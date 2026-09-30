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    Thời sự

    7 cây cầu 'khủng' vượt sông kết nối TP.HCM với Đồng Nai

    Lê Lâm
    Lê Lâm
    Trên sông Đồng Nai, đoạn từ cầu Đồng Nai đến Cần Giờ (ngăn cách TP.HCM với Đồng Nai) được quy hoạch 7 cây cầu để kết nối 2 thành phố.

    Sông Đồng Nai đoạn từ cầu Đồng Nai đến Cần Giờ dài khoảng 40 km, được quy hoạch 7 cây cầu liên kết vùng, kết nối TP.HCM với thành phố Đồng Nai.

    Hiện nay, mới có 3 cây cầu đã xây dựng và đưa vào khai thác, gồm: cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1, cầu Long Thành trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cầu Nhơn Trạch trên Vành đai 3 TP.HCM.

    Riêng cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành bắc qua sông Lòng Tàu (một nhánh sông lớn thuộc hệ thống sông Đồng Nai) đã hoàn thiện, dự kiến đưa vào khai thác trong hôm nay (30.9).

    7 cây cầu khủng vượt sông kết nối TP.HCM với thành phố Đồng Nai - Ảnh 1.

    Đầu tiên là cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1, đi vào cửa ngõ phía đông của TP.HCM, nối Đồng Nai với TP.HCM (khu vực Bình Dương cũ). Đây là cây cầu lâu đời, được xây dựng từ năm 1964. Đến năm 2008, một cây cầu mới được xây dựng song song để giảm tải áp lực giao thông qua đây

    ẢNH: LÊ LÂM

    7 cây cầu khủng vượt sông kết nối TP.HCM với thành phố Đồng Nai - Ảnh 2.

    Xuôi về hạ du khoảng 10 km là cầu Long Hưng (còn gọi là cầu Đồng Nai 2) vừa được khởi công vào ngày 29.9. Cầu có quy mô 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ), nối phường Long Phước (TP.HCM) với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (thành phố Đồng Nai)

    ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ

    7 cây cầu khủng vượt sông kết nối TP.HCM với thành phố Đồng Nai - Ảnh 3.

    Tiếp tục xuôi về hạ du là cầu Nhơn Trạch thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM. Cầu được khai thác vào tháng 8.2025, với quy mô 4 làn xe cơ giới

    ẢNH: LÊ LÂM

    7 cây cầu khủng vượt sông kết nối TP.HCM với thành phố Đồng Nai - Ảnh 4.

    Kế đến là cầu Long Thành trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Cầu có quy mô 4 làn xe. Hiện cầu Long Thành 2 với quy mô 5 làn xe đang được xây dựng (thuộc dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây lên 10 làn xe)

    ẢNH: LÊ LÂM

    7 cây cầu khủng vượt sông kết nối TP.HCM với thành phố Đồng Nai - Ảnh 5.

    Cách cầu Long Thành 15 km đường sông là cầu Cát Lái. Cầu Cát Lái có quy mô 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ) được khởi công cùng lúc với cầu Long Hưng vào ngày 29.9. Cầu Cát Lái nối TP.HCM với huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai cũ)

    ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ

    7 cây cầu khủng vượt sông kết nối TP.HCM với thành phố Đồng Nai - Ảnh 6.

    Đây là cầu Phước Khánh trên cao tốc Bến Lức - Long Thành đã hoàn thiện, dự kiến đưa vào khai thác trong hôm nay (30.9). Cầu có 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp

    ẢNH: NGỌC DƯƠNG

    7 cây cầu khủng vượt sông kết nối TP.HCM với thành phố Đồng Nai - Ảnh 7.

    Cuối cùng là cầu Phú Mỹ 2, nối đường Nguyễn Hữu Thọ (TP.HCM) sang đường Nguyễn Ái Quốc (đường 25C thuộc thành phố Đồng Nai). Cầu đã được động thổ vào tháng 1.2026, dự kiến khởi công trong năm 2026

    ẢNH: PHỐI CẢNH CẦU PHÚ MỸ 2 CỦA TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ GIAO THÔNG VẬN TẢI - CTCP (TEDI), ĐƠN VỊ ĐẠT GIẢI NHẤT CUỘC THI TUYỂN "PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CẦU PHÚ MỸ 2" DO UBND TP.HCM TỔ CHỨC

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