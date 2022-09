8 tháng, khách du lịch nội địa gần bằng cả năm cao điểm 2019

Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, lượng khách du lịch nội địa tháng 8 ước đạt 8 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 5,3 triệu lượt khách có lưu trú.

Tính chung 8 tháng, tổng số khách du lịch nội địa đạt khoảng 79,8 triệu lượt, cao hơn 4 lần so với 19,8 triệu lượt so với mục tiêu cả năm 2022.

Đáng chú ý, lượng khách nội địa trong 8 tháng tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2019 - thời điểm trước khi xảy ra đại dịch - và gần bằng số lượng khách cả năm 2019 (85 triệu lượt).

Tổng cục Du lịch đánh giá điều này cho thấy thị trường du lịch nội địa đã hoàn toàn phục hồi. Kết quả này có được do chính sách mở cửa hoàn toàn du lịch từ 15.3, hàng loạt các sự kiện phát động lại thị trường của Tổng cục Du lịch, Bộ VHTTDL, có sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, doanh nghiệp. Cùng với đó là sự triển khai mạnh mẽ các chương trình liên kết, hợp tác, kích cầu du lịch, sự ra đời của nhiều sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách du lịch sau dịch bệnh...





Với việc thị trường du lịch nội địa bùng nổ, thị trường du lịch quốc tế đang ấm dần lên. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 8 đạt 486.400 lượt người, tăng 38% so với tháng 7.

Tính chung 8 tháng, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 1,44 triệu lượt người, gấp 13,7 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 87,3% so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa xảy ra dịch Covid-19. Trong số 1,44 triệu lượt khách quốc tế, 88,2% lượng khách đến Việt Nam bằng đường hàng không, gấp 18,5 lần so với cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ chiếm 11,8% và đường biển chiếm 0,03%.

Theo Tổng cục Thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng qua ước đạt 377.800 tỉ đồng, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân, nhu cầu vui chơi, du lịch của người dân tăng cao trong dịp hè sau hơn 2 năm hạn chế đi du lịch, ăn uống ngoài gia đình.

Doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng của năm 2022 ước đạt 15.400 tỉ đồng, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước do hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là du lịch nội địa. Tuy nhiên, doanh thu này mới chỉ bằng 47,7% so với cùng kỳ năm 2019.