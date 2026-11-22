C HỦ ĐỘNG ĐO ĐẠC, KIỂM ĐẾM

Những ngày đầu tháng 11.2026, tại khu vực rạch Nhảy - Ruột Ngựa (P.Bình Phú, TP.HCM), các nhân viên đo đạc khẩn trương xác định ranh mốc, đo vẽ hiện trạng phục vụ công tác chuẩn bị bồi thường, giải phóng mặt bằng.

TP.HCM triển khai hàng loạt dự án chỉnh trang đô thị, di dời hơn 40.000 căn nhà ven kênh trong giai đoạn 2026 - 2030 Ảnh: Sỹ Đông

Dự án cải tạo rạch Nhảy - Ruột Ngựa nằm trong danh mục 78 dự án thực hiện trước công tác điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm và thống kê đất đai, tài sản gắn liền với đất được HĐND TP.HCM thông qua cuối tháng 8.2026. Đây được xem là một trong những giải pháp nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Anh Nguyễn Văn Phượng (sống tại hẻm 242 An Dương Vương, P.Bình Phú) cho biết gia đình anh và các hộ dân xung quanh đều mong muốn dự án rạch Nhảy - Ruột Ngựa sớm được triển khai. Tuy nhiên, hiện người dân mới được đo vẽ, kiểm đếm hiện trạng, chưa xác định cụ thể diện tích đất bị thu hồi nên tâm lý còn nhiều băn khoăn. Theo anh Phượng, điều người dân quan tâm nhất là chính sách bồi thường thỏa đáng, tái định cư gần nơi ở cũ.

Ông Nguyễn Phước Hùng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng P.Bình Phú, cho biết đơn vị đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để tiến hành đo vẽ, kiểm đếm tài sản với dự án rạch Nhảy - Ruột Ngựa, chuẩn bị cho công tác bồi thường. Dự án này đã kéo dài hơn 20 năm, trải qua nhiều nhiệm kỳ. Từ khi thành lập phường đến nay, địa phương nhiều lần kiến nghị sớm triển khai dự án nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường. Thống kê sơ bộ, dự án ảnh hưởng khoảng 125 hộ dân.

Để tạo sự đồng thuận, Ban quản lý dự án đã phối hợp khu phố tổ chức hội nghị trao đổi với các hộ dân về kế hoạch triển khai. Qua ghi nhận, đa số người dân đồng tình, ủng hộ dự án. "Việc đo vẽ sớm xuất phát từ tính chủ động của phường, để khi bồi thường thì có thông tin, dữ liệu triển khai nhanh hơn", ông Hùng nói. Bên cạnh đó, địa phương đang tập trung triển khai, phấn đấu giải ngân 100% tổng vốn khoảng 250 tỉ đồng được giao năm 2026. Trong năm 2027, Ban quản lý dự án phường sẽ triển khai thêm 5 dự án xây dựng mới trường học với tổng kinh phí gần 1.300 tỉ đồng.

C Ó THỂ BỒI THƯỜNG TỪ NĂM 2027

Không riêng P.Bình Phú, nhiều địa phương khác cũng đang triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm để chuẩn bị mặt bằng cho các dự án thuộc danh mục được HĐND TP.HCM thông qua. Tại P.Bình Tân, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường đang thực hiện công tác điều tra, đo đạc, kiểm đếm đối với 5 dự án trên địa bàn, gồm 1 dự án công viên cây xanh và 4 dự án trường học. Qua thống kê sơ bộ, các dự án này ảnh hưởng khoảng 300 hộ dân, chủ yếu liên quan đến đất nông nghiệp.

Ông Võ Minh Khang, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng P.Bình Tân, cho biết đơn vị chủ động ký hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị tư vấn đo vẽ đủ năng lực, không thực hiện tạm ứng kinh phí. Cách làm này nhằm giảm các thủ tục tạm ứng, hoàn ứng, đồng thời tạo sự linh hoạt khi triển khai các dự án có quy mô nhỏ.

Còn tại P.An Nhơn, công tác đo đạc, bồi thường giải phóng mặt bằng tập trung vào 4 dự án giao thông chính, với khoảng 950 căn hộ và thửa đất thuộc diện giải tỏa. Mục tiêu là khi HĐND TP.HCM chính thức thông qua dự án và bố trí nguồn vốn bồi thường trong năm tới, địa phương đã có sẵn bộ hồ sơ hoàn chỉnh để thực hiện các bước tiếp theo, tiến tới chi trả tiền bồi thường cho người dân.

Theo danh mục được HĐND TP.HCM thông qua, 78 dự án được phép đo đạc, kiểm đếm trước thuộc nhiều lĩnh vực hạ tầng thiết yếu. Trong đó, có 4 dự án phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, 17 dự án giao thông, cầu, đường bộ, 50 dự án chỉnh trang đô thị, cải tạo môi trường, thoát nước, kênh rạch và 7 dự án giáo dục. Tổng kinh phí dự kiến dành cho các công việc thực hiện trước hơn 207 tỉ đồng.

Về tiến độ, dự kiến 69 dự án hoàn thành đo đạc, kiểm đếm ngay trong quý 4/2026, 9 dự án còn lại hoàn tất vào quý 1/2027. Đối với những dự án đã hoàn tất khâu chuẩn bị, thành phố cho phép tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2027, phù hợp tiến độ thực tế của từng dự án. Tuy nhiên, HĐND TP.HCM cũng lưu ý việc đưa dự án vào danh mục không đồng nghĩa nhà nước đã quyết định thu hồi đất. Quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, các tổ chức và chủ thể có liên quan vẫn phải được bảo đảm đầy đủ theo quy định pháp luật.

G IẢI THÍCH RÕ ĐỂ NGƯỜI DÂN ĐỒNG THUẬN

Lãnh đạo các ban quản lý dự án nhìn nhận việc đo đạc, kiểm đếm trước khi dự án được phê duyệt giúp cơ quan chức năng có thêm thời gian tiếp cận, hướng dẫn người dân và rà soát hồ sơ pháp lý. Các nội dung được kiểm tra gồm diện tích đất, cây trồng và tài sản trên đất, qua đó có cơ sở xác định chính xác hiện trạng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân khi nhà nước thu hồi đất. "Khi dự án được phê duyệt chính thức và giá bồi thường được trình duyệt, những dữ liệu đã chuẩn bị trước sẽ giúp các công việc liên quan được triển khai nhanh hơn, rút ngắn thời gian bàn giao mặt bằng phục vụ thi công", ông Võ Minh Khang nói.

Nhân viên đơn vị tư vấn đo vẽ, xác định ranh dự án cải tạo rạch Nhảy - Ruột Ngựa (P.Bình Phú, TP.HCM) Ảnh: Sỹ Đông

Dù có nhiều thuận lợi, quá trình triển khai cũng sẽ có phát sinh một số khó khăn. Do việc đo đạc được thực hiện trước khi ranh dự án được phê duyệt chính thức nên có thể thay đổi ranh thu hồi, dẫn đến phải đo đạc lại hiện trạng. Điều này vừa gây phiền hà, vừa khiến người dân thắc mắc về quy trình, tính hợp pháp trong việc triển khai thực hiện.

Một vướng mắc khác là người dân thường căn cứ vào quy định chung của luật, cho rằng việc đo đạc, kiểm đếm thực hiện sau khi dự án được phê duyệt, trong khi chưa nắm rõ cơ chế đặc thù của thành phố. Vì vậy, một số hộ còn băn khoăn, chưa hiểu đầy đủ cơ sở pháp lý của việc kiểm đếm sớm.

Trước thực tế này, các phường tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và đồng thuận với cách làm mới. Đối với những trường hợp chưa thể vận động trực tiếp, Ban quản lý dự án gửi thư mời, phối hợp Ủy ban MTTQ VN và các đoàn thể chính trị - xã hội của phường đến từng hộ để trao đổi, giải thích và tháo gỡ khó khăn.

Mặt khác, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng P.An Nhơn cho hay việc xác minh nguồn gốc đất, trích lục hồ sơ đối chiếu và lấy ý kiến dân cư đòi hỏi nhiều thời gian và quy trình chặt chẽ. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ địa phương phải đồng thời gánh vác cùng lúc nhiều dự án, dẫn đến áp lực lớn về tiến độ công việc. Dù vậy, địa phương vẫn đang nỗ lực hoàn thành các khâu chuẩn bị thủ tục theo đúng mốc thời gian quy định.