Kiểm tra nợ thuế, tạm hoãn xuất cảnh siêu nhanh trên eTax Mobile

Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã chính thức triển khai ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.4.2 với nhiều nội dung nâng cấp quan trọng về giao diện, chức năng, trải nghiệm sử dụng.

Điểm nổi bật của phiên bản này là cải tiến toàn diện giao diện trang chủ, giúp người sử dụng dễ dàng theo dõi các thông tin quan trọng ngay sau khi đăng nhập.

Khu vực tổng quan được bổ sung nhiều thông tin thiết thực, bao gồm: tình trạng tạm hoãn xuất cảnh; thông tin nghĩa vụ thuế; thông tin thuế thu nhập cá nhân từ tiền công, tiền lương; thông tin thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; danh sách địa điểm kinh doanh; thông tin của tổ chức, doanh nghiệp đối với các cá nhân là người đại diện.

Ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.4.2 đã cải tiến toàn diện giao diện trang chủ ẢNH: CỤC THUẾ

Cục Thuế nhấn mạnh, các thông tin về nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được hiển thị trực quan ngay trên ứng dụng, giúp người nộp thuế chủ động theo dõi số thuế phải nộp, tình trạng thực hiện nghĩa vụ tài chính và các thông tin liên quan đến tài sản thuộc diện quản lý.

Người dân có thể dễ dàng kiểm tra, đối chiếu dữ liệu, hạn chế tình trạng chậm nộp hoặc phát sinh nghĩa vụ do không kịp thời nắm bắt thông tin.

Đối với chức năng "Tra cứu thông tin nghĩa vụ thuế", phiên bản mới đã điều chỉnh cách hiển thị dữ liệu theo hướng chỉ hiển thị các khoản phải nộp đã được xác nhận, không còn hiển thị các khoản nộp đang trong trạng thái chờ xử lý.

Thay đổi này giúp thông tin tra cứu rõ ràng, chính xác hơn, hạn chế nhầm lẫn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính và nâng cao tính minh bạch của dữ liệu trên ứng dụng.

Ứng dụng cũng tiếp tục nâng cấp chức năng gửi phản hồi nghĩa vụ thuế ngay tại màn hình "Thông tin nghĩa vụ thuế", tạo điều kiện để người nộp thuế kịp thời phản ánh các trường hợp thông tin chưa chính xác hoặc cần được cơ quan thuế hỗ trợ xử lý.

Đây là cải tiến quan trọng, góp phần tăng cường tương tác hai chiều giữa cơ quan thuế và người nộp thuế, rút ngắn thời gian tiếp nhận, giải quyết các vướng mắc phát sinh.

Cục Thuế cho biết, với ứng dụng eTax Mobile phiên bản 3.4.2, phân hệ Chatbot AI 2.0 đã được nâng cấp hỗ trợ người nộp thuế tra cứu dữ liệu cá nhân nhanh chóng.

Ngay khi nhấn vào biểu tượng Chatbot, ứng dụng sẽ hiển thị giao diện gợi ý trực quan, giúp người nộp thuế hỏi và nhận phản hồi tức thì về tình trạng nợ thuế, thông tin cưỡng chế thuế, tạm hoãn xuất nhập cảnh…