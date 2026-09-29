Khởi công cầu Cát Lái, cầu Long Hưng: Kỷ lục tầm cao và ‘song kiếm hợp bích’

Ngày 29.9, tại xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai, 2 liên danh nhà đầu tư cùng 2 doanh nghiệp dự án phối hợp cùng chính quyền thành phố Đồng Nai tổ chức sự kiện khởi công 2 cây cầu Cát Lái và Long Hưng.

Phối cảnh cầu Cát Lái ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ

Cầu Cát Lái có quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Công trình có kết cấu vĩnh cửu bằng thép, bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, trong đó cầu chính là cầu dây văng 2 mặt phẳng dây, với khẩu độ nhịp chính dài 450 m, tĩnh không thông thuyền kỷ lục cao 55 m cho phép các siêu tàu container tải trọng lên đến 60.000 DWT ra vào cảng an toàn, đáp ứng đầy đủ yêu cầu thông thuyền trên sông Đồng Nai, đảm bảo khai thác tàu cảng ổn định lâu dài.

Dự án được xây dựng từ năm 2026, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác năm 2029.

Cầu Cát Lái có tĩnh không thông thuyền kỷ lục cao 55 m cho phép các siêu tàu container tải trọng lên đến 60.000 DWT ra vào cảng an toàn ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ

Mang thông điệp “Vươn tầm cao mới”, ý tưởng thiết kế cầu Cát Lái lấy cảm hứng từ sự hòa quyện giữa những đường nét mềm mại, uyển chuyển của dòng sông Đồng Nai và sức sống trù phú của vùng đất với những vườn cây công nghiệp, cây ăn trái. Hai trụ tháp chính được thiết kế với hình tượng giọt nước, tạo nên đường nét kiến trúc mềm mại và điểm nhấn cảnh quan tại cửa ngõ kết nối TP.HCM với thành phố Đồng Nai.

Cầu Cát Lái đáp ứng đầy đủ yêu cầu thông thuyền trên sông Đồng Nai, đảm bảo khai thác tàu cảng ổn định lâu dài ẢNH: LÊ LÂM

Cầu Long Hưng cũng có quy mô 6 làn xe cơ giới cùng 2 làn xe hỗn hợp và tổng bề rộng mặt cầu siêu lớn lên tới 37 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Bên cạnh quy mô nhịp chính 350 m cùng tháp cầu vươn cao 175 m, cây cầu còn ghi dấu ấn nghệ thuật sâu sắc qua ngôn ngữ kiến trúc mang ý tưởng “Ý chí vươn cao” và hình tượng “Song kiếm hợp bích”.

Điểm nhấn văn hóa của cầu Long Hưng còn được nâng tầm nhờ các mảng phù điêu gốm Biên Hòa truyền thống kết hợp hệ thống chiếu sáng mỹ thuật LED hiện đại, hứa hẹn tạo nên một kiệt tác hạ tầng - nghệ thuật đầy kiêu hãnh trên sông Đồng Nai

ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ

Hai trụ tháp chính tựa như hai thanh kiếm vút thẳng lên bầu trời, thiết kế tách biệt ở phần chân và hội tụ ở phần đỉnh biểu trưng cho sự đồng hành, hợp lực và gắn kết bền chặt giữa TP.HCM và thành phố Đồng Nai.

Cầu Long Hưng có kiến trúc mang ý tưởng “Ý chí vươn cao” và hình tượng “Song kiếm hợp bích” ẢNH: CHỦ ĐẦU TƯ

Cầu Long Hưng sẽ đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông giữa khu vực phía bắc, đông bắc TP.HCM với thành phố Đồng Nai, góp phần chia sẻ áp lực giao thông cho các tuyến hiện hữu như xa lộ Hà Nội và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đồng thời là mảnh ghép chiến lược trong mạng lưới kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.