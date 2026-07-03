Vẽ chợ Bến Thành, mê nước dừa: Chuyến đầu đến Việt Nam của họa sĩ Tokyo Genso

Sáng 3.7 tại nhà sách Fahasa Tân Định (TP.HCM), Công ty CP Phát hành sách TP.HCM (Fahasa) đã tổ chức buổi giao lưu với họa sĩ nổi tiếng Nhật Bản Tokyo Genso.

Độc giả đến từ sớm để gặp gỡ thần tượng Ảnh: QUỲNH TRÂN

Chương trình nằm trong khuôn khổ Tuần lễ sách Nhật Bản với chủ đề "Nhật Bản trên từng trang sách", mang đến cơ hội để cộng đồng yêu manga, minh họa, thiết kế, hội họa và văn hóa Nhật Bản gặp gỡ trực tiếp Tokyo Genso.

Tại đây, họ được lắng nghe những chia sẻ về hành trình sáng tác, quá trình hình thành các tác phẩm nổi tiếng, đồng thời lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ cùng họa sĩ trong chuyến giao lưu đầu tiên tại Việt Nam.

Họa sĩ Tokyo Genso thích vẽ Chợ Bến Thành

Ngay từ sáng sớm, nhiều độc giả đã có mặt tại nhà sách Fahasa Tân Định, mang theo artbook, tranh minh họa và các ấn phẩm của Tokyo Genso để chờ ký tặng. Dù chỉ những người có phiếu mới được vào khán phòng, khu vực giao lưu vẫn nhanh chóng kín chỗ, cho thấy sức hút của họa sĩ Nhật Bản.

Bắt đầu hoạt động chuyên nghiệp từ năm 2008, Tokyo Genso tham gia thực hiện mỹ thuật bối cảnh cho nhiều dự án game và anime nổi tiếng. Ông được biết đến với phong cách biến những đô thị hiện đại thành không gian phủ đầy cây xanh, thiên nhiên và ánh sáng, tạo nên các "vũ trụ xanh" giàu chất thơ và trí tưởng tượng.

Họa sĩ Tokyo Genso Ảnh: QUỲNH TRÂN chụp lại

Độc giả đặt nhiều câu hỏi về nghề vẽ Ảnh: QUỲNH TRÂN

Tại buổi giao lưu, Tokyo Genso cũng giới thiệu đến độc giả Việt Nam nhiều đầu sách nghệ thuật (artbook) thuộc các chủ đề đa dạng, từ tranh Ukiyo-e, vẻ đẹp Nhật Bản trong game, anime, manga đến kiến trúc, thế giới kỳ ảo và thiên nhiên. Các ấn phẩm mang màu sắc phong phú, phản ánh nhiều góc nhìn về nghệ thuật và văn hóa Nhật Bản.

Chia sẻ với độc giả, họa sĩ cho biết ông rất ấn tượng với chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam, đặc biệt là không khí sôi động của TP.HCM.

"Tôi rất thích khi sang Việt Nam. TP.HCM quá đẹp và tấp nập. Vì vậy, tôi đã dành nhiều thời gian ngắm và phác thảo chợ Bến Thành để hôm nay hoàn thiện bức vẽ, mang đến tặng các bạn", ông nói.

Theo Tokyo Genso, trước tiên ông đưa phong cách nghệ thuật đặc trưng của mình vào tác phẩm, sau đó kết hợp với những gì quan sát được từ thực tế và các bức ảnh đã chụp để hoàn thiện bức tranh.

Họa sĩ cũng tiết lộ niềm yêu thích vẽ phong cảnh đã hình thành từ thuở nhỏ. "Mỗi lần theo gia đình đi chơi, tôi luôn chú ý đến cây cối và khung cảnh xung quanh. Vì thế, trong tranh của tôi hiếm khi xuất hiện con người mà chủ yếu là phong cảnh. Tôi cũng luôn nghĩ về sự đổi thay của thời gian, nên thường thể hiện thiên nhiên và các công trình phủ rêu phong, mang vẻ đẹp cổ kính", ông chia sẻ.

Khán giả say sưa xem họa sĩ Tokyo Genso vẽ chợ Bến Thành Ảnh: QUỲNH TRÂN

Họa sĩ Tokyo Genso vẽ tòa tháp đôi Malaysia Ảnh: TGCC

Độc giả sắp hàng chờ họa sĩ vẽ, ký tặng tranh tại nhà sách Nguyễn Huệ (TP.HCM) Ảnh: QUỲNH TRÂN

Theo Tokyo Genso, mỗi bức tranh của ông thường mất từ 3 ngày đến một tuần để hoàn thiện. Mỗi khi đặt chân đến một quốc gia mới, ông đều thực hiện một tác phẩm lấy cảm hứng từ biểu tượng của vùng đất đó dưới góc nhìn nghệ thuật riêng. Với TP.HCM, hình ảnh được ông lựa chọn là chợ Bến Thành.

Lần đầu đến Việt Nam, họa sĩ cho biết mọi thứ đều mang đến cảm giác mới mẻ và thú vị.

"Tôi rất khoái nước dừa. Ở Nhật Bản, không phải nơi nào cũng dễ tìm được nước dừa như ở Việt Nam, nên thấy các bạn có thể uống thoải mái, tôi cũng hơi ganh tỵ. Sau chuyến đi này, biết đâu tôi sẽ chuyển sang Việt Nam ở luôn để ngày nào cũng được thưởng thức nước dừa", ông cười nói.

Trước đó, ngay sau khi đến TP.HCM hôm 2.7, Tokyo Genso cũng dành thời gian giao lưu, vẽ và ký tặng độc giả tại nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ (P.Sài Gòn, TP.HCM).