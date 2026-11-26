Khi AI trở thành trợ lý

Trước đây, để hoàn thành bộ tài liệu thiết kế và bản mẫu giao diện cho dự án phần mềm, Đỗ Minh Hiển, 29 tuổi, chuyên viên phân tích nghiệp vụ công nghệ thông tin cấp cao, kiêm quản lý dự án tại Công ty TNHH Cyberlogitec Việt Nam (P.Bảy Hiền, TP.HCM), mất 3 - 5 ngày. Nay với sự hỗ trợ của AI, anh chỉ mất khoảng 3 - 4 giờ để tạo bản đáp ứng phần lớn yêu cầu ban đầu.

Bắt đầu dùng AI từ đầu năm 2023, khoảng một năm nay, Hiển chuyển sang cách làm mới: phân chia nhiệm vụ cho nhiều công cụ AI cùng lúc. Sau mỗi buổi làm việc với khách hàng, anh tổng hợp yêu cầu rồi giao AI phân tích quy trình, soạn mô tả chức năng, tạo bản mẫu giao diện hoặc rà soát sản phẩm.

AI đang giúp người trẻ rút ngắn thời gian xử lý công việc, đồng thời thay đổi cách tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ hằng ngày ẢNH: NGUYỄN QUỲNH

"AI có nhiệm vụ tạo ra khung kiến thức chung, còn những chi tiết theo đặc thù của từng khách hàng thì chính mình phải thực hiện", Hiển chia sẻ. Theo anh, kết quả ban đầu đáp ứng khoảng 80 - 90% tiêu chí chung, nhưng anh vẫn phải trao đổi thêm với khách hàng để hoàn thiện. Nhờ AI hỗ trợ gần 80% khối lượng công việc, từ chỗ chỉ phụ trách 1 - 2 dự án (mỗi dự án 6 tháng), anh có thể theo dõi 3 - 4 dự án (khoảng 3 tháng/dự án), đồng nghĩa áp lực công việc cũng lớn hơn.

Trong hoạt động lập trình, Trần Trung Hiếu, 30 tuổi, trưởng nhóm kỹ thuật tại Công ty cổ phần chứng khoán Kafi (P.Sài Gòn, TP.HCM), thường xuyên dùng AI ngay trong môi trường lập trình từ cuối năm 2022 để gợi ý, tạo mã và sửa lỗi. Với việc thiết kế hệ thống hay rà soát mã nguồn, anh dùng AI để tham khảo phương án. Tuy nhiên thay vì để AI tự quyết định hướng phát triển, Hiếu xác định trước kiến trúc và mục tiêu kỹ thuật, giao công cụ triển khai rồi trực tiếp rà soát, kiểm tra trước khi đưa sản phẩm vào sử dụng.

Làm nhanh hơn, không có nghĩa giao hết cho AI

Với Nguyễn Phước Hải, 25 tuổi, nhân viên phân tích nghiệp vụ tại Công ty TNHH JCComputing (P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM), AI là công cụ hỗ trợ nghiên cứu và viết tài liệu. Từ năm 2024, anh dùng ChatGPT và Claude để nghiên cứu chủ đề, đối thủ cạnh tranh, tìm từ khóa và xây dựng tài liệu.

"Tôi thường đưa ra định hướng và ý tưởng lớn, AI hỗ trợ việc tìm hiểu sâu và đưa ra chi tiết dưới dạng tài liệu", Hải cho biết. Dù vậy anh luôn đọc lại, kiểm tra nguồn và chỉnh sửa. Nhiều lần công cụ đưa thông tin sai, anh phải bổ sung ngữ cảnh và yêu cầu dẫn nguồn để kiểm chứng. AI giúp Hải làm việc nhanh hơn, được cấp trên ghi nhận nhưng chưa tăng thu nhập. Điều khiến anh băn khoăn là nguy cơ phụ thuộc công nghệ, ít rèn luyện tư duy. "Tôi đang cố gắng tự tư duy và tự đưa ra định hướng giải quyết vấn đề hoặc đặt các câu hỏi đúng, sau đó sử dụng AI để chi tiết hóa định hướng đó", Hải nói.

Thực tế AI trả lời nhanh, mạch lạc nhưng không đồng nghĩa mọi thông tin đều chính xác. Nếu thiếu kiến thức nhận biết sai sót, người dùng dễ đưa kết quả chưa kiểm chứng vào sản phẩm.

Ông Harry Vũ, Phó chủ tịch cấp cao Công ty cổ phần công nghệ SotaTek Việt Nam, nhận định AI đang chuyển vai trò của người lao động từ trực tiếp thực hiện sang giao việc, điều phối và kiểm soát kết quả. Trong phát triển phần mềm, AI chủ yếu thay thế các tác vụ lặp lại chứ chưa thể thay thế hoàn toàn trách nhiệm của một vị trí. Dù doanh nghiệp kỳ vọng cao hơn về năng suất, ông Vũ cho rằng không thể chỉ đánh giá nhân viên qua số lượng đầu việc mà cần chú trọng chất lượng và giá trị thực tế.

Chuyên môn vẫn là lợi thế của con người

Theo ông Nguyễn Hùng Việt, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, khi chuyển sang giao việc và kiểm soát AI, người lao động cần kỹ năng của người quản lý: xác định vấn đề, chia nhỏ nhiệm vụ, đánh giá kết quả và chịu trách nhiệm cuối cùng. Đặc biệt, khả năng thẩm định kết quả rất quan trọng bởi AI có thể viết trôi chảy ngay cả khi thông tin sai; người dùng cần tư duy phản biện, biết kiểm chứng nguồn và nhận ra điểm bất hợp lý. "Ta không thể kiểm tra thứ mà mình không hiểu", ông Việt nhấn mạnh.

Theo ông Việt, người có chuyên môn vững sẽ tận dụng AI để làm việc hiệu quả hơn; ngược lại, người thiếu kiến thức nền tảng dễ tạo ra sản phẩm sai lệch với tốc độ nhanh hơn mà không nhận ra. Rủi ro này càng lớn ở các ngành tài chính, y tế, xây dựng, nơi sai sót gây thiệt hại về tiền bạc, pháp lý hoặc uy tín. Với sinh viên và người mới đi làm, ông khuyên nên tự phác thảo hướng giải quyết trước khi nhờ AI giải thích từng bước hoặc chỉ ra điểm thiếu trong lập luận. "Dùng AI để mình mạnh hơn khi có AI, nhưng không yếu đi khi không có AI", ông Việt đúc kết.

Đồng quan điểm, ông Harry Vũ cho rằng biết dùng AI đang thành kỹ năng nền tảng như tin học văn phòng, nhưng kiến thức chuyên môn và tư duy phản biện mới tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn. Sự khác biệt không chỉ ở việc đặt câu lệnh tốt, mà ở khả năng xác định đúng vấn đề, đánh giá kết quả và chịu trách nhiệm. AI giúp rút ngắn thời gian thực hiện, nhưng năng lực của người trẻ vẫn nằm ở khả năng làm chủ công cụ và bảo đảm chất lượng cuối cùng.