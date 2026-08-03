80 ý tưởng khởi nghiệp tranh tài: Từ AI đến thực phẩm, sức khỏe

Ngày 1.8, Trường đại học Công Thương TP.HCM (HUIT) đã tổ chức vòng bán kết cuộc thi về khởi nghiệp HUIT Startup lần thứ 7 cấp thành phố năm 2026 với chủ đề "Đổi mới sáng tạo hướng tới mục tiêu phát triển bền vững".

Tham dự chương trình có đại diện các sở, ban ngành cùng các chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư, đại diện doanh nghiệp; lãnh đạo và giảng viên đến từ hơn 70 trường THPT, đại học, cao đẳng trên cả nước cùng hơn 400 học sinh, sinh viên, giảng viên và các đội thi.

Các đội thi trình bày về sản phẩm của mình tại cuộc thi ẢNH: DẠ THẢO

Bước sang mùa 7, HUIT Startup chính thức được nâng tầm trở thành cuộc thi cấp thành phố, đánh dấu bước phát triển mới về quy mô và chất lượng. Cuộc thi mở rộng đối tượng tham gia từ học sinh, sinh viên đến doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã và các cá nhân có ý tưởng đổi mới sáng tạo. Năm nay, ban tổ chức đã tiếp nhận 244 dự án đăng ký ở 3 bảng thi gồm doanh nghiệp, học sinh và sinh viên, thu hút sự tham gia của hơn 70 trường THPT, đại học, cao đẳng cùng 20 doanh nghiệp và tổ chức trên toàn quốc.

Sau quá trình tuyển chọn nghiêm túc, 80 dự án xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào vòng bán kết. Đây đều là những ý tưởng và mô hình khởi nghiệp có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng cao, hướng đến giải quyết các vấn đề thực tiễn và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững.





Một trong số các sản phẩm, dự án khởi nghiệp của sinh viên ở TP.HCM ẢNH: DẠ THẢO

Tại vòng bán kết, 80 dự án tập trung ở năm nhóm lĩnh vực trọng điểm, gồm: công nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và an ninh mạng; công nghệ thực phẩm, nông nghiệp, môi trường và năng lượng; giáo dục, văn hóa, du lịch, logistics, tài chính, thương mại điện tử và pháp luật; y tế, sức khỏe và đời sống; phát triển bền vững và kinh doanh tạo tác động xã hội.

TS Thái Doãn Thanh - Phó hiệu trưởng Trường đại học Công Thương TP.HCM chia sẻ bước sang mùa giải thứ 7, HUIT Startup đánh dấu một cột mốc quan trọng khi chính thức được nâng tầm thành cuộc thi cấp thành phố.

"Chúng tôi không kỳ vọng tất cả các dự án hôm nay đều trở thành những "kỳ lân" khởi nghiệp. Mỗi ý tưởng được nuôi dưỡng, mỗi trải nghiệm được tích lũy và mỗi lần mạnh dạn bước ra thử thách chính mình sẽ là nền tảng vững chắc cho hành trình phát triển trong tương lai. Bởi chính những người trẻ mang trong mình khát vọng đổi mới, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng sẽ là lực lượng tiên phong góp phần kiến tạo một Việt Nam phát triển bền vững, thịnh vượng và có năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới", TS Thái Doãn Thanh chia sẻ.

