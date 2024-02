Phát hiện bất ngờ về bài tập giúp giảm huyết áp cực hay

Giờ đây một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa JAMA Network Open, đã phát hiện tập thái cực quyền mỗi ngày có thể giúp giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch hơn cả bài tập tim mạch cường độ cao.



Thái cực quyền là một bài tập nhẹ nhàng và thiền chuyển động bao gồm các chuỗi chuyển động rất chậm, có kiểm soát.

Tập thái cực quyền mỗi ngày có thể giúp giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch hơn cả bài tập tim mạch cường độ cao SHUTTERSTOCK

Những lợi ích về sức khỏe tinh thần và thể chất của bộ môn nay từ lâu đã được biết đến. Giờ đây, nghiên cứu này đã xác nhận một lợi ích quan trọng của bài tập nhẹ nhàng được người cao tuổi yêu thích này.

Các chuyên gia cho rằng tác dụng xoa dịu của thiền chuyển động có thể là lý do tại sao các bài tập cường độ thấp được chứng minh là có hiệu quả hạ huyết áp hơn so với các bài tập cường độ cao, theo tờ New York Post.

Một nhóm bác sĩ và nhà nghiên cứu tại Viện hàn lâm Khoa học y khoa Trung Quốc đã phân tích dữ liệu từ hơn 300 người từ 18 đến 65 tuổi có nguy cơ bị huyết áp cao - còn gọi là tiền huyết áp cao.

Tất cả những người tham gia tuân theo một chương trình tập thể dục trong 1 giờ mỗi ngày, 4 ngày mỗi tuần, kéo dài 1 năm. Một nửa trong số đó được hướng dẫn tập thái cực quyền, nửa còn lại tập các bài tập tim mạch như chạy bộ hoặc đạp xe.

Thật bất ngờ, kết quả cho thấy những người tập thái cực quyền thậm chí còn có huyết áp thấp hơn và có nhiều khả năng có huyết áp khỏe mạnh hơn đáng kể so với những người tập các bài tập tim mạch, theo New York Post.

Những người tập thái cực quyền cũng có nhiều khả năng tránh được tình trạng tăng huyết áp.

Và thậm chí các nhà nghiên cứu nhận thấy chỉ sau 6 tháng, huyết áp của những người tập thái cực quyền đã cải thiện rõ.

Đây không phải là nghiên cứu đầu tiên khuyến nghị người huyết áp cao nhất thiết phải tập cường độ cao nhất để giảm huyết áp.

Huyết áp cao liên tục có thể gây tổn hại cho tim và gây ra các biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe, nhất là làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ - nguyên nhân gây tử vong hàng đầu SHUTTERSTOCK

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa British Journal of Sports Medicine vào tháng 10 năm ngoái cho thấy các bài tập ngồi xổm dựa tường có thể giúp giảm huyết áp hiệu quả hơn các loại bài tập khác.

Cụ thể, bài tập ngồi xổm dựa lưng vào tường thực sự có tác dụng hạ huyết áp tốt hơn chạy bộ, đạp xe và các bài tập tim mạch khác.

Với chỉ 8 phút ngồi xổm dựa lưng vào tường, 3 lần một tuần có thể giúp giảm huyết áp một cách lành mạnh.

Theo đó, giữ tư thế ngồi xổm dựa lưng vào tường trong 2 phút, nghỉ 2 phút và lặp lại 4 lần - đã giúp giảm huyết áp tâm thu xuống 10 mmHg và huyết áp tâm trương xuống 5 mmHg, theo New York Post.

Tuy nhiên, không có nghĩa là bài tập tim mạch (cardio) không hiệu quả. Mà các bài tập aerobic nói chung (tức những bài tập làm tăng nhịp thở và nhịp tim) đã được chứng minh là cải thiện huyết áp và sức khỏe tim mạch.