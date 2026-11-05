Một phường ở TP.HCM công khai dự thảo bồi thường metro số 2, cao nhất hơn 77 triệu/m²

Dự thảo bồi thường metro số 2 đang được lấy ý kiến

Phường Tam Bình, TP.HCM đang lấy ý kiến người dân về dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM.

Theo dự thảo, mức giá hơn 77,1 triệu đồng/m2 áp dụng đối với vị trí 1, tiếp giáp đường số 12 (thuộc phường Tam Bình cũ). Giá bồi thường cao thứ hai ở vị trí 1 trên đường số 11-TB, đoạn từ đường số 10 đến nhà số 128, có đơn giá hơn 76,1 triệu đồng/m2.

Đối với đường Tam Bình (đoạn từ đường Tô Ngọc Vân đến đường Hiệp Bình) và đường Cây Keo (đoạn từ đường Tô Ngọc Vân đến cuối đường), mức giá được nêu hơn 41,9 triệu đồng/m2.

Riêng phạm vi dự án trên địa bàn phường Tam Bình, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi hơn 246.600 m2. Có khoảng 194 trường hợp bị ảnh hưởng, dự kiến 42 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư. Người dân có thể xem dự thảo tại đây.

Hướng tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM ẢNH: LIÊN DANH TƯ VẤN

Lãnh đạo UBND phường Tam Bình cho biết địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động người dân; đồng thời triển khai các bước thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định.

Phường cũng chú trọng đối thoại, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Việc phối hợp giữa các đơn vị, triển khai đầy đủ chính sách và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân có ý nghĩa quan trọng đối với công tác giải phóng mặt bằng, góp phần thực hiện dự án theo kế hoạch.

Metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM dự kiến khởi công vào tháng 12.2026

Theo thông tin được UBND phường Tam Bình cung cấp, tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM dài 33,2 km, trong đó có 17,8 km đi ngầm, phần còn lại đi trên cao.

Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ tuyến đường sắt đô thị này được UBND TP.HCM phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 36.586 tỉ đồng.

Dự án metro Thủ Dầu Một - TP.HCM đi qua 18 phường: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận An, Thuận Giao, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Lợi Trung, Bình Quới, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn, Xuân Hòa, Bến Thành và Bàn Cờ.

Diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 85,8 ha, liên quan 2.652 trường hợp. Trong đó, 2.092 trường hợp bị thu hồi một phần đất và 560 trường hợp bị thu hồi toàn bộ đất.

Theo kế hoạch, tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - TP.HCM dự kiến khởi công vào tháng 12.2026.