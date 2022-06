8 loại thực phẩm 'tối kỵ' nếu bạn bị gan nhiễm mỡ

1. Tránh rượu

Tất nhiên rồi, điều đầu tiên cần nhắc lại với bạn là nên tránh hoàn toàn rượu. Nếu gan đã bị tổn thương, hoặc nhiễm mỡ, hoặc nếu bị viêm gan, xơ gan, xơ hóa hoặc sẹo dưới bất kỳ hình thức nào, rượu thực sự là chất độc.

Uống rượu nguy hiểm vì nó làm giảm chức năng của phần gan còn hoạt động.

Hầu hết các bác sĩ và chuyên gia về gan khuyên nên nghỉ rượu ít nhất trong thời gian phục hồi sức khỏe từ 6 - 12 tháng, đặc biệt để đảo ngược những tổn thương hiện có.

2. Tránh đường

Đường thậm chí còn nguy hiểm cho gan còn hơn chất béo bão hòa.

Có đến 80% thực phẩm chế biến sẵn được thêm đường.

Ngoài nước ngọt và bánh ngọt bạn đã biết, đừng mất cảnh giác với những thức ăn mặn như súp, bánh quy giòn, nước trộn salad và khoai tây chiên, chúng đều được thêm đường.

Đường gây viêm, kháng insulin, tiểu đường, bệnh tim và nhiều bệnh nghiêm trọng khác, tất cả đều tàn phá gan và khiến gan bị nhiễm mỡ, theo Fix Your Fatty Liver.

3. Tránh ngũ cốc đã qua chế biến

Các loại ngũ cốc nguyên hạt (còn gọi là ngũ cốc nguyên cám, ngũ cốc toàn phần) rất tốt, nhưng các sản phẩm ngũ cốc đã qua chế biến và tinh chế - bao gồm mì gói, bánh mì, gạo - thì không đảm bảo.

Nên tránh các loại thực phẩm làm từ bột mì, như bánh quy, đồ ăn vặt, bánh ngọt và ngũ cốc ăn sáng có đường.

Bột mì được tinh chế rất cao, khiến nó có tác hại đối với gan cũng giống như đường.

4. Tránh nước ngọt

Một số nghiên cứu cho thấy những người uống nước ngọt có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ cao hơn.

Cần lưu ý rằng nước ngọt dành cho người ăn kiêng cũng có hại cho gan.

5. Hạn chế chất béo bão hòa

Nếu bạn bị gan nhiễm mỡ, mỡ động vật rất có thể làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Hầu hết các loại thịt và sản phẩm từ sữa đều gây hại cho gan. Đặc biệt tránh bơ thực vật, mỡ heo, shortening, bơ và sốt mayonnaise.

Loại bỏ các loại thịt chế biến như xúc xích, thịt cừu, đồ chiên, phô mai và kem. Bất cứ chất béo nào đông đặc lại khi gặp lạnh như để trong tủ lạnh, đều cần tránh xa cho đến khi gan khỏe mạnh trở lại, theo Fix Your Fatty Liver.





Chất béo bão hòa làm cho gan làm việc nhiều hơn trong quá trình tiêu hóa.

6. Tránh kem

Gan không thích sữa vì khó tiêu hóa, gan ghét đường vì làm tăng insulin. Đó là lý do tại sao nên tránh ăn kem.

Nhưng cũng còn một lý do nữa: Thức ăn lạnh làm giảm độ ấm tự nhiên của ruột trên, từ 37 độ C xuống còn khoảng 15 - 16 độ C. Điều này ảnh hưởng đến tiêu hóa, buộc gan phải thực hiện nhiệm vụ kép vì thức ăn không bị phân hủy hoàn toàn khi đến gan.

Trong khi nước lạnh, nước ép rau và trà vẫn uống được, thì kem có hại cho gan nhiễm mỡ gấp 4 lần vì chất béo, đường, bơ sữa và nhiệt độ thấp.

7. Hạn chế lượng muối ăn vào

Điều này dẫn đến tỷ lệ mắc bệnh tim, rối loạn não và hơn hết là tỷ lệ mất nước cao hơn bình thường, có thể khiến gan nhiễm mỡ thậm chí còn tồi tệ hơn bình thường.

Gan cần nước, để giúp nó tự đào thải muối, đó là lý do tại sao người bị gan nhiễm mỡ nên uống 8 - 10 ly nước mỗi ngày.

8. Thực phẩm có thể chứa độc tố Aflatoxin

Aflatoxin là độc tố có trong nấm mốc (nếu có) từ bắp, đậu phộng và các loại hạt (như quả óc chó, hạnh nhân, hạt dẻ, hạt điều, hạt dẻ cười). Chúng là chất độc làm đột biến ADN trong gan và đường tiêu hóa, phá hủy mô ở cấp độ tế bào.

Viện Ung thư Quốc gia Mỹ còn cảnh báo: “Tiếp xúc với aflatoxin làm tăng nguy cơ ung thư gan”, theo Fix Your Fatty Liver.

Nếu bạn có vấn đề về gan, bạn nên kiểm tra nấm mốc thật kỹ khi ăn các loại hạt này.

Điều quan trọng nhất là nhận thức được những gì bạn đang đưa vào cơ thể: Bao nhiêu đường? Muối bao nhiêu? Có nhiều thực phẩm chế biến? Đậu phộng có bị mốc không? …

Từ đó, bạn sẽ có ý thức hơn về những vấn đề này.

Cũng nên lưu ý đừng ăn quá no. Ăn quá nhiều và liên tục gây hại cho gan còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc thỉnh thoảng ăn xúc xích, theo Fix Your Fatty Liver.