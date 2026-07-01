700 đầu sách vào bệnh viện, bệnh nhi 'bớt buồn' trong những ngày điều trị

Sáng 1.7, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp Báo Sức khỏe & Đời sống, Bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức chương trình “Sách trao tay - Yêu thương ở lại” nằm trong chuỗi hoạt động Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần VI - năm 2026.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 700 đầu sách cho không gian đọc tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Các bệnh nhi được tô màu, đọc sách, viết cảm nhận lên giấy và nhận quà…

Bệnh nhi háo hức dán tranh đã tô lên khung trưng bày tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Tham gia chương trình từ sớm, em Dương Thanh Hằng (10 tuổi, ở TP.Cần Thơ) chăm chú vẽ và tô màu bức tranh có chú mèo cùng những bông hoa. Em cho biết đã nhập viện gần một tuần để điều trị viêm dạ dày, nhiễm trùng đường ruột.

"Ở bệnh viện, con không thấy buồn vì được vẽ tranh, tô màu, đọc sách... Con mong bức tranh của mình được treo ở khu vực trưng bày", Hằng hồn nhiên bày tỏ.

Cùng vợ chăm con tại bệnh viện, anh Nguyễn Minh Tuấn (quê ở Đồng Tháp) cho biết con trai anh rất vui khi tham gia hoạt động tô màu, đọc sách.

"Tôi khá bất ngờ khi bệnh viện có chương trình như vậy để hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhi. Được tham gia các hoạt động này, con trai tôi cũng bớt buồn trong những ngày nằm viện", anh Tuấn nói.

Bệnh nhi hào hứng tham gia tô màu, đọc sách ẢNH: HOÀI NHIÊN

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết việc đưa sách vào bệnh viện là cách làm cần thiết để lan tỏa văn hóa đọc, đồng thời góp phần chăm lo đời sống tinh thần cho bệnh nhi và người nhà.

Theo ông, những đầu sách phù hợp giúp các em có thêm niềm vui trong thời gian điều trị, góp phần xoa dịu những áp lực mà bệnh nhi và phụ huynh đang trải qua. Ông kỳ vọng hoạt động này sẽ được nhân rộng, để bệnh viện không chỉ là nơi điều trị bệnh mà còn là không gian có niềm vui và sự sẻ chia.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu tại chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

TS-BS Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết chương trình “Sách trao tay - Yêu thương ở lại” là hoạt động ý nghĩa, thiết thực đối với bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Theo ông Minh, với các bệnh nhi, nhất là những em phải điều trị dài ngày, sách không chỉ mang đến niềm vui mà còn giúp các em lạc quan hơn trong quá trình chữa bệnh.

Ông Minh cho hay nhiều năm qua, bệnh viện đã duy trì các tủ sách tại khoa, phòng; đồng thời tổ chức lớp học tình thương cho bệnh nhi điều trị dài hạn, giúp các em bổ sung kiến thức và không bị gián đoạn việc học do bệnh tật.

700 đầu sách được trao cho không gian đọc tại Bệnh viện Nhi đồng 1 ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bà Nguyễn Thị Huyền, Trưởng đại diện Báo Sức khỏe & Đời sống tại TPHCM cho rằng mỗi cuốn sách được trao không chỉ mang đến kiến thức mà còn gửi gắm tình yêu thương, góp phần động viên tinh thần các bệnh nhi trong quá trình điều trị.

"Niềm vui của các em khi được đọc sách là động lực để các đơn vị tiếp tục tổ chức những hoạt động ý nghĩa như vậy”, bà Huyền chia sẻ.