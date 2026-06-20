Trong thời đại AI, khả năng tự học là lợi thế cạnh tranh lớn nhất

Phóng viên Thanh Niên đã có cuộc phỏng vấn ông Phùng Ngọc Tuyên, Giám đốc phát triển kinh doanh ngành hàng ICT thuộc Công ty cổ phần đầu tư Điện máy Xanh.

Ông Phùng Ngọc Tuyên cho rằng AI không phải là mối đe dọa lớn nhất đối với người trẻ mà điều đáng lo hơn là tư duy ngại thay đổi và thiếu tinh thần học hỏi.

TechWorld 2026 quy tụ AI, e-sport và nhiều hoạt động dành cho sinh viên. Ông kỳ vọng các bạn trẻ sẽ nhận được giá trị gì lớn nhất từ sự kiện này để chuẩn bị cho tương lai?

Điều tôi kỳ vọng nhất không phải là các bạn biết thêm một công cụ AI mới hay trải nghiệm một thiết bị công nghệ mới. Quan trọng hơn là các bạn trẻ nhận ra rằng công nghệ không phải thứ gì quá xa vời, mà là công cụ giúp mỗi người mở rộng năng lực của chính mình.

Thế hệ trẻ hôm nay đang sống trong giai đoạn đặc biệt khi lần đầu tiên trong lịch sử, một sinh viên cũng có thể tiếp cận những công cụ mạnh không kém các doanh nghiệp lớn. Nếu biết tận dụng, AI có thể giúp các bạn học nhanh hơn, sáng tạo nhiều hơn và tạo ra những cơ hội mà trước đây phải mất nhiều năm mới có được.

Tôi hy vọng TechWorld của Thế Giới Di Động sẽ giúp các bạn bước ra khỏi sự tò mò và bắt đầu hành động.

Theo ông, đâu là lợi thế lớn nhất của người trẻ Việt Nam mà AI không thể thay thế?

Tôi nghĩ đó là khát vọng vươn lên và khả năng thích nghi. AI có thể xử lý dữ liệu rất nhanh nhưng không có ước mơ, không có tham vọng và cũng không có tinh thần vượt khó. Người trẻ Việt Nam nhiều năm qua đã chứng minh khả năng học hỏi rất nhanh và sẵn sàng thích nghi với những thay đổi lớn của thế giới. Công nghệ có thể giúp chúng ta đi nhanh hơn, nhưng động lực để đi đến đâu vẫn phải đến từ con người.

Trong 3 - 5 năm tới, kỹ năng nào sẽ quyết định khả năng cạnh tranh của sinh viên mới ra trường?

Nếu chỉ chọn một kỹ năng, tôi tư vấn chọn khả năng học tập liên tục. Kiến thức hôm nay có thể rất giá trị nhưng vài năm nữa có thể đã lỗi thời. Điều tạo nên khác biệt không phải là bạn biết gì ở thời điểm hiện tại mà là bạn học nhanh đến đâu và thích nghi tốt đến mức nào.

Những người thành công trong tương lai có thể không phải là người giỏi nhất, mà là người học nhanh nhất. AI đang làm cho tốc độ thay đổi của thế giới nhanh hơn rất nhiều và khả năng tự học sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất.

Khi tuyển dụng nhân sự trẻ, điều gì khiến ông ấn tượng nhất ở một ứng viên mới ra trường?

Tôi thường không quá quan tâm việc ứng viên biết bao nhiêu kiến thức. Điều tôi quan tâm hơn là thái độ học hỏi và tinh thần chủ động.

Một ứng viên có thể chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng nếu họ cho thấy sự tò mò, sẵn sàng học cái mới và dám nhận trách nhiệm thì đó là những tố chất rất đáng giá. Kiến thức có thể đào tạo. Tư duy chủ động và tinh thần cầu tiến thì khó hơn rất nhiều.

Ông Phùng Ngọc Tuyên ẢNH: C.T.V

Điều gì đang khiến nhiều bạn trẻ chưa tận dụng được hết sức mạnh của AI dù công cụ này đã rất phổ biến?

Theo tôi, rào cản lớn nhất không phải công nghệ mà là tư duy. Nhiều người vẫn xem AI như một công cụ để thử cho vui thay vì coi đó là một trợ lý thực sự trong học tập và công việc. AI chỉ phát huy giá trị khi được sử dụng thường xuyên và gắn với những nhu cầu cụ thể hằng ngày.

Người biết đặt câu hỏi đúng, biết kết hợp tư duy của mình với sức mạnh của AI sẽ tạo ra lợi thế rất lớn. Công nghệ ngày nay gần như ai cũng có thể tiếp cận, nhưng không phải ai cũng biết khai thác hiệu quả.

Điều gì ở gen Z khiến ông lạc quan nhất về tương lai của Việt Nam?

Điều khiến tôi lạc quan nhất là sự tự tin của thế hệ trẻ. Các bạn không còn giới hạn mình trong phạm vi địa phương hay quốc gia mà sẵn sàng tiếp cận những xu hướng, kiến thức và cơ hội toàn cầu. Các bạn dám thử nghiệm, dám thể hiện quan điểm và không ngại thay đổi.

Tất nhiên mỗi thế hệ đều có những thách thức riêng, nhưng tôi tin rằng với khả năng tiếp cận công nghệ và tinh thần học hỏi hiện nay, gen Z Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh với bất kỳ thế hệ trẻ nào trên thế giới. Nếu biết kết hợp sự tự tin đó với tính kỷ luật và tinh thần bền bỉ, tôi tin tương lai của Việt Nam sẽ rất đáng kỳ vọng.