Ngày 19.11, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng ký quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh.

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 7.785 tỉ đồng, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2030.

Đường Dương Bá Trạc có giá bồi thường cao nhất

Theo quyết định, đơn giá bồi thường đất ở tại đô thị trên các tuyến đường thuộc phạm vi dự án có sự chênh lệch tùy theo vị trí, từ mặt tiền đường đến các vị trí trong hẻm.

Trong các tuyến đường thuộc dự án rạch Ông Bé và rạch nhánh, đường Dương Bá Trạc có mức giá bồi thường đất cao nhất, hơn 222,4 triệu đồng/m2. Cụ thể, mức giá này áp dụng đối với đất ở tại đô thị, vị trí 1 (một mặt tiền đường và một mặt hẻm), trên đường Dương Bá Trạc (đoạn từ Phạm Thế Hiển đến cầu Sông Xáng).

Đứng thứ hai là đường Âu Dương Lân (trọn đường), với đơn giá bồi thường hơn 203,4 triệu đồng/m2. Mức giá này áp dụng đối với đất ở tại đô thị, vị trí 1, có một mặt tiền đường và một mặt hẻm.

Tiếp đến là đường Phạm Thế Hiển (đoạn từ cầu Rạch Ông đến cầu Hiệp Ân 1) có giá bồi thường hơn 191,8 triệu đồng/m2 đối với đất ở tại đô thị, vị trí 1, một mặt tiền đường và một mặt hẻm.

Dự án cải tạo rạch Ông Bé và rạch nhánh ảnh hưởng khoảng 1.689 trường hợp ẢNH: B.Q.H

Hơn 1.600 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án cải tạo rạch Ông Bé

Đại diện UBND phường Chánh Hưng cho biết dự án đi qua địa bàn phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng, với tổng chiều dài khoảng 4,2 km, gồm 2 tuyến chính:

Rạch Ông Bé, đoạn từ cầu Mật đến sông Ông Lớn Nhánh rạch Xáng, đoạn từ rạch Ông Bé đến sông Ông Lớn

Theo thống kê, dự án ảnh hưởng dự kiến 1.689 trường hợp, gồm 1.454 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 235 trường hợp giải tỏa một phần.

Khi hoàn thành, công trình sẽ nạo vét lòng rạch, xây dựng bờ kè hai bên nhằm hạn chế sạt lở, cải thiện môi trường nước và chỉnh trang cảnh quan đô thị ven sông rạch.

Đáng chú ý, dự án còn giữ vai trò tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực rộng khoảng 470 ha, đồng thời hỗ trợ tiêu thoát nước cho kênh Đôi.

Công trình cũng sẽ phối hợp với dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), góp phần giảm ngập cho khu vực trung tâm thành phố.

Trước đó, chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành (Sở Xây dựng TP.HCM), cho biết trong quý 4/2026, TP.HCM dự kiến khởi công các công trình giao thông, hạ tầng đô thị quy mô lớn, trong đó có dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé.