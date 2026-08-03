Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

80 ý tưởng khởi nghiệp tranh tài: Từ AI đến thực phẩm, sức khỏe

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Từ 244 dự án đăng ký, 80 ý tưởng khởi nghiệp được chọn vào bán kết HUIT Startup 2026, với nhiều giải pháp sáng tạo hướng đến giải quyết những vấn đề thực tế và phát triển bền vững.

Ngày 1.8, Trường đại học Công Thương TP.HCM (HUIT) đã tổ chức vòng bán kết cuộc thi về khởi nghiệp HUIT Startup lần thứ 7 cấp thành phố năm 2026 với chủ đề "Đổi mới sáng tạo hướng tới mục tiêu phát triển bền vững".

Tham dự chương trình có đại diện các sở, ban ngành cùng các chuyên gia, doanh nhân, nhà đầu tư, đại diện doanh nghiệp; lãnh đạo và giảng viên đến từ hơn 70 trường THPT, đại học, cao đẳng trên cả nước cùng hơn 400 học sinh, sinh viên, giảng viên và các đội thi.

80 dự án ở khắp TP.HCM cùng nhau tranh tài về khởi nghiệp - Ảnh 1.

Các đội thi trình bày về sản phẩm của mình tại cuộc thi

ẢNH: DẠ THẢO

Bước sang mùa 7, HUIT Startup chính thức được nâng tầm trở thành cuộc thi cấp thành phố, đánh dấu bước phát triển mới về quy mô và chất lượng. Cuộc thi mở rộng đối tượng tham gia từ học sinh, sinh viên đến doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã và các cá nhân có ý tưởng đổi mới sáng tạo. Năm nay, ban tổ chức đã tiếp nhận 244 dự án đăng ký ở 3 bảng thi gồm doanh nghiệp, học sinh và sinh viên, thu hút sự tham gia của hơn 70 trường THPT, đại học, cao đẳng cùng 20 doanh nghiệp và tổ chức trên toàn quốc.

Sau quá trình tuyển chọn nghiêm túc, 80 dự án xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào vòng bán kết. Đây đều là những ý tưởng và mô hình khởi nghiệp có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng cao, hướng đến giải quyết các vấn đề thực tiễn và đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững.

80 dự án ở khắp TP.HCM cùng nhau tranh tài về khởi nghiệp - Ảnh 2.

Một trong số các sản phẩm, dự án khởi nghiệp của sinh viên ở TP.HCM

ẢNH: DẠ THẢO

Tại vòng bán kết, 80 dự án tập trung ở năm nhóm lĩnh vực trọng điểm, gồm: công nghiệp, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và an ninh mạng; công nghệ thực phẩm, nông nghiệp, môi trường và năng lượng; giáo dục, văn hóa, du lịch, logistics, tài chính, thương mại điện tử và pháp luật; y tế, sức khỏe và đời sống; phát triển bền vững và kinh doanh tạo tác động xã hội.

TS Thái Doãn Thanh - Phó hiệu trưởng Trường đại học Công Thương TP.HCM chia sẻ bước sang mùa giải thứ 7, HUIT Startup đánh dấu một cột mốc quan trọng khi chính thức được nâng tầm thành cuộc thi cấp thành phố. 

"Chúng tôi không kỳ vọng tất cả các dự án hôm nay đều trở thành những "kỳ lân" khởi nghiệp. Mỗi ý tưởng được nuôi dưỡng, mỗi trải nghiệm được tích lũy và mỗi lần mạnh dạn bước ra thử thách chính mình sẽ là nền tảng vững chắc cho hành trình phát triển trong tương lai. Bởi chính những người trẻ mang trong mình khát vọng đổi mới, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng sẽ là lực lượng tiên phong góp phần kiến tạo một Việt Nam phát triển bền vững, thịnh vượng và có năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên mới", TS Thái Doãn Thanh chia sẻ.

Tin liên quan

Khởi nghiệp trồng cà phê 'kiểu mới', nông dân trẻ Đắk Lắk tiết lộ thu nhập 'khủng'

Khởi nghiệp trồng cà phê 'kiểu mới', nông dân trẻ Đắk Lắk tiết lộ thu nhập 'khủng'

Khởi nghiệp trồng cà phê xen canh hồ tiêu, áp dụng những kỹ thuật canh tác nông nghiệp tái sinh trong Chương trình NESCAFÉ Plan, chị Nguyễn Thị Lan - một nông dân trẻ ở Đắk Lắk xây được nhà lầu, tậu được xe hơi, một năm thảnh thơi đi du lịch vài lần... Điều mà thế hệ trồng cà phê trước đây - như bố mẹ chị Lan chưa bao giờ mơ tới.

Khám phá thêm chủ đề

khởi nghiệp Trường đại học Công Thương TP. HCM TP.HCM cuộc thi khởi nghiệp cấp thành phố dự án khởi nghiệp

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận