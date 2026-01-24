7 lớp học, 190 người biết chữ: Hành trình gieo chữ của một người lính

Sinh ra giữa núi rừng Trường Sơn, đại úy Hồ Văn Hữu (33 tuổi, công tác tại Đồn biên phòng Ba Tầng, Bộ đội biên phòng Quảng Trị) lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Hướng Hiệp. Từ nhỏ, cậu bé Hữu đã ấp ủ giấc mơ khoác lên mình màu áo lính để bảo vệ biên cương, giúp đỡ bà con Bru - Vân Kiều sinh sống giữa đại ngàn. Gieo chữ, xây dựng ước mơ, đại úy Hữu là tấm gương cho nhiều người noi theo.

Đại úy Hồ Văn Hữu miệt mài xóa mù chữ cho phụ nữ Bru - Vân Kiều ẢNH: BÁ HOÀNG

Sống trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhưng anh Hữu vẫn nuôi trong mình ý chí lớn lao, nỗ lực cố gắng để đạt được ước mơ.

Năm 2012, anh Hữu thi đỗ vào Học viện Biên phòng. Sau 4 năm học tập, anh ra trường, được tăng cường cho Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên-Huế rồi điều chuyển về tỉnh Quảng Trị và công tác tại Đồn biên phòng Ba Tầng cho tới bây giờ. Ba Tầng là xã giáp Lào, nơi phần lớn đồng bào dân tộc Bru - Vân Kiều tập trung sinh sống. Từ những câu chuyện đời thường, anh nhận ra muốn bà con thoát nghèo, muốn họ mạnh mẽ trước những đổi thay… thì phải giúp họ biết đọc, biết viết.

Năm 2021, sau khi tham khảo, học hỏi và được lãnh đạo đồn biên phòng đồng thuận, anh Hữu phối hợp UBND xã và Hội Liên hiệp phụ nữ xã khảo sát, vận động bà con, chủ yếu là phụ nữ ngoài 30 tuổi và người già tham gia lớp học xóa mù chữ. Và từ đó, chàng lính trẻ lần đầu bước lên bục giảng.

"Một học viên nói với tôi rằng họ mong được biết chữ để đọc được tên con trên giấy khai sinh, để không phải điểm chỉ, lăn tay mỗi khi làm giấy tờ. Họ cũng mong biết chữ để dạy cho con cái. Nghe những câu chuyện đó, tôi càng mong muốn giúp đỡ họ nhiều hơn", đại úy Hữu chia sẻ.

Lớp học của anh Hữu đặc biệt bởi học viên phần lớn là phụ nữ, người già. Có 43 hộ dân vì yếu tố lịch sử đến năm 2018 mới được nhập quốc tịch VN, tất cả đều mù chữ vì chưa có cơ hội tiếp cận tiếng Việt.

Chương trình đã có, học viên đã đủ, anh mạnh dạn bước lên bục giảng, mỗi tuần tổ chức 3 - 4 buổi học. Mỗi khóa học dài 6 tháng, dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự cố gắng của thầy lẫn trò, lớp học xóa mù chữ đã đạt hiệu quả tích cực.

Lớp học thiếu thốn nhiều tài liệu, học viên đa số làm nương rẫy, ngoài thời gian học trên lớp buổi tối thì không có thời gian ôn luyện thêm ở nhà. Nhiều học viên đã lớn tuổi nên việc tiếp thu các nội dung còn chậm, tay cầm bút viết khó khăn, bên cạnh đó thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường làm gián đoạn quá trình học tập.

Vượt qua mọi khó khăn, sau khi hoàn thành lớp học xóa mù chữ, đại úy Hữu tiếp tục mở thêm lớp học xóa tái mù chữ. Đến nay, tổng cộng có 7 lớp học với 190 học viên tham gia. Cuộc sống của họ dần thay đổi nhờ những buổi tối miệt mài học cách đọc chữ, học các phép tính với người lính trẻ. "Trước đây, người Vân Kiều mình nghèo vì không biết chữ. Giờ biết chữ rồi, mình không sợ ai lừa nữa, mình sẽ học thêm để dạy con cháu", chị Hồ Y Thăng (29 tuổi, học viên lớp học) chia sẻ.



