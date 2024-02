7 điều cần làm mỗi tối để hạ huyết áp cao

Tuy nhiên, thói quen sống cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì huyết áp khỏe mạnh. Đặc biệt, buổi tối là thời điểm rất quan trọng để chú ý đến việc giảm huyết áp và thư giãn sau cả ngày dài, theo trang tin sức khỏe Well And Good.

Giáo sư John Higgins, bác sĩ tim mạch thể thao tại Trường Y McGovern Medical School at UTHealth Houston (Mỹ), nói rằng: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng huyết áp cao vào ban đêm (và trong khi ngủ) đặc biệt có hại vì làm tăng nguy cơ mắc các biến cố tim mạch, như đau tim và đột quỵ.

Sau bữa tối, đi bộ trong 15 - 30 phút có thể hạ huyết áp Shutterstock

Sau đây là những thói quen lành mạnh bạn nên thực hiện vào buổi tối để giảm huyết áp và bảo vệ trái tim của mình.

1. Đi dạo sau bữa tối. Điều này có thể hỗ trợ mức huyết áp khỏe mạnh. Bác sĩ Higgins cho biết, sau bữa tối, đi bộ trong 15 - 30 phút có thể hạ huyết áp tâm thu xuống 4 mmHg và hạ huyết áp tâm trương 2 mmHg.

2. Uống thuốc huyết áp trước khi đi ngủ. Với người dùng thuốc huyết áp mỗi ngày, thời điểm uống thuốc là rất quan trọng. Và uống thuốc huyết áp trước khi đi ngủ có thể mang lại lợi ích lớn nhất. Bác sĩ Higgins cho biết: Uống lúc này, bạn sẽ ngăn ngừa huyết áp tăng cao trong khi ngủ - một yếu tố nguy cơ lớn gây ra bệnh tim mạch.

Nghiên cứu năm 2021 bao gồm hơn 19.000 người tham gia đã phát hiện uống thuốc huyết áp trước khi đi ngủ giúp giảm một nửa nguy cơ tử vong so với uống vào buổi sáng.

Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thay đổi bất cứ điều gì. Họ có thể có lý do chính đáng để kê đơn thuốc vào buổi sáng.

3. Ngủ 7 - 9 tiếng và theo giờ giấc đều đặn. Bác sĩ Higgins cho biết: Những người ngủ ít hơn 6 tiếng hoặc hơn 9 tiếng mỗi đêm có nguy cơ cao bị huyết áp cao cũng như mắc bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường và tử vong sớm.

Bác sĩ Higgins khuyên hãy ngủ từ 7 - 9 tiếng là tốt nhất cho tim mạch.

Ngoài ra, bác sĩ Higgins khuyên hãy cố gắng đi ngủ vào cùng thời điểm mỗi ngày và thức dậy cũng vậy. Bởi nghiên cứu lớn vào tháng 3.2023 bao gồm hơn 12.000 người cho thấy những người đi ngủ theo cách này ít bị tăng huyết áp hơn so với người ngủ giờ giấc thất thường, theo Well And Good.

Uống thuốc huyết áp trước khi đi ngủ giúp giảm một nửa nguy cơ tử vong so với uống vào buổi sáng Shutterstock

4. Ăn ít muối trong cả ngày, ăn ít hơn vào bữa tối. Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA), ăn quá nhiều muối có thể khiến tim bơm máu nhiều hơn, từ đó làm tăng huyết áp. Lượng natri dư thừa cũng có thể thu hẹp các mạch máu, góp phần gây ra huyết áp cao.

5. Nếu muốn ăn nhẹ vào buổi tối, hãy chọn trái cây. Những loại trái cây tốt nhất giúp cải thiện huyết áp là quả mọng như dâu tây, chuối.

6. Tránh uống rượu vào buổi tối và trước khi đi ngủ. Quá nhiều rượu, đặc biệt là trước khi đi ngủ, có thể làm tăng huyết áp và gây rối loạn nhịp tim.

Uống rượu trong vòng 4 giờ trước khi đi ngủ có thể phá hoại giấc ngủ, sẽ ảnh hưởng đến huyết áp.

7. Thư giãn mỗi đêm

Một cách giúp giảm căng thẳng và huyết áp sau một ngày dài là thư giãn vào ban đêm. Bác sĩ Higgins khuyên một số phương pháp để giảm huyết áp trước khi đi ngủ như sau:

Thư giãn cơ toàn thân: Trước khi đi ngủ, nằm trên giường, hít thở sâu đồng thời căng từng nhóm cơ rồi thả lỏng. Bắt đầu từ bàn chân, di chuyển lên bắp chân, đùi, mông, bụng, cánh tay, cổ và mặt. Thực hiện theo quy trình này trong khoảng 10 - 20 phút cho đến khi lên đến đỉnh đầu.

Thực hành lòng biết ơn. Ghi nhật ký về những điều nhỏ nhặt mà bạn biết ơn mỗi ngày.

Tránh những điều căng thẳng khi đi ngủ.

Tắm nước nóng.

Uống 1 ly nước.