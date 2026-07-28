Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Tạm dừng tra cứu, nộp thuế điện tử trên eTax Mobile

Đan Thanh
Đan Thanh

Cục Thuế sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống từ 20 - 22 giờ ngày 28.7. Trong thời gian này, dịch vụ truy vấn thông tin nghĩa vụ người nộp thuế sẽ tạm thời gián đoạn.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa thông báo về kế hoạch tạm dừng dịch vụ truy vấn nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Đơn vị này sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống từ 20 - 22 giờ ngày 28.7. Trong thời gian này, dịch vụ truy vấn thông tin nghĩa vụ người nộp thuế sẽ tạm thời gián đoạn.

Tạm dừng tra cứu, nộp thuế điện tử trên eTax Mobile- Ảnh 1.

Từ 20 - 22 giờ ngày 28.7, dịch vụ truy vấn thông tin nghĩa vụ người nộp thuế sẽ tạm thời gián đoạn

ẢNH: ĐAN THANH

Cụ thể, trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động (eTax Mobile), người nộp thuế tạm thời không thể sử dụng chức năng truy vấn thông tin nghĩa vụ thuế và chức năng nộp thuế điện tử.

Cạnh đó, dịch vụ cung cấp thông tin nghĩa vụ thuế phục vụ công tác phối hợp thu với kho bạc, các ngân hàng thương mại và các đơn vị T-VAN (các tổ chức cung cấp dịch vụ truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu điện tử về thuế giữa người nộp thuế và cơ quan thuế để thực hiện đăng ký thuế điện tử và khai thuế điện tử) cũng sẽ tạm dừng.

Trước đó, vì lý do nâng cấp hạ tầng, từ 0 - 8 giờ ngày 9.5, Cục Thuế cũng đã tạm dừng loạt dịch vụ, hệ thống ứng dụng như: hóa đơn điện tử; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; dịch vụ thuế điện tử phục vụ doanh nghiệp, dịch vụ thuế điện tử phục vụ cá nhân, dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động, Cổng thông tin thương mại điện tử, Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài...

Tin liên quan

Tạm dừng hệ thống thuế điện tử trong ngày 9.5

Tạm dừng hệ thống thuế điện tử trong ngày 9.5

Cục Thuế sẽ tạm dừng loạt dịch vụ, hệ thống ứng dụng như hóa đơn điện tử, thuế điện tử... trong khoảng thời gian từ 0 - 8 giờ ngày 9.5.

Khám phá thêm chủ đề

nghĩa vụ thuế tra cứu nghĩa vụ thuế eTax Mobile nộp thuế điện tử Người nộp thuế

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận