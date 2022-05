8 dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường

Tình trạng - trong cơ thể không thể xử lý đường một cách hiệu quả, cho phép nó tích tụ trong máu - có thể rất nghiêm trọng, dẫn đến bệnh tim, đột quỵ, sa sút trí tuệ và mù lòa.

Vì vậy, điều quan trọng là phải cảnh giác với các dấu hiệu cảnh báo phổ biến của bệnh tiểu đường.

Bạn càng đi khám sớm, bệnh tiểu đường càng sớm có thể được kiểm soát và bạn càng có nhiều khả năng tránh được các vấn đề nghiêm trọng.

Dưới đây là các dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường, theo Eat This, Not That!

1. Liên tục khát nước

Một dấu hiệu ban đầu phổ biến của bệnh tiểu đường là khát nước liên tục. Điều này xảy ra do ảnh hưởng trực tiếp của đường (glucose) tích tụ trong máu.

Thận bình thường xử lý glucose, nhưng quá mức có thể khiến chúng bị quá tải.

Khi glucose chưa được xử lý ra khỏi cơ thể qua nước tiểu, nó sẽ kéo nước từ các mô xung quanh cơ thể.

Điều đó có thể khiến bạn mất nước và thèm ăn chất lỏng để thay thế những gì bạn liên tục mất đi.

Nếu bạn liên tục khát nước mặc dù đã uống nước thường xuyên, đó có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường, theo Eat This, Not That!

2. Đi tiểu thường xuyên

Trong giai đoạn đầu của bệnh tiểu đường, cơ thể có thể tăng sản xuất nước tiểu, cố gắng đào thải lượng đường dư thừa đó ra ngoài.

Người bình thường đi tiểu từ 7 đến 8 lần mỗi ngày; lên đến 10 lần có thể là bình thường đối với một số người.

Nếu bạn đi tiểu nhiều hơn bình thường - đặc biệt nếu bạn thức dậy vào nửa đêm để đi tiểu - hãy nói với bác sĩ chăm sóc chính của bạn càng sớm càng tốt.

3. Đói quá mức

Đồng thời, bệnh tiểu đường làm cho lượng glucose trong máu tăng lên, nó ngăn cản các tế bào sử dụng lượng glucose đó để làm năng lượng.

Để bù đắp lượng nhiên liệu thiếu hụt, cơ thể tạo ra tín hiệu đói.

Nếu bạn thường xuyên đói mặc dù vẫn ăn thường xuyên, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tiểu đường.





4. Hay mệt mỏi

Vì bệnh tiểu đường làm tăng lượng đường trong máu trong khi ngăn cơ thể sử dụng nó để tạo năng lượng, điều đó có thể khiến bạn mệt mỏi.

Đi tiểu thường xuyên cũng có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn.

Nếu bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi - loại mệt mỏi không cải thiện khi ngủ đủ giấc - thì bạn nên gọi cho bác sĩ.

5. Vết cắt hoặc vết bầm tím khó lành

Bệnh tiểu đường có thể làm cho các vết thương trên da như vết cắt và vết bầm tím chậm được giải quyết.

Lượng đường trong máu cao có thể làm cứng các mạch máu, làm chậm lưu lượng máu và ngăn cản oxy và chất dinh dưỡng đến các vết cắt và vết bầm tím để chữa lành chúng, theo Eat This, Not That!

Bệnh tiểu đường cũng có thể làm suy giảm hệ thống miễn dịch, làm chậm quá trình sửa chữa tự nhiên của cơ thể.

6. Nhìn mờ

Mức đường huyết cao kéo chất lỏng từ các mô của bạn, thậm chí cả thấu kính của mắt bạn.

Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung của bạn, gây ra hiện tượng mờ mắt.

Bệnh tiểu đường cũng có thể khiến các mạch máu mới hình thành trong võng mạc, làm hỏng các mạch đã được hình thành.

Nếu những thay đổi đó tiến triển không được điều trị, chúng có thể dẫn đến mất thị lực.

7. Rối loạn cương dương

Lượng đường trong máu cao có thể làm hỏng các động mạch trên khắp cơ thể. Điều đó có thể gây ra các vấn đề về tim, não và ở bên dưới.

Các mạch máu bị tổn thương có thể kém hiệu quả hơn trong việc vận chuyển lưu lượng máu đến dương vật, gây ra sự cương cứng ít thường xuyên hơn, khó đạt được hoặc mềm hơn bình thường.

8. Giảm cân bất thường

Giảm cân mà không cần ăn kiêng hoặc tăng cường tập thể dục, đó có thể là dấu hiệu của một tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tiểu đường.

Khi bệnh tiểu đường ngăn cản các tế bào hấp thụ glucose từ thức ăn để tạo năng lượng, cơ thể có thể bắt đầu đốt cháy các kho dự trữ chất béo để làm nhiên liệu thay thế.

Nếu bạn giảm cân mà không cần cố gắng, bạn nên đến gặp bác sĩ và hỏi xem bạn có nên xét nghiệm bệnh tiểu đường hay không, theo Eat This, Not That!