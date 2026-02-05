8 triệu chứng thầm lặng, biết sớm có thể giúp bạn cứu kịp quả thận

Vì vậy, nhận diện sớm các triệu chứng tinh tế là chìa khóa vàng để cứu quả thận.

Sau đây, các chuyên gia tại Bệnh viện Apollo Spectra (Ấn Độ), tiết lộ 8 dấu hiệu cảnh báo sớm mà mọi người thường bỏ qua vì lầm tưởng là các vấn đề nhỏ thông thường.

Cảm giác nặng mắt vào buổi sáng

Do thận lọc kém, dịch dư thừa tích tụ tại các mô mỏng manh quanh mắt khi ngủ, tạo áp lực nhưng không gây sưng, Vì vậy người bệnh có thể cho là vấn đề về giấc ngủ.

Hơi thở có mùi kim loại sau khi ngủ dậy

Sự tích tụ các hợp chất nitơ trong đêm tạo ra mùi amoniac hoặc hóa chất. Mùi này thường biến mất sau khi đánh răng nên dễ bị bỏ qua.

Hơi thở có mùi kim loại sau khi ngủ dậy có thể là dấu hiệu của bệnh thận Ảnh: AI

Cảm thấy mệt khi ăn thịt, trứng

Thận suy yếu khó xử lý urê từ protein, dẫn đến mệt mỏi quá mức, uể oải hoặc đầy hơi sau khi ăn thịt, trứng hoặc uống sữa. Mọi người thường cho là do ăn quá nhiều, mà không nhận ra đó là triệu chứng của suy giảm chức năng thận, theo Apollo Spectra Hospital.

Nóng rát vùng lưng giữa

Cảm giác nóng không rõ nguyên nhân, không sưng đỏ ở vùng lưng giữa có thể do mô thận bị viêm nhẹ và căng thẳng chuyển hóa. Người bệnh thường bỏ qua vì cho là do căng cơ hoặc tư thế ngủ.

Nhịp tim nhanh khi vận động nhẹ

Thận điều chỉnh kali và magiê để duy trì nhịp tim. Chức năng thận giảm gây mất cân bằng điện giải, dẫn đến nhịp tim tăng nhanh dù chỉ đi bộ nhanh trong vài phút hoặc leo cầu thang. Trong khi kiểm tra tim mạch không thấy bất thường, điều này gây nhầm lẫn về tình trạng bệnh.

Đột ngột chán ăn thịt hoặc sữa

Độc tố urê tích tụ làm thay đổi vị giác và khứu giác, khiến các món ăn ưa thích trở nên đắng hoặc có vị kim loại. Đây cũng là cơ chế bảo vệ của cơ thể để giảm nạp protein. Người bệnh thường cho là do căng thẳng hoặc thay đổi sở thích ăn uống mà không chú ý.

Tay luôn lạnh nhưng ấm lên sau khi uống nước

Thận gặp khó khăn trong quản lý chất lỏng và cô đặc nước tiểu, dẫn đến tuần hoàn vi mạch kém. Nếu tay ấm lên sau khi uống nước, đó là dấu hiệu thận đang quá tải. Người bệnh không nhận ra vì cho rằng tay mình luôn lạnh.

Nói chậm hoặc khó tìm từ

Não bộ nhạy cảm với chất thải chuyển hóa. Độc tố tích tụ trong ngày khiến tốc độ nói chậm lại hoặc giảm minh mẫn vào buổi chiều tối, nhưng cải thiện sau khi ngủ. Người bệnh thường đổ lỗi cho tuổi già, căng thẳng hoặc mệt mỏi.

Tại sao các triệu chứng trên thường bị bỏ sót?

Theo chuyên gia từ Bệnh viện Apollo Spectra, các dấu hiệu vừa nêu thường không đặc hiệu và dễ bị nhầm lẫn với dị ứng, căng thẳng hoặc lão hóa. Đáng chú ý, các xét nghiệm máu tiêu chuẩn vẫn có thể cho kết quả bình thường ngay cả khi thận đã mất 40 - 50% chức năng, theo Apollo Spectra Hospital.

Nhận diện các mô hình triệu chứng tái phát thay vì các sự cố riêng lẻ là rất quan trọng để phát hiện bệnh thận ở giai đoạn sớm có thể hồi phục. Nếu các triệu chứng kéo dài trong nhiều tuần, đặc biệt là khi các triệu chứng xuất hiện cùng nhau, cần phải kiểm tra ngay.