Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
7 cầu thủ nói gì về quá trình chuẩn bị giấy tờ nhập tịch Malaysia?
Video Thể thao

7 cầu thủ nói gì về quá trình chuẩn bị giấy tờ nhập tịch Malaysia?

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
26/11/2025 11:02 GMT+7

Những thông tin mà các cầu thủ cung cấp tại phiên điều trần cho thấy quy trình nhập tịch thủ Malaysia tồn tại nhiều lỗ hổng, khi họ gần như giao phó hoàn toàn giấy tờ cho người đại diện mà không tự kiểm tra.

Theo tờ The Star (Malaysia), 7 cầu thủ nhập tịch đang bị treo giò vì dính líu vụ gian lận giấy tờ gốc gác tại Malaysia vẫn chọn cách im lặng. Những chi tiết lộ ra từ phiên điều trần cho thấy họ gần như giao phó toàn bộ quy trình cho người đại diện, không tự mình rà soát hồ sơ hay đối chiếu thông tin gia đình.

7 cầu thủ nói gì về quá trình chuẩn bị giấy tờ nhập tịch Malaysia?

Kể từ thời điểm FIFA đưa ra án phạt, phần lớn các cầu thủ này chỉ đăng tải hình ảnh sinh hoạt cá nhân mà không nhắc đến sự việc. Gabriel Palmero chia sẻ hình ảnh tham dự các giải marathon, Rodrigo Holgado đăng khoảnh khắc quây quần bên gia đình tại Argentina, còn Imanol Machuca chủ yếu đăng nội dung liên quan người thân. Trái lại, Hector Hevel, Jon Irazabal và Joao Figueiredo hoàn toàn “án binh bất động”, không có thêm bất kỳ cập nhật nào.

Facundo Garces cũng tránh xuất hiện trước truyền thông và đã xóa thông tin về CLB lẫn Malaysia khỏi phần giới thiệu trên Instagram. Tuy vậy, anh vẫn giữ lại các bức ảnh cũ thời khoác áo đội tuyển Malaysia và CLB Deportivo Alavés (Tây Ban Nha).

7 cầu thủ nói gì về quá trình chuẩn bị giấy tờ nhập tịch Malaysia? - Ảnh 1.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia nhận án phạt FIFA

Trong buổi điều trần, cả 7 cầu thủ đều khẳng định họ không hay biết giấy tờ bị làm giả. Những gì họ khai cho thấy điểm chung: họ gửi toàn bộ giấy tờ theo yêu cầu của người đại diện mà không đọc, không kiểm tra và cũng không đặt câu hỏi khi thấy xuất hiện thông tin bất nhất.

Tin liên quan

Ngập lụt nặng ở Thái Lan, BTC SEA Games dời địa điểm 1 môn thi đấu

Ngập lụt nặng ở Thái Lan, BTC SEA Games dời địa điểm 1 môn thi đấu

Lũ lớn khiến nhiều khu vực ở Songkhla ngập sâu, buộc BTC SEA Games phải đổi địa điểm tổ chức môn muay Thái, đồng thời kích hoạt lệnh sơ tán khẩn cấp tại Hat Yai.

Highlight U.17 Singapore 1-1 U.17 Macau: Bất phân thắng bại

Highlight U.17 Việt Nam 14-0 U.17 Quần đảo Bắc Mariana: Mưa bàn thắng để giành ngôi đầu

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia FAM Nhập tịch bê bối nhập tịch nhập tịch cầu thủ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận