7 thói quen ăn uống giúp giảm mỡ bụng và trẻ lâu

Đây được gọi là loại chất béo "nguy hiểm" vì nó phát triển xung quanh các cơ quan của bạn và có thể làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh. Do đó, quản lý chất béo nội tạng của bạn khi bạn già đi có thể là một phần quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh liên quan đến tuổi tác.

Dưới đây, các chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra 7 thói quen ăn uống giúp bạn giảm mỡ bụng và chậm lão hóa, theo trang web về sức khỏe ở Mỹ Eat This, Not That!

1. Uống nhiều nước trong ngày

Uống đủ nước là chìa khóa cho mọi khía cạnh sức khỏe của bạn.

Nếu không uống đủ nước, bạn có thể gặp phải những điều như khó chịu, cảm thấy đói hơn, các vấn đề về bàng quang, các vấn đề về tim và thận, và thiếu năng lượng…

Vì vậy, khi bạn đang tìm cách áp dụng một số thói quen lành mạnh hơn, hãy bắt đầu với việc uống đủ nước.

Janet Coleman, chuyên gia dinh dưỡng (gọi tắt trong bài là chuyên gia) của The Consumer Mag ở Mỹ, cho biết: “Uống nước có thể giúp bạn no lâu và ăn ít hơn, và nó cũng giúp giữ cho làn da của bạn trông trẻ và khỏe mạnh bằng cách thải độc tố ra khỏi cơ thể”.

2. Ăn nhiều rau hơn

Khi nói đến việc ăn uống lành mạnh để làm chậm quá trình lão hóa, bạn không thể bỏ qua các loại rau củ.

Chuyên gia Coleman nói: “Rau rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và chất xơ, tất cả đều giúp bạn trẻ và khỏe mạnh”.

“Bạn nên bao gồm rau trong mỗi bữa ăn khi có thể vì chúng ít calo nhưng lại giàu chất dinh dưỡng. Tôi cũng khuyên bạn nên ăn nhiều loại rau như bông cải xanh, cải xoăn, rau bina, ớt, cà chua, cà rốt và hành tây thay vì chỉ ăn một loại rau mỗi lần", chuyên gia Coleman nói thêm.

3. Ăn sáng lành mạnh mỗi ngày

Mặc dù một số người có thể vô tình bỏ qua khi họ bận rộn, nhưng bữa sáng là một trong những phần quan trọng nhất trong ngày của bạn.

Chuyên gia Coleman nói: “Ăn một bữa vào buổi sáng giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể, do đó bạn ít có xu hướng nghiện đồ ăn vặt vào cuối ngày. Nếu có thời gian, hãy đảm bảo rằng bạn ăn sáng trong vòng một giờ sau khi thức dậy, vì điều này sẽ giúp cơ thể bạn có đủ thời gian để tiêu hóa”.

4. Thử nhịn ăn gián đoạn





Thời điểm duy nhất nên thực hành "bỏ bữa sáng" là nếu bạn đang cố tình thử phương pháp nhịn ăn gián đoạn sau khi được bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng đồng ý.

Chuyên gia Trista Best tại Balance One Supplements ở Mỹ cho biết: “Nhịn ăn ngắt quãng hỗ trợ giảm viêm trong cơ thể, vốn được biết là nguyên nhân và làm trầm trọng thêm các bệnh mạn tính phổ biến ở phương Tây. Thời gian nhịn ăn dài hơn được cho là có tác dụng ở cấp độ tế bào, giúp cải thiện tình trạng viêm, phản ứng miễn dịch và kéo dài tuổi thọ".

5. Ăn nhiều thực phẩm toàn phần hơn

Thực phẩm toàn phần (còn gọi là nguyên hạt) trái ngược với thực phẩm chế biến sẵn, và theo chuyên gia Best, điều quan trọng là bạn phải hạn chế tiêu thụ thực phẩm đã qua chế biến và thay thế chúng bằng thực phẩm toàn phần bất cứ khi nào bạn có thể.

“Thực phẩm đã qua chế biến là sản phẩm thực phẩm, nghĩa là không phải là thực phẩm toàn phần.Thực phẩm chế biến là những thực phẩm được làm từ carbohydrate tinh chế, chất ổn định, chất nhũ hóa và các thành phần khác để tăng cường độ ổn định, hương vị và kết cấu", chuyên gia Best giải thích.

"Khi chúng ta ăn những thực phẩm như thế này với số lượng lớn, chúng có thể gây kích ứng ruột, gây mất cân bằng vi khuẩn đường ruột, và cuối cùng dẫn đến viêm mạn tính cấp thấp.

Ngược lại, thực phẩm toàn phần không được sửa đổi theo bất kỳ cách nào để bổ sung hoặc lấy đi chất lượng dinh dưỡng của chúng", chuyên gia Best giải thích.

6. Ăn ít thịt đỏ

Tiêu thụ thịt đỏ ở mức độ vừa phải thì được, nhưng ăn với số lượng lớn theo thời gian có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa một cách đáng kể.

Chuyên gia Coleman cho biết: “Thịt đỏ chứa chất béo bão hòa làm tăng mức cholesterol trong máu và tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và ung thư nếu ăn thường xuyên theo thời gian".

"Thay vì thịt đỏ, hãy thử thịt gà hoặc cá, là những nguồn protein nạc hơn thịt đỏ. Ăn ít thịt đỏ cũng sẽ làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển ung thư ruột kết", chuyên gia Coleman nói thêm.

7. Ăn các phần nhỏ trong mỗi bữa ăn

Cuối cùng, nếu bạn cảm thấy việc ăn ba bữa một ngày không có lợi cho mình, bạn có thể thử thay đổi thời gian và lượng thức ăn của mình trong mỗi bữa ăn.

"Thay vì ăn ba bữa lớn mỗi ngày, hãy thử ăn sáu bữa nhỏ trong ngày. Điều này giúp duy trì sự trao đổi chất của bạn để bạn đốt cháy nhiều calo hơn trong ngày", chuyên gia Coleman nói, theo Eat This, Not That!