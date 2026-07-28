Tạm dừng tra cứu, nộp thuế điện tử trên eTax Mobile

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa thông báo về kế hoạch tạm dừng dịch vụ truy vấn nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Đơn vị này sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống từ 20 - 22 giờ ngày 28.7. Trong thời gian này, dịch vụ truy vấn thông tin nghĩa vụ người nộp thuế sẽ tạm thời gián đoạn.

Từ 20 - 22 giờ ngày 28.7, dịch vụ truy vấn thông tin nghĩa vụ người nộp thuế sẽ tạm thời gián đoạn ẢNH: ĐAN THANH

Cụ thể, trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và ứng dụng thuế điện tử dành cho thiết bị di động (eTax Mobile), người nộp thuế tạm thời không thể sử dụng chức năng truy vấn thông tin nghĩa vụ thuế và chức năng nộp thuế điện tử.

Cạnh đó, dịch vụ cung cấp thông tin nghĩa vụ thuế phục vụ công tác phối hợp thu với kho bạc, các ngân hàng thương mại và các đơn vị T-VAN (các tổ chức cung cấp dịch vụ truyền, nhận, lưu trữ, phục hồi thông điệp dữ liệu điện tử về thuế giữa người nộp thuế và cơ quan thuế để thực hiện đăng ký thuế điện tử và khai thuế điện tử) cũng sẽ tạm dừng.

Trước đó, vì lý do nâng cấp hạ tầng, từ 0 - 8 giờ ngày 9.5, Cục Thuế cũng đã tạm dừng loạt dịch vụ, hệ thống ứng dụng như: hóa đơn điện tử; hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; dịch vụ thuế điện tử phục vụ doanh nghiệp, dịch vụ thuế điện tử phục vụ cá nhân, dịch vụ thuế điện tử trên thiết bị di động, Cổng thông tin thương mại điện tử, Cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài...