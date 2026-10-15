7 hành vi bị nghiêm cấm trong giáo dục: Phải quyết liệt giám sát

Điều 5 của Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT (hiệu lực từ 15.11) quy định về hoạt động giáo dục tăng cường và hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học tại các cơ sở giáo dục phổ thông quy định cụ thể 7 hành vi bị nghiêm cấm. Trong đó có những điều đã tồn tại trong môi trường giáo dục mà phụ huynh và cử tri cả nước từng lên tiếng.

Học sinh trong một ngày hội, tất cả các em đều tham gia hoạt động bình đẳng như nhau ẢNH: NHẬT THỊNH

Hoàn toàn ủng hộ

Trong 7 hành vi bị nghiêm cấm, có 5 hành vi phổ biến trong môi trường giáo dục như: cắt giảm, không tổ chức hoặc tổ chức không đầy đủ nội dung giáo dục tăng cường mà chuyển, tách nội dung giáo dục thuộc trách nhiệm bảo đảm của Nhà nước... sang hoạt động giáo dục theo nhu cầu người học để thu kinh phí. Thứ hai là thu tiền của người học, cha mẹ hoặc người giám hộ của người học dưới bất kỳ hình thức nào đối với hoạt động giáo dục tăng cường; thu ngoài danh mục, thu vượt mức thu do UBND tỉnh quyết định hoặc thu không đúng quy định...

Thứ ba là dạy thêm học thêm trái quy định. Thứ tư là lựa chọn tổ chức, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục tăng cường thiếu công khai minh bạch, để xảy ra xung đột lợi ích, độc quyền cung ứng. Thứ năm là việc nhận tiền, tài sản, quà tặng hoặc lợi ích vật chất, lợi ích phi vật chất khác từ tổ chức, cá nhân...

Thông tin trên đã nhận được nhiều sự đồng tình từ bạn đọc (BĐ). BĐ Thuy Tien Hoang Thi vui mừng: "Tất cả phụ huynh nghèo hoan nghênh chủ trương đúng của Bộ GD-ĐT".

Còn BĐ Hùng Trần nêu vấn đề: "Đến 15.11 thông tư mới có hiệu lực thì hàng triệu phụ huynh mất tiền cho năm học này rồi, tại sao không thanh tra?". Một BĐ cũng cho rằng dù thông tư ban hành hơi muộn nhưng năm nay áp lực về kinh phí trong giáo dục đã giảm hẳn: "Câu chuyện thu tiền cha mẹ học sinh năm nay có vẻ hạ nhiệt hẳn. Đi họp phụ huynh mà không còn thấy vận động đóng quỹ trường, quỹ lớp nữa. Môi trường học đường là để cho các con, các mầm non tương lai".

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BĐ Nguyễn Quỳnh đề nghị: "Mấy tiết hoạt động trải nghiệm với Anh văn cùng người nước ngoài, thực chất chẳng hiệu quả gì đối với tiểu học". Chung nỗi niềm về các môn tự chọn, BĐ Trang Lê mong mỏi: "Mong các bác thấu hiểu nỗi niềm của phụ huynh, đưa ra quy định các môn tự chọn phải xếp thời khóa biểu vào tiết cuối ngày, hiện tại vẫn xen kẽ các tiết chính".

Phải thanh, kiểm tra quyết liệt

Đồng tình với nội dung của thông tư, nhưng BĐ Tien Pham Van đề nghị phải tăng cường kiểm tra, giám sát, tránh trường hợp trên cấm, dưới coi như không. BĐ Huong hoàn toàn tán đồng khi cho rằng "Phải có bộ phận thanh tra giám sát liên tục".

Còn một BĐ bình luận: "Áp lực thành tích luôn tiềm ẩn ở môi trường học đường, điển hình là các vụ gian lận thi cử ở một số địa phương những năm gần đây. Điều 2 không ép buộc chủ thể (học sinh) việc học thì cũng mong nhà trường và thầy cô đừng đặt quá nặng chỉ tiêu tốt nghiệp 100%. Thầy cô không làm gương thì học trò cũng chỉ chạy theo thành tích, gian lận".

Chính vì thế đa số BĐ tập trung nêu giải pháp để thông tư đi vào cuộc sống học đường thực chất nhất. BĐ Thai Le bình luận: "Cần nhất là tái định nghĩa lại giáo dục thuần khiết, hành vi nào đi lệch định nghĩa thì xử lý, nặng - nhẹ tùy mức độ. Hoạch định trăm năm thì không thể thiếu thế hệ kế thừa, đừng để các em học sinh trở thành đối tượng thí nghiệm thì tội nghiệp lắm".

BĐ Trịnh Mạnh Hoạch đề xuất: "Cần có một đường dây nóng để phụ huynh phản ánh, đồng thời phải thay hiệu trưởng nếu vi phạm quy định của Bộ. Thiết nghĩ cũng cần quy định bắt buộc các trường khi thu tiền các khoản phải sử dụng phiếu thu như các ngành khác, và tiền đó sử dụng như ngân sách theo quy định".