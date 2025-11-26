Theo tờ The Star (Malaysia), 7 cầu thủ nhập tịch đang bị treo giò vì dính líu vụ gian lận giấy tờ gốc gác tại Malaysia vẫn chọn cách im lặng. Những chi tiết lộ ra từ phiên điều trần cho thấy họ gần như giao phó toàn bộ quy trình cho người đại diện, không tự mình rà soát hồ sơ hay đối chiếu thông tin gia đình.

7 cầu thủ nói gì về quá trình chuẩn bị giấy tờ nhập tịch Malaysia?

Kể từ thời điểm FIFA đưa ra án phạt, phần lớn các cầu thủ này chỉ đăng tải hình ảnh sinh hoạt cá nhân mà không nhắc đến sự việc. Gabriel Palmero chia sẻ hình ảnh tham dự các giải marathon, Rodrigo Holgado đăng khoảnh khắc quây quần bên gia đình tại Argentina, còn Imanol Machuca chủ yếu đăng nội dung liên quan người thân. Trái lại, Hector Hevel, Jon Irazabal và Joao Figueiredo hoàn toàn “án binh bất động”, không có thêm bất kỳ cập nhật nào.

Facundo Garces cũng tránh xuất hiện trước truyền thông và đã xóa thông tin về CLB lẫn Malaysia khỏi phần giới thiệu trên Instagram. Tuy vậy, anh vẫn giữ lại các bức ảnh cũ thời khoác áo đội tuyển Malaysia và CLB Deportivo Alavés (Tây Ban Nha).

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia nhận án phạt FIFA

Trong buổi điều trần, cả 7 cầu thủ đều khẳng định họ không hay biết giấy tờ bị làm giả. Những gì họ khai cho thấy điểm chung: họ gửi toàn bộ giấy tờ theo yêu cầu của người đại diện mà không đọc, không kiểm tra và cũng không đặt câu hỏi khi thấy xuất hiện thông tin bất nhất.