Thay vì dùng AI để 'lấy đáp án', nên học hỏi và mở rộng tư duy

Là một trong những reviewer (người đánh giá sản phẩm) công nghệ được đông đảo bạn trẻ theo dõi, Tuấn Ngọc được biết đến với những nội dung đánh giá sản phẩm, chia sẻ trải nghiệm và cập nhật xu hướng mới theo cách gần gũi, dễ hiểu.

Tuấn Ngọc trải nghiệm rất sớm các công nghệ mới. Điều thú vị nhất mà trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại cho cuộc sống và công việc của bạn trong thời gian qua là gì?

AI giúp mình tiết kiệm rất nhiều thời gian trong quá trình nghiên cứu, tổng hợp thông tin và lên ý tưởng nội dung. Trước đây, để tìm hiểu một công nghệ mới hay chuẩn bị cho một bài review, mình có thể mất nhiều giờ đọc tài liệu và tham khảo nhiều nguồn khác nhau. Hiện nay, AI có thể hỗ trợ tóm tắt và hệ thống hóa thông tin nhanh hơn rất nhiều.

Tuấn Ngọc là một trong những reviewer công nghệ được đông đảo bạn trẻ theo dõi ẢNH: NVCC

Trong công việc sáng tạo nội dung, AI giống như một người bạn học nhóm luôn sẵn sàng giúp mình tìm thêm góc nhìn mới hoặc kiểm tra lại những ý tưởng đang có. Điều mình thích nhất là AI giúp giảm thời gian cho những công việc lặp lại để mình tập trung nhiều hơn vào những yếu tố mang tính con người như trải nghiệm thực tế, cảm xúc và góc nhìn cá nhân.

Theo bạn, đâu là hiểu lầm phổ biến nhất của người trẻ hiện nay khi sử dụng AI?

Hiểu lầm phổ biến nhất là nghĩ rằng AI có thể thay mình suy nghĩ và đưa ra câu trả lời đúng trong mọi trường hợp.

Mình thấy nhiều bạn trẻ đang sử dụng AI như một công cụ để "lấy đáp án" thay vì công cụ để học hỏi và mở rộng tư duy. Trong khi đó, AI rất giỏi trong việc tổng hợp thông tin nhưng không phải lúc nào cũng chính xác. Nếu không có khả năng kiểm chứng và phản biện, người dùng rất dễ tiếp nhận những thông tin sai lệch.

Bên cạnh đó, nhiều người đang đánh giá AI theo hai thái cực. Có người cho rằng AI sẽ thay thế hoàn toàn con người, trong khi có người lại xem đây chỉ là một trào lưu nhất thời. Theo mình, AI giống như máy tính hay internet trước đây. Đây là một công cụ cực kỳ mạnh, nhưng hiệu quả đến đâu còn phụ thuộc vào người sử dụng.

Kỹ năng quan trọng không phải là biết hỏi AI điều gì, mà là biết đặt câu hỏi đúng, biết chọn lọc thông tin và biết biến những gợi ý từ AI thành giá trị của riêng mình.

Những người tận dụng AI tốt nhất trong tương lai có thể không phải là người giỏi AI nhất, mà là người biết kết hợp AI với tư duy, kinh nghiệm và sự sáng tạo của bản thân.

Sau nhiều năm làm nội dung công nghệ, bạn nhận thấy người trẻ hiện nay quan tâm điều gì nhất khi tiếp cận các sản phẩm công nghệ mới?

Nếu cách đây vài năm, người dùng chủ yếu quan tâm đến cấu hình hay các thông số kỹ thuật, thì hiện nay các bạn trẻ quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm thực tế.

Những câu hỏi mình nhận được nhiều nhất thường là: Máy có chụp ảnh đẹp không, pin có đủ dùng cả ngày không, có hỗ trợ AI gì hữu ích không, hay sản phẩm đó có thực sự đáng tiền hay không?

Thế hệ người dùng trẻ muốn biết công nghệ đó giúp ích gì cho học tập, công việc, sáng tạo nội dung hay cuộc sống hằng ngày.

AI đang là chủ đề rất được quan tâm, nhưng điều thú vị là người dùng trẻ không còn quá hào hứng với những tính năng chỉ để trình diễn. Họ muốn những tính năng thực sự giải quyết vấn đề như tìm kiếm thông minh hơn, chỉnh sửa ảnh nhanh hơn, dịch thuật hoặc hỗ trợ học tập hiệu quả hơn.

Theo mình, thay đổi lớn nhất là người dùng trẻ đang chuyển từ việc chạy theo công nghệ mới sang tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với nhu cầu thực tế của mình.

Có công nghệ nào từng khiến bạn nghĩ rằng "thứ này sẽ thay đổi cuộc sống của rất nhiều người" ngay từ lần đầu trải nghiệm?

Nếu phải chọn một công nghệ trong vài năm gần đây, mình sẽ chọn AI.

Lần đầu sử dụng các công cụ AI hiện đại, mình có cảm giác khá giống thời điểm lần đầu tiếp cận smartphone hay internet tốc độ cao. Mình nhận ra đây không đơn thuần là một tính năng mới mà là một bước chuyển lớn trong cách con người làm việc và tiếp cận thông tin.

Điều khiến mình ấn tượng không phải là AI trả lời được câu hỏi, mà là khả năng hỗ trợ rất nhiều công việc khác nhau: từ học tập, nghiên cứu, dịch thuật đến lập trình, chỉnh sửa hình ảnh hay lên ý tưởng sáng tạo.

Với một người làm nội dung như mình, AI đã thay đổi đáng kể quy trình làm việc. Nhiều công việc từng mất vài giờ thì giờ đây có thể hoàn thành trong vài chục phút. Tuy nhiên, điều mình nhìn thấy không phải AI sẽ thay thế con người, mà là AI sẽ thay đổi tiêu chuẩn năng suất của mỗi người. Trong tương lai, sự khác biệt có thể nằm ở việc ai biết tận dụng AI hiệu quả hơn.

Chúng ta đang ở giai đoạn khá giống những năm đầu của internet. Nhiều người đã thấy AI hữu ích, nhưng có lẽ vẫn chưa hình dung hết công nghệ này sẽ thay đổi cuộc sống mạnh mẽ đến mức nào trong 5 - 10 năm tới.

Nếu chỉ được giới thiệu một trải nghiệm tại sự kiện Techworld 2026 cho những người lần đầu tham dự, bạn sẽ chọn điều gì?

Mình sẽ khuyên mọi người dành thời gian trải nghiệm trực tiếp các khu vực trình diễn AI và những công nghệ tương lai.

Đọc hay xem video về công nghệ là một chuyện, nhưng được tận mắt chứng kiến và tự mình tương tác với công nghệ mới lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Đây là nơi mọi người có thể hiểu rõ hơn AI đang hoạt động như thế nào trong thực tế, từ học tập, sáng tạo nội dung, công việc văn phòng cho đến các thiết bị công nghệ cá nhân.

Điều mình thích ở những sự kiện này là người tham dự không chỉ được nghe về tương lai, mà còn được trực tiếp chạm vào tương lai đó.

Với những bạn trẻ yêu công nghệ, đây cũng là cơ hội tốt để cập nhật các xu hướng mới nhất, tìm cảm hứng cho học tập, công việc hoặc thậm chí là định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Theo mình, giá trị lớn nhất của Techworld không nằm ở việc được xem những sản phẩm đắt tiền, mà là được mở rộng góc nhìn về những gì công nghệ đang và sẽ mang lại cho cuộc sống của chúng ta.



