Stress, lo âu, trầm cảm ở đô thị gia tăng: Chuyên gia đề xuất giải pháp mới

Chiều 26.6, hơn 120 đại biểu gồm các các nhà khoa học, chuyên gia, nhà nghiên cứu và các thầy cô giáo, sinh viên đã có mặt tại Học viện Cán bộ TP.HCM tham gia hội thảo với chủ đề: "Công tác xã hội trong nâng cao năng lực quản trị xã hội và đảm bảo an sinh đô thị trong kỷ nguyên mới".

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Ngô Hồng Điệp, Phó hiệu trưởng Trường đại học Thủ Dầu Một, cho biết hiện nay, tại các đô thị lớn, sự dịch chuyển không gian sống, sự bùng nổ của dòng di cư lao động và xu hướng chuyển đổi số toàn diện đang tái cấu trúc sâu sắc đời sống kinh tế, văn hóa cũng như các mối quan hệ xã hội. Bên cạnh những thành tựu nổi bật về kinh tế, quá trình này cũng đặt ra những áp lực chưa từng có đối với hệ thống quản trị xã hội.

Chiều 26.6, Học viện Cán bộ TP.HCM tổ chức hội thảo chuyên sâu về công tác xã hội

ẢNH: THÁI HÒA

TP.HCM đang đối mặt với sự bấp bênh về sinh kế của lao động di cư và công nhân khu công nghiệp, những rào cản trong việc tiếp cận nhà ở xã hội, áp lực ngày càng lớn về sức khỏe tâm thần ở đô thị, đồng thời là nguy cơ gia tăng khoảng cách số đối với các nhóm yếu thế.

Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội, xây dựng hệ thống an sinh xã hội toàn diện, bao trùm, thích ứng và bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau. Từ định hướng đó, công tác xã hội hiện nay không còn chỉ là hoạt động trợ giúp nhân đạo đơn thuần mà đã trở thành một phần quan trọng của hệ thống quản trị đô thị hiện đại, góp phần kết nối chính sách với người dân và bảo đảm an sinh xã hội một cách hiệu quả.

TS Phạm Ngọc Lợi, Phó giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM cho rằng hội thảo đã thống nhất cao về 4 luận điểm chuyên ngành mang tính cốt lõi. Một là, định vị công tác xã hội như một "thiết chế trung gian" và "hạ tầng mềm" của quản trị đô thị; hai là, giải mã các đứt gãy an sinh và yêu cầu bảo vệ nhóm yếu thế; ba là, bước chuyển hệ hình trong chăm sóc sức khỏe tâm thần đô thị; bốn là, cơ hội và rủi ro của công tác xã hội số.

Các đại biểu tham gia hội thảo ẢNH: THÁI HÒA

Tuy nhiên, TS Lợi nói rằng trong vấn đề sức khỏe tâm thần (stress, lo âu, trầm cảm) đã được nhìn nhận như một hệ quả có tính cấu trúc của áp lực đô thị. Các đại biểu nhất trí rằng, mô hình hỗ trợ tâm lý cá nhân đơn lẻ đang bộc lộ giới hạn. Đã đến lúc chúng ta phải chuyển dịch sang mô hình can thiệp cộng đồng dựa trên hệ sinh thái xã hội, lấy sự gắn kết của mạng lưới gia đình - nhà trường - y tế làm trung tâm.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng chỉ ra những nguy cơ "loại trừ số" đối với người cao tuổi, người khuyết tật và lao động nghèo. Từ đó, khái niệm "An sinh số bao trùm" hay "số hóa có đồng hành" đã được đề xuất, đòi hỏi nhân viên công tác xã hội phải làm chủ năng lực số, đạo đức không gian mạng và quản trị dữ liệu lớn.

Từ đó, TS Lợi nêu 3 định hướng, kiến nghị gồm thể chế hóa vị trí việc làm công tác xã hội tại cơ sở, thiết lập hệ sinh thái an sinh số bao trùm, mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe tâm thần và nhà ở xã hội.