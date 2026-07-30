76 đầu mối tiếp nhận hỗ trợ về đóng, khôi phục mã số thuế tại Hà Nội

Theo đó, có 76 cán bộ thuế đóng vai trò đầu mối tiếp nhận hỗ trợ, chủ yếu thuộc Phòng Quản lý hỗ trợ doanh nghiệp số 1; Phòng Quản lý hỗ trợ doanh nghiệp số 2; Phòng Quản lý thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác và 25 thuế cơ sở trên địa bàn Hà Nội.

Nội dung hỗ trợ cụ thể như sau: hướng dẫn, giải đáp thủ tục, hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động; thủ tục khôi phục mã số thuế; tiếp nhận và xử lý các vướng mắc, phản ánh khác của người nộp thuế.

Danh sách chi tiết các cán bộ thuế làm đầu mối tiếp nhận hỗ trợ như sau:

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, Thuế TP.Hà Nội đã công khai danh sách 150.461 người nộp thuế có mã số thuế ở trạng thái 03 (ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) và 06 (không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký).

Trong đó, có 58.153 người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; 92.308 người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Cơ quan này đề nghị các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có tên trong danh sách chủ động liên hệ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục khôi phục hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc hoàn thành các nghĩa vụ thuế còn tồn đọng (nếu có) theo quy định.

Theo Thuế TP.Hà Nội, hiện có 9 trạng thái mã số thuế mà người nộp thuế cần biết.

Cụ thể gồm: 00 (người nộp thuế đang hoạt động/đã được cấp mã số thuế và đang hoạt động); 01 (người nộp thuế ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế); 02 (người nộp thuế đã chuyển cơ quan thuế quản lý, chờ cơ quan thuế nơi đến nhận); 03 (người nộp thuế ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế);

05 (người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh); 06 (người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký); 07 (người nộp thuế chờ làm thủ tục phá sản); 09 (người nộp thuế chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký); 10 (mã số thuế chờ cập nhật thông tin số định danh cá nhân).