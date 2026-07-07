7 họa sĩ từ nhiều vùng đất hội ngộ trong 'Khoảng trời riêng'

Sinh ra ở nhiều vùng đất khác nhau: Đình Miền (TP.HCM), Nguyên Bút, Lê Thanh (Hải Phòng), Thảo My (Huế), Tú Quyên (Quảng Ngãi), Thúy Phượng (Gia Lai), Đình Hồ (Bến Tre), với chất liệu vẽ cũng khác nhau: Đình Miền, Tú Quyên, Đình Hồ, Thúy Phượng, Nguyên Bút theo đuổi kỹ thuật sơn mài; Thảo My với kỹ thuật acrylic trên toan, Lê Thanh chọn kỹ thuật sơn dầu trên toan; nhưng chính sự đồng điệu của tình yêu nghề đã kết nối họ trong "khoảng trời chung" hội họa.

Khách xem tranh của các họa sĩ tại triển lãm Khoảng trời riêng ẢNH: Q.TRÂN

Các tác phẩm: Mùa vàng (Đình Miền) ẢNH: Q.TRÂN

Rực rỡ Tây Nguyên (Thúy Phượng) ẢNH: Q.TRÂN

Tìm về (Lê Thanh) ẢNH: Q.TRÂN

Ký ức Hà Nội (Nguyên Bút) ẢNH: Q.TRÂN

Điều giản dị (Thảo My) ẢNH: Q.TRÂN

Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi: "Điểm gắn kết keo sơn nữa có lẽ là 5 cái nhìn theo bút pháp hậu ấn tượng (post-impressionism) và 2 cái nhìn theo bút pháp hậu biểu hiện (post-expressionism) của Thảo My và Lê Thanh. Thế nhưng, có vẻ như họ cũng không quá chú trọng vào việc chọn lựa bút pháp, mà thích vẽ với niềm tin rằng nghệ thuật có khả năng kết nối, chữa lành".

Nếu tranh của họa sĩ Nguyễn Quyên gợi đến những miền ký ức sâu nhất trong trái tim nhiều người, thì Lê Thanh là cảm giác ngửa mặt lên trời, muốn nhìn mọi thứ xung quanh mình, ngắm nhìn thế giới trôi, nhìn con người vội vã và xô bồ, trong cái bản ngã luôn giữ sự tĩnh lặng, yên ổn.

Các tác phẩm của họa sĩ Đình Miền có rất nhiều lớp màu, nhiều khoảng rung động, nhiều mảng sáng tối cứ thay đổi liên tục, đôi khi chỉ là một bụi cỏ, một khoảng trời sau mưa, một dòng nước, một thân cây nghiêng…; trong khi tranh của họa sĩ Nguyên Bút lại là một cuộc trò chuyện giữa cảm xúc cá nhân và hiện thực xung quanh.

Sơn mài của Tú Quyên giữa sắc vàng óng ánh tuổi thơ thời xa ngái hiện lên không chỉ đẹp, mà còn ấm áp. Mỗi bức tranh mở ra những cánh cửa vào quá khứ để người ta có thể nhìn thấy chính mình từ những ngày xưa cũ.

Triển lãm Khoảng trời riêng diễn ra đến ngày 15.7.