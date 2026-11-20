Thống kê của Sở NN-MT TP.HCM cho thấy đến đầu tháng 11.2026, các đơn vị đã giải ngân 61.848/64.348 tỉ đồng vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại 141 dự án, tương đương hơn 96%. Dự kiến trong 2 tháng cuối năm sẽ giải ngân thêm 2.172 tỉ đồng, nâng tỷ lệ lên 99,5%, cao nhất trong nhiều năm qua. Đằng sau con số mang tính lịch sử đó là nỗ lực không kể ngày đêm của công chức, viên chức phường, xã và sự ủng hộ của người dân.

Công nhân tháo dỡ nhà cửa, nhường mặt bằng cho dự án mở rộng đường Lương Định Của (P.Bình Trưng, TP.HCM) Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Bà con ĐỒNG TÌNH

Những ngày đầu tháng 11.2026, tại P.Bình Trưng (TP.HCM), nhiều hộ dân tất bật thu dọn nhà cửa, khẩn trương bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng đường Lương Định Của. Những căn nhà nằm trong phạm vi giải tỏa lần lượt được tháo dỡ. Một số hộ đang sửa sang, xây dựng phần nhà còn lại, lùi sâu vào bên trong để nhường đất cho công trình.

Dự án mở rộng đường Lương Định Của được khởi công từ tháng 4.2015 nhưng phải tạm dừng từ cuối năm 2020 để chờ mặt bằng đối với khoảng 22.012 m2 đất còn lại. Sau nhiều năm chờ đợi, việc tháo dỡ, bàn giao mặt bằng đang dần được triển khai, mang theo kỳ vọng của người dân về một tuyến đường thông thoáng, không còn cảnh ùn tắc, ngập nước kéo dài. Đây cũng là mảnh ghép cuối cùng trong tổng thể nút giao An Phú, kết nối khu vực trung tâm với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nhiều hộ dân đã hoàn thành di dời đến nơi ở mới, bàn giao mặt bằng cho địa phương Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Gắn bó với khu vực đường Lương Định Của suốt 60 năm, ông Lê Văn Trừ (72 tuổi, ở P.Bình Trưng) bày tỏ phấn khởi khi dự án mở rộng đường được triển khai. Gia đình ông có 12 nhân khẩu, phần lớn làm công nhân. Khi Nhà nước thu hồi 100 m2 đất với đơn giá bồi thường 96 triệu đồng/m2, gia đình ông đồng thuận bàn giao mà không gặp nhiều xáo trộn trong sinh hoạt. "Có thêm tiền đền bù để sửa sang phần nhà còn lại, nâng nền, nâng mái cho bớt ngập", ông Trừ chia sẻ.

Cùng chung suy nghĩ, bà Lê Thị Thắm (73 tuổi, ở P.Bình Trưng), sống tại khu vực này từ lúc 6 tuổi, cho biết gia đình hơn 10 nhân khẩu hoàn toàn đồng thuận với chủ trương giải tỏa. Với bà, việc nhường một phần đất không chỉ phục vụ công trình chung mà còn mở ra hy vọng thoát khỏi cảnh ngập nước triền miên. "Mỗi lần ngập là nước dâng lên tới đầu gối, tràn cả vào nhà. Giờ được giải tỏa, tôi chỉ mừng nhất một điều là từ nay thoát được cái cảnh ngập lụt đó", bà Thắm chia sẻ.

Một số hộ còn chủ động tháo dỡ nhà trước khi nhận tiền bồi thường. Bà Nguyễn Thị Cúc (55 tuổi, ngụ đường Lương Định Của, P.Bình Trưng) cho biết gia đình là một trong những hộ đầu tiên ký chấp thuận di dời. Sau đó, gia đình tự tháo dỡ phần nhà nằm trong phạm vi dự án và bàn giao mặt bằng, dù đến ngày 5.11 mới chính thức nhận tiền bồi thường. "Mình chấp nhận lùi vào vài mét để đường sá thông thoáng, không còn kẹt xe nữa. Dự án triển khai nhanh chỉ có dân và Nhà nước cùng làm là tốt nhất", bà Cúc nói.

Tính chung 10 tháng năm 2026, TP.HCM giải ngân 118.278/147.599 tỉ đồng vốn đầu tư công, tương đương 80,1%. Trong khi đó, vốn bồi thường giải ngân đạt gần 62.000 tỉ đồng, tỷ lệ hơn 96%, cao hơn bình quân chung toàn thành phố, và dự kiến giải ngân 99,5% vào cuối năm. Với phần vốn khoảng 328 tỉ đồng còn lại, Sở NN-MT cho biết sẽ rà soát từng dự án, nhất là vốn chuẩn bị đầu tư, kinh phí phục vụ công tác bồi thường và biện pháp hành chính, để đề xuất điều hòa theo thẩm quyền. Song song đó, Sở sẽ phối hợp địa phương giải quyết hồ sơ nguồn gốc đất, phê duyệt phương án, bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng cho các dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Vành đai 3 và Vành đai 4.

T RỌNG TÂM LÀ QUYỀN LỢI NGƯỜI DÂN

Ông Võ Quốc Trường, Phó chủ tịch UBND P.Bình Trưng, cho biết có 67 hộ dân thuộc phạm vi dự án mở rộng đường Lương Định Của với diện tích thu hồi 22.012 m², tổng vốn bồi thường 1.663 tỉ đồng. Phần diện tích này trước đây thuộc phạm vi dự án Khu đô thị phát triển An Phú, quy mô khoảng 87 ha. Công tác giải phóng mặt bằng kéo dài do vướng mắc về pháp lý, trách nhiệm và nguồn kinh phí bồi thường giữa các đơn vị liên quan tại dự án trước đây.

Để tháo gỡ những vướng mắc kéo dài, tháng 4.2026, UBND TP.HCM ban hành quyết định điều chỉnh diện tích đất thuộc dự án Khu đô thị phát triển An Phú, đưa phần diện tích thuộc lộ giới đường Lương Định Của ra khỏi phạm vi thu hồi của dự án đô thị. TP.HCM giao UBND P.Bình Trưng phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai dự án nâng cấp, mở rộng đường.

Dự án mở rộng đường Lương Định Của kết nối với nút giao An Phú, tăng khả năng lưu thông từ khu vực trung tâm ra cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Ông Trường cho biết sau khi được thành phố giao nhiệm vụ, phường chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai sớm hơn khoảng 1 tháng nhằm bảo đảm tiến độ dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, phường lấy đối thoại, công khai chính sách, rà soát từng hồ sơ và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân làm trọng tâm. Hai tổ vận động do lãnh đạo UBND phường và Ủy ban MTTQ VN phường làm tổ trưởng gặp gỡ, đối thoại với người dân. Đến nay, 60 hộ dân đã đồng thuận với chính sách bồi thường, trong đó 21 trường hợp đã bàn giao mặt bằng, các trường hợp còn lại đang tiếp tục tháo dỡ.

Với những trường hợp chưa đồng thuận, phường sẽ trực tiếp đối thoại, rà soát từng kiến nghị, bảo đảm đúng quy định, công khai và minh bạch. Dự kiến trong tháng 11.2026, địa phương hoàn thành công tác bồi thường và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM.

Trao đổi thêm về cách làm của địa phương, ông Trường chia sẻ phường xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải đặt quyền và lợi ích hợp pháp của người dân làm trọng tâm. UBND phường chỉ đạo ban quản lý dự án, các bộ phận chuyên môn phối hợp MTTQ, các đoàn thể và khu phố trực tiếp gặp gỡ từng hộ, công khai chính sách, giải thích cụ thể phương án và lắng nghe những kiến nghị phát sinh. Các nội dung thuộc thẩm quyền được tập trung rà soát, giải quyết; nội dung vượt thẩm quyền được kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp trên. "Chính sự kiên trì đối thoại, cách làm có trách nhiệm và sự chia sẻ của người dân đã tạo chuyển biến rõ nét trong tiến độ thực hiện", ông Trường nói thêm.

Tính đến đầu tháng 11.2026, P.Bình Trưng giải ngân hơn 90% vốn được giao (bổ sung số vốn được giao) và là một trong 13 phường, xã được Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường, giải ngân vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng quý 3/2026. (còn tiếp)