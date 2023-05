76 học sinh mầm non nhập viện sau khi uống sữa chua tại trường

Sáng 10.5, ông Phạm Ngọc Quy, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An, cho biết một vụ nghi ngộ độc thực phẩm đã xảy ra tại Trường Mầm non xã Thuận Sơn (H.Đô Lương, Nghệ An) khiến hàng chục học sinh phải nhập viện.



Đại diện Sở GD-ĐT và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đến bệnh viện thăm hỏi học sinh và kiểm tra, làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc CTV

Sự việc xảy ra vào chiều 9.5, sau khi đi trải nghiệm trồng lúa về, khoảng 15 giờ cùng ngày, các trẻ được ăn sữa chua do nhà trường tự ủ, sau đó nhiều cháu xuất hiện các biểu hiện của ngộ độc thực phẩm.

Theo ông Quy, có 2 bé không ăn sữa chua nên không có biểu hiện bị ngộ độc, vì vậy có thể nguyên nhân gây ngộ độc là do sữa chua.

Sau khi xuất hiện các triệu chứng của ngộ độc thực phẩm, có 21 học sinh được đưa đến Trạm Y tế xã Thuận Sơn, có 55 em có biểu hiện nặng hơn được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa H.Đô Lương cấp cứu và điều trị.

Đến sáng 10.5, theo ông Quy, toàn bộ số học sinh này đã ổn định, hết nôn, hết đau bụng, tỉnh táo, ăn uống tốt.

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã lấy mẫu sữa chua để xét nghiệm tìm nguyên nhân gây ngộ độc.