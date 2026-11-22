Như Thanh Niên đã phản ánh, trong phiên đấu giá 70 thửa đất tại xã Lý Nhân (Ninh Bình) mới đây xuất hiện mức trả giá cao bất thường, lên tới 1,468 tỉ đồng/m2.

Dù quy chế quy định rõ mức giá tính trên 1 m2 và được nhắc lại nhiều lần, nhóm 11 khách hàng trúng đấu giá sau đó đồng loạt xin hủy kết quả với lý do "nghe nhầm" tổng giá trị cả lô đất.

Đáng chú ý, nếu chia ngược lại, mức giá họ "nhầm" lại thấp hơn giá khởi điểm. Sự việc khiến phiên đấu giá đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ, ảnh hưởng trực tiếp nguồn thu ngân sách địa phương.

Ả NH HƯỞNG NHU CẦU THẬT

Nhắc lại những lần đấu giá có mức trả không tưởng trước đây, bạn đọc (BĐ) Phạm Minh Phương bày tỏ: "Hai vợ chồng đi làm, mỗi tháng trừ tiền thuê trọ, ăn uống, học hành của con thì để dành được bao nhiêu đâu. Cứ nghĩ cố gắng thêm vài năm sẽ mua được miếng đất nhỏ ở vùng ven, xây căn nhà vừa đủ ở. Vậy mà nhìn những phiên đấu giá trả lên hàng trăm triệu, cả tỉ đồng một mét vuông, thật sự thấy ngán.

Biết là giá người ta trả trong phiên đấu giá chưa chắc đã thành giao dịch thật nhưng chỉ sợ những người đang rao bán đất lại lấy con số ấy ra làm lý do tăng giá. Người mua thì nghe đất khu này đang lên, người bán lại càng có cớ giữ giá.

Cuối cùng, người cần nhà để ở phải chịu. Mong cơ quan chức năng làm rõ vụ đấu giá này, đồng thời công bố thông tin minh bạch để người dân phân biệt được giá trúng thực sự với những mức giá chỉ xuất hiện trên giấy".

Một góc khu đất tại xã Lý Nhân (Ninh Bình) - nơi ghi nhận một số người tham gia đấu giá lên tới gần 1,5 tỉ đồng/m2 ẢNH: CÔNG TY PHÚC HƯNG

Cùng chung nỗi trăn trở, BĐ Bùi Đức Kiên phân tích: "Nói chuyện giá đất "ảo" thì phải nhìn cả người bán lẫn người mua. Người có đất thấy một phiên đấu giá xuất hiện mức giá rất cao, dù chưa biết kết quả cuối cùng ra sao, cũng dễ nảy sinh tâm lý chờ giá lên thêm; đã chờ thì không muốn bán rẻ. Còn người mua có nhu cầu ở thật, gom góp được một khoản tiền, đi hỏi vài nơi thấy giá cứ tăng thì đành quay về. Đấy mới là điều đáng ngại.

Thị trường bất động sản cần giao dịch thực, có người mua, người bán và mức giá phù hợp, chứ giá rao cao ngất mà chẳng ai mua nổi thì đất cứ nằm đó, còn người cần nhà vẫn tiếp tục thuê trọ".

C ẦN TĂNG TÍNH RĂN ĐE

Quay trở lại với lời giải thích "nghe nhầm" từ nhóm người tham gia đấu giá, BĐ Phạm Văn Nam nêu: "Năm 2024, Thanh Oai (Hà Nội) có hàng chục lô đất bị bỏ cọc… Vụ Ninh Bình lần này còn đặc biệt hơn vì xuất hiện lời giải thích "nghe nhầm" giá mỗi mét vuông với giá cả thửa đất. Đúng hay sai thì phải kiểm tra phiếu trả giá, quy chế, biên bản và những người liên quan. Cần đối chiếu các vụ trước để tìm xem lỗ hổng nằm ở đâu… Nếu thật sự có tổ chức, cá nhân đứng sau thao túng thì phải xử lý nghiêm".

BĐ Trần Bảo Thy đặt vấn đề: "Một người nhầm đơn vị tính thì còn có thể giải thích do sơ suất nhưng gần 20 người cùng đưa giá lên mức quá cao, trong đó có người từng tham gia đấu giá nhiều lần, thì cơ quan chức năng cần kiểm tra kỹ hơn".

BĐ Đoàn Huy Quân kiến nghị các cơ quan chức năng có chế tài mạnh tay mang tính răn đe cao để phòng ngừa những vụ việc tương tự: "Cứ mỗi lần xảy ra chuyện đấu giá đất giá cao ngất ngưởng rồi bỏ cọc, dư luận lại bàn tán một thời gian, sau đó đâu lại vào đấy. Nếu chỉ mất vài trăm triệu đồng tiền đặt trước thì với những người có tiềm lực tài chính lớn chưa chắc đã đủ sức răn đe.

Họ có thể xem đó là khoản chi phí phải bỏ ra để đạt mục đích khác. Đề nghị nghiên cứu quy định cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên phạm vi toàn quốc từ 3 - 5 năm đối với người bị xác định cố tình trả giá bất thường nhằm phá cuộc đấu giá hoặc thao túng thị trường.

Không thể để hôm nay gây rối ở tỉnh này, tháng sau lại sang tỉnh khác tiếp tục tham gia như chưa có chuyện gì. Nhưng phải phân biệt rõ người cố ý vi phạm với người gặp sự cố tài chính thực sự.

Muốn cấm thì phải có kết luận, bằng chứng và thủ tục xem xét minh bạch… Đấu giá là hoạt động nghiêm túc. Ai muốn tham gia phải chấp nhận trách nhiệm tương xứng với quyết định của mình".