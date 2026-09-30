7 cây cầu 'khủng' vượt sông kết nối TP.HCM với Đồng Nai

Sông Đồng Nai đoạn từ cầu Đồng Nai đến Cần Giờ dài khoảng 40 km, được quy hoạch 7 cây cầu liên kết vùng, kết nối TP.HCM với thành phố Đồng Nai.
Hiện nay, mới có 3 cây cầu đã xây dựng và đưa vào khai thác, gồm: cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1, cầu Long Thành trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cầu Nhơn Trạch trên Vành đai 3 TP.HCM.
Riêng cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành bắc qua sông Lòng Tàu (một nhánh sông lớn thuộc hệ thống sông Đồng Nai) đã hoàn thiện, dự kiến đưa vào khai thác trong hôm nay (30.9).
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