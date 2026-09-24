7 ngày ấn tượng trong Hành trình đỏ ở Vân Nam

Tối 23.9, tại thành phố Ngọc Khê (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã diễn ra chương trình tổng kết Hành trình đỏ của đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam sang nghiên cứu, học tập. Đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam gồm 25 thành viên, trong đó có các cô tổng phụ trách và các em thiếu nhi.

Theo anh Vũ Minh Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó giám đốc Trung tâm Phát triển thanh thiếu nhi Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam, hành trình đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người, văn hóa và cảnh quan môi trường nơi đây.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Bảo tàng Ngọc Khê tỉnh Vân Nam ẢNH: VŨ THƠ

Trong 7 ngày trải nghiệm, đoàn có cơ hội tìm hiểu những giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống của địa phương. Các hoạt động tại Bảo tàng Di sản hóa thạch Trừng Giang, hồ Phủ Tiên cùng những địa danh gắn với lịch sử, văn hóa và con người Vân Nam giúp các thành viên hiểu thêm về sự phong phú, đa dạng của vùng đất này.

Đặc biệt, các hoạt động tham quan Văn Miếu, cổ thành Thông Hải, trải nghiệm in rập cổ truyền, vẽ gốm và trực tiếp thực hành tạo hình gốm tại xưởng gốm Hoa Ninh đã mang đến cho thiếu nhi Việt Nam những trải nghiệm học tập sinh động.

Đại biểu trải nghiệm làm gốm tại xưởng gốm Hoa Ninh ẢNH: VŨ THƠ

Theo Trưởng đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam, việc kết hợp giữa học tập, khám phá và thực hành không chỉ giúp các em tiếp thu kiến thức mà còn góp phần rèn luyện kỹ năng, khơi dậy tinh thần chủ động, sự tìm tòi và niềm yêu thích văn hóa.

Gìn giữ giá trị truyền thống, tăng cường hiểu biết

Theo anh Vũ Minh Thảo, một trong những điều để lại ấn tượng sâu sắc là cách các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy trong đời sống xã hội tại Vân Nam.

Anh Thảo cho rằng, trong bối cảnh xã hội không ngừng phát triển, những giá trị gắn với nền tảng văn hóa, truyền thống vẫn cần được quan tâm. Việc trân trọng cội nguồn, gìn giữ những giá trị tốt đẹp và phát huy truyền thống là bài học có ý nghĩa đối với thế hệ trẻ.

Các đại biểu với những sản phẩm gốm do mình tự tay làm ẢNH: VŨ THƠ

"Tôi đặc biệt ấn tượng với truyền thống tôn sư trọng đạo, một giá trị mà mỗi thế hệ đều cần gìn giữ và phát huy", anh Vũ Minh Thảo nói, đồng thời nhấn mạnh đây cũng là điểm tương đồng có ý nghĩa trong văn hóa Việt Nam và Trung Quốc.

Những giá trị chung đó tạo nền tảng để thanh thiếu nhi hai nước cùng chia sẻ, học hỏi và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Thông qua những hoạt động trải nghiệm thực tế, các em không chỉ được tiếp cận văn hóa của đất nước bạn mà còn có cơ hội nhận diện những điểm tương đồng, sự đa dạng trong đời sống văn hóa của hai dân tộc.

Đoàn đại biểu tham quan và tìm hiểu văn hóa tại các bảo tàng ở thành phố Ngọc Khê ẢNH: VŨ THƠ

Nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình, anh Vũ Minh Thảo cho rằng, giá trị quan trọng nhất mà Hành trình đỏ mang lại không chỉ nằm ở những địa danh đoàn đã đi qua hay các hoạt động đã tham gia, mà còn ở sự kết nối giữa con người với con người, giữa thế hệ trẻ Việt Nam và Trung Quốc.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống được các thế hệ vun đắp. Đối với thanh thiếu nhi, việc gặp gỡ, giao lưu, cùng học tập và trải nghiệm là cơ hội để hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa của nhau.

Những sứ giả tiếp nối tình hữu nghị giữa hai nước

Các đại biểu thiếu niên biểu diễn văn nghệ trong buổi kết thúc Hành trình đỏ tại Vân Nam ẢNH: VŨ THƠ

Phát biểu tại chương trình, bà Thiết Tuệ Phương, Phòng Đối ngoại UBND thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam, cho biết năm 2026 đánh dấu 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời là năm văn hóa du lịch của hai nước. Bà Phương bày tỏ vinh dự khi được đón đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam đến Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam.

Nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc "núi liền núi, sông liền sông", bà Phương khẳng định các thanh, thiếu nhi chính là những sứ giả tiếp nối tình hữu nghị giữa hai nước.

Bà Phương cũng mong muốn các em chia sẻ trải nghiệm với gia đình, bạn bè và trở lại Vân Nam, Ngọc Khê cùng cha mẹ trong những dịp tiếp theo. Theo bà Phương, hoạt động lần này của đoàn đại biểu thanh thiếu nhi Việt Nam đến Vân Nam chỉ là điểm khởi đầu, để các em góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ngày càng bền chặt.