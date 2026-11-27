Tham luận tại Hội thảo giáo dục 2026 do Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 27.11, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT), nêu nhiều bất cập về thực tế tiền lương nhà giáo hiện nay.

Theo đó, dù chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước qua nhiều nhiệm kỳ là lương của nhà giáo được ưu tiên xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp, đồng thời có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc và theo vùng. Nguyên tắc này đã được thể chế hóa cụ thể tại luật Nhà giáo.

Tuy nhiên, trên thực tế, quy định này vẫn chưa được cụ thể hóa đồng bộ trong hệ thống bảng lương để tạo ra sự thay đổi thực chất về thu nhập và vị thế nghề nghiệp.

So sánh lương nhà giáo với viên chức các ngành khác ẢNH: CHỤP TÀI LIỆU CỦA BỘ GD-ĐT

Cục Nhà giáo dẫn thực tế cho thấy, đa số nhà giáo hiện xếp lương thấp hơn viên chức các ngành, lĩnh vực khác có cùng yêu cầu trình độ đào tạo và hạng chức danh nghề nghiệp.

Cụ thể, trong khi hầu hết viên chức các ngành khác được xếp theo 3 hạng (từ hạng III đến hạng I, áp dụng mức lương cao nhất là A3.1 và có tới khoảng 10% viên chức đạt hạng I) thì ở ngành giáo dục chỉ có khoảng 12% nhà giáo (gồm giảng viên đại học, cao đẳng, giáo viên giáo dục nghề nghiệp) được xếp theo 3 hạng tương ứng. Trong số 12% này, chỉ vỏn vẹn 1,17% nhà giáo được xếp ở nhóm lương cao nhất (A3.1 hoặc A3.2).

Khoảng 88% nhà giáo còn lại, bao gồm giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và dự bị đại học, đang chịu mức xếp lương thấp hơn từ 2 - 3 thang bậc lương so với viên chức ngành khác. Đáng chú ý, giáo viên mầm non hạng I có thang lương thấp hơn cả viên chức hạng II của ngành khác; còn giáo viên phổ thông, giáo dục thường xuyên và dự bị đại học hạng I cũng chỉ xếp lương ngang mức viên chức hạng II.

Đa số lương nhà giáo xếp lương thấp hơn từ 2 đến 3 thang bậc lương ẢNH: CHỤP TÀI LIỆU CỦA BỘ GD-ĐT

Nhầm lẫn giữa phụ cấp và lương cơ bản

Một bất cập lớn khác, theo Cục Nhà giáo, xuất phát từ nhận thức chưa đầy đủ về tính chất hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo khi xem xét tiền lương thuần túy như các lao động thông thường. Hiện có ý kiến cho rằng sau khi Chính phủ ban hành Nghị định 182/2026/NĐ-CP nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề thêm 10% cho giáo viên mầm non và phổ thông, tổng thu nhập của nhà giáo đã ở mức "cao nhất".

"Tuy nhiên, cần phân biệt rõ 2 cấu phần độc lập: lương cơ bản (theo hệ số trong thang bậc lương) và chế độ phụ cấp. Việc ban hành Nghị định 182 mới chỉ cụ thể hóa chế độ phụ cấp ưu đãi, hoàn toàn chưa cụ thể hóa chính sách tiền lương cơ bản theo luật Nhà giáo", tham luận nêu.

Thêm vào đó, theo danh mục vị trí việc làm ban hành kèm Nghị định 232/2026/NĐ-CP, khi chuyển sang xếp bậc nghề nghiệp, đa số viên chức ngành khác được xếp 3 bậc với bậc cao nhất là bậc 5 (tương ứng A3.1). Nhưng ở ngành giáo dục, 88% giáo viên mầm non và phổ thông chỉ được xếp tối đa đến bậc 4, ngang với viên chức hỗ trợ trong đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức dịch vụ tổng hợp cấp xã hay ngành nông nghiệp và môi trường.

Nếu trực tiếp chuyển xếp lương mới theo danh mục này mà không có cơ chế riêng, lương giáo viên sẽ tiếp tục ở mức thấp hơn đa số viên chức ngành khác, không thể đáp ứng nguyên tắc "cao nhất".

Đề xuất thiết kế cơ chế tiền lương riêng cho nhà giáo

Để giải quyết triệt để các bất cập trên, Bộ GD-ĐT nhấn mạnh yêu cầu sớm triển khai hiệu lực quy định lương nhà giáo xếp cao nhất.

Đáng chú ý, theo bộ này, cần thiết kế cơ chế tiền lương riêng: phân biệt rõ lương cơ bản và phụ cấp; xây dựng cơ chế tiền lương riêng cho đội ngũ nhà giáo khi xây dựng chính sách tiền lương mới nhằm bảo đảm lương nhà giáo được xếp cao nhất.

Để khắc phục khoảng cách thang bậc lương, Bộ GD-ĐT đề nghị x ử lý triệt để các bất cập về mức lương khởi điểm, khoảng cách giữa các bậc lương và thang lương; thiết kế lại bậc nghề nghiệp của 88% giáo viên mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tương xứng với vị trí, vai trò.

Ngay sau khi Bộ Chính trị cho ý kiến đối với đề án cải cách tiền lương, cần sớm ban hành Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp và chính sách hỗ trợ đối với nhà giáo.