Sáng 26.11, Hội nghị báo cáo viên cấp T.Ư của Đoàn lần thứ 2 năm 2026 đã diễn ra trực tiếp và trực tuyến kết nối tới 34 tỉnh, thành phố, với sự tham dự của anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

Phương pháp giúp cán bộ Đoàn phủ xanh thông tin tích cực

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Tường Lâm đã chia sẻ nhiều định hướng quan trọng về công tác tuyên truyền và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đề cập đến sự chuyển mình nhanh chóng của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), anh cho biết chỉ trong một năm qua, AI đã phát triển vượt bậc. Anh nhấn mạnh cán bộ Đoàn cần chủ động cập nhật để phát huy tối đa công cụ này.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại hội nghị ẢNH: ĐĂNG HẢI

Song song đó, anh Nguyễn Tường Lâm cũng cảnh báo mặt trái khi các đối tượng xấu cũng lợi dụng AI để xào nấu nguồn tin chính thống, tạo tin giả gây tác dụng ngược. Cán bộ đoàn cần đi đầu trong việc nhận diện và dùng công nghệ sàng lọc, phản biện thông tin sai lệch.

Anh Nguyễn Tường Lâm đặc biệt lưu ý bên cạnh Facebook hay TikTok, sự hiện diện của Đoàn trên các mạng xã hội mới như Threads, Reddit còn mờ nhạt, trong khi giới trẻ dễ tiếp xúc với thông tin xấu, ẩn danh.

Vì vậy, anh Nguyễn Tường Lâm kỳ vọng hai chuyên đề về nhận diện tin giả trên không gian mạng và phát triển công nghiệp văn hóa được chia sẻ tại hội nghị này, sẽ trang bị công cụ, phương pháp giúp cán bộ Đoàn phủ xanh thông tin tích cực, giữ vững mặt trận tư tưởng trên không gian mạng.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Vì sao tin giả lan nhanh hơn tin thật?

Tại hội nghị, thiếu tá Phạm Khánh Hòa, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an, đã phân tích về thủ đoạn phát tán tin giả nhanh và tác động tới giới trẻ.

Thiếu tá Hòa chia sẻ lại câu ví von của một chuyên gia rằng "Tin thật chưa kịp xỏ giày thì tin giả đã đi được nửa vòng trái đất". Theo bà Hòa, câu nói này phản ánh đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của thực tế tin giả luôn lan truyền nhanh, xa và sâu hơn tin thật trên môi trường internet hiện nay.

Lý giải vì sao tin giả lan nhanh hơn tin thật, đại diện A05 chỉ rõ các đối tượng xấu không cần thuyết phục từng người mà đánh lừa thuật toán để đưa tin giả tới hàng triệu người.

Thiếu tá Phạm Khánh Hòa trao đổi thông tin tại hội nghị ÂNH: ĐĂNG HẢI

Từ thực tiễn công tác, A05 khái quát 8 thủ đoạn phổ biến gồm: dùng AI tạo video, ảnh giật gân; lập "trang trại nội dung" thông qua hệ thống phone farm với hàng trăm, hàng nghìn thiết bị đăng cùng kịch bản; dùng chatbot bơm tương tác ảo vào giờ vàng; cắt ghép thông tin gây sốc, đặt sai bối cảnh; livestream kêu gọi quyên góp lừa đảo; bám trend sự kiện nóng bằng hashtag và từ khóa thịnh hành; mua, đổi tên, mạo danh fanpage cơ quan nhà nước, tổ chức Đoàn; chuyển hướng hoạt động vào các nhóm kín hoặc nền tảng mới.

Nhờ sự cộng hưởng của thuật toán, tin giả bùng phát chỉ trong vài giờ hoặc vài ngày, tác động mạnh tới tâm lý, hành vi của giới trẻ. Vì tò mò, dễ xúc động và thiếu kiểm chứng, nhiều bạn trẻ vô tình chia sẻ, đẩy các vụ việc đơn lẻ thành điểm nóng phức tạp, hay bị thu hút bởi hàng trăm video AI bịa đặt.

Thanh thiếu niên trở thành nhóm chịu nhiều rủi ro nhất

Chị Hòa cũng cho biết, Việt Nam hiện có hơn 89 triệu người dùng internet và Facebook, trong đó độ tuổi 18 - 34 chiếm hơn 50%, khiến thanh thiếu niên trở thành nhóm chịu nhiều rủi ro nhất.

Khi tiếp xúc lặp đi lặp lại thông tin sai lệch, người trẻ dần hình thành nhận thức méo mó và bị xói mòn niềm tin. A05 từng xác lập nhiều chuyên án mà đối tượng bị xử lý chủ yếu là thanh niên, thậm chí sinh viên học lực xuất sắc. Từ tham gia nhóm kín cho vui, các bạn bị dẫn dụ, thao túng tâm lý, vô tình trở thành người tiếp tay tán phát tin giả và vi phạm pháp luật lúc nào không hay.

Các bạn trẻ tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội ẢNH: ĐĂNG HẢI

Trước thực trạng đó, đại diện Cục A05 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trang bị kỹ năng kiểm chứng thông tin cho thanh thiếu niên theo tinh thần Nghị định 328 về phòng chống tin giả, tin sai sự thật.

Bà Hòa kỳ vọng đội ngũ báo cáo viên của Đoàn sẽ tích cực cảnh báo học sinh, sinh viên trước các hội nhóm độc hại, phát huy vai trò nòng cốt trong kiểm chứng, gắn nhãn và "phủ xanh" thông tin tích cực trên không gian mạng.