giải phóng mặt bằng chậm mãi rồi, ai cũng sốt ruột!".

Tuy nhiên, quá trình đền bù luôn là bài toán hóc búa, khiến nhiều người mang tâm trạng phấp phỏng. Điển hình là nỗi lo bị thiệt thòi nếu chấp hành sớm như BĐ Nguyễn Hoàng phân tích: "Người dân có một tâm lý rất dễ hiểu, nhìn nhà bên cạnh để xem quyền lợi của mình có được bảo đảm không. Không ai muốn mình là người chịu thiệt, nhất là khi phải rời bỏ căn nhà đã ở mấy chục năm". Do đó, BĐ này đề xuất cần có cơ chế để người dân tự kiểm tra cách tính bồi thường, biết đơn giá và các khoản hỗ trợ.

Theo kế hoạch, TP.HCM sẽ triển khai hàng loạt dự án chỉnh trang đô thị, di dời hơn 40.000 căn nhà ven kênh trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 Ảnh: Sỹ Đông

"Vì sao người bàn giao đất đúng hạn lại có lúc lo mình bị thiệt? Lẽ ra họ phải là những người yên tâm nhất vì đã hợp tác để dự án triển khai thuận lợi. Nhưng nếu nghe thông tin hộ bên cạnh chậm bàn giao rồi được bổ sung khoản hỗ trợ nào đó, trong khi nhà mình đã nhận tiền và dọn đi từ lâu, chắc chắn sẽ có thắc mắc. Tất nhiên, không phải cứ hai nhà cạnh nhau là mức bồi thường phải giống hệt, bởi nguồn gốc đất, diện tích được công nhận và tài sản trên đất có thể khác nhau. Vấn đề là những khác biệt đó phải được giải thích minh bạch.

Đề nghị mỗi dự án có bảng thông tin rõ ràng về nguyên tắc tính giá, điều kiện hỗ trợ, thời điểm áp dụng và cơ chế giải quyết kiến nghị. Trường hợp điều chỉnh phương án thì phải nói rõ căn cứ, phạm vi áp dụng, tránh để người dân tự suy đoán…", BĐ Đồng Mai Phương Anh kiến nghị.

Kiểm soát năng lực nhà thầu ngay từ đầu

Bên cạnh câu chuyện giá cả, tiến độ thi công công trình sau khi giải tỏa cũng là một điểm nghẽn được nhiều BĐ góp ý. "Đi ngang những khu đất bị rào chắn lâu ngày, điều khiến tôi khó chịu nhất không chỉ công trình chậm mà còn là cảnh nhếch nhác xung quanh; có chỗ nhìn vào chẳng biết đang xây dựng hay bỏ hoang. Trong khi trước đó người dân đã phải dọn khỏi căn nhà gắn bó hàng chục năm để nhường đất cho dự án. Nếu chưa đủ điều kiện thi công ngay thì sao không tính toán kỹ thời điểm thu hồi, tránh để mặt bằng trống quá lâu?", BĐ Lê Hữu Kông nêu ý kiến.

Đất chật người đông, giải tỏa thì ai cũng tiếc nhà cửa, kỷ niệm. Nhưng nhìn mấy con kênh đen ngày xưa dơ bẩn, hôi thối, giờ có cơ hội đổi mới cũng đáng đánh đổi chứ nhỉ. Ng. Bảo Long Mình trẻ tuổi, nghe chuyện bố trí tái định cư, hỗ trợ việc làm thấy cũng ổn, nhưng sợ thực tế... giấy tờ với thủ tục còn nhiêu khê, mấy cô chú lớn tuổi biết đâu mà xoay? Lương Bảo Hân

Tiếp nối ý kiến trên, BĐ Phạm Tiến Dũng cũng chia sẻ: "Người dân nghe có dự án thì lo đủ thứ, từ tiền đền bù, chỗ ở mới đến chuyện con cái học hành. Vận động mãi, bà con đồng ý bàn giao nhà đất để làm công trình chung. Vậy mà có những nơi giải tỏa xong, quây tôn kín mít rồi để đó năm này qua năm khác. Nhìn mà xót!".

Để giải quyết triệt để tình trạng này, BĐ Đoàn Thị Thu Huyền hiến kế: "Muốn trị bệnh chậm tiến độ thì phải xem lại cách giao việc và kiểm soát năng lực nhà thầu ngay từ đầu... Đã nhận mặt bằng sạch thì phải chứng minh được tiến độ bằng công việc cụ thể".

Trong khi đó, BĐ Ng.Đăng Hoàng đưa ra kiến nghị phải công khai tiến độ thực hiện từng dự án trên một hệ thống để người dân theo dõi: "Không cần báo cáo dài dòng, cứ đưa số liệu và hình ảnh thực tế là dân hiểu. Trường hợp lỗi thuộc về nhà thầu thì phải áp dụng chế tài theo hợp đồng".

Ổn định sinh kế cho người dân sau khi dời đi cũng là chặng đường dài đầy thử thách. BĐ Đỗ Quốc Thắng chia sẻ trăn trở của những người lớn tuổi khi phải chuyển đổi môi trường sống: "Sáu mươi tuổi rồi, giờ nói chuyển đổi nghề nghiệp thì chuyển qua nghề gì? Một người bán nước, sửa xe hay làm nghề thủ công tại nhà suốt ba bốn chục năm, giờ phải chuyển đi thì cái họ cần trước tiên là chỗ tiếp tục làm ăn... Nếu phải di dời, tôi mong thành phố có chính sách riêng cho nhóm này, chẳng hạn hỗ trợ thuê mặt bằng nhỏ, bố trí điểm kinh doanh phù hợp".

Cuối cùng, vấn đề định giá đền bù luôn là mấu chốt quan trọng nhất để tạo ra sự đồng thuận trọn vẹn. BĐ Nguyễn Việt Trinh góp ý: "Khi xác định mức bồi thường, cơ quan chức năng nên khảo sát cả giá giao dịch thực tế của những căn nhà tương tự quanh khu vực, chứ đừng chỉ nhìn vào bảng giá đất". BĐ Đinh Trọng Hiệp kiến nghị cơ chế mở: "Mỗi dự án lớn nên công khai phương pháp định giá, các yếu tố điều chỉnh và có đơn vị thẩm định độc lập để đối chiếu. Minh bạch được những chuyện này thì dù chưa phải ai cũng hài lòng, ít nhất người dân còn có cơ sở để trao đổi, kiến nghị".