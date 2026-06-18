9 giờ ngày mai, Sở GD-ĐT TP.HCM mở cổng tra cứu xem điểm thi lớp 10

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết, ngày mai 19.6, sẽ công bố điểm thi lớp 10 của khoảng 151.000 thí sinh tham dự khóa thi ngày 1-2.6 vừa qua.

Báo Thanh Niên sẽ cập nhật kết quả điểm thi lớp 10 ngay khi Sở GD-ĐT công bố tại https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Đồng thời, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hồ Tấn Minh cho biết ngày mai 19.6, Sở GD-ĐT sẽ chính thức mở cổng hệ thống tra cứu điểm thi lớp 10 năm học 2026-2027 và hướng dẫn cách tra cứu điểm thi lớp 10 như sau:

Thí sinh và học sinh truy cập vào hệ thống tuyển sinh 10 (ts10.hcm.edu.vn), địa chỉ mà thí sinh đã đăng ký nguyện vọng lớp 10, sử dụng mã định danh hoặc số báo danh để xem điểm thi lớp 10 của mình.

Thí sinh cũng có thể vào hệ thống điểm thi của Sở GD-ĐT tại địa chỉ diemthi.hcm.edu.vn, tra cứu điểm thi lớp 10 theo số báo danh.

Báo Thanh Niên cũng sẽ dẫn link của Sở GD-ĐT về tra cứu điểm thi lớp 10 tại địa chỉ https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-tot-nghiep-thpt.htm.

Ngày mai, 19.6, Sở GD-ĐT TP.HCM mới công bố và mở hệ thống xem điểm thi lớp 10 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, sau khi công bố điểm thi lớp 10, Sở sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 các trường THPT chuyên, lớp 10 tiếng Anh tích hợp. Sau đó trong vòng khoảng 7 đến 10 ngày, sẽ công bố điểm chuẩn lớp 10 thường.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 là kỳ thi đầu tiên của TP.HCM sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu nên quy mô và số lượng thí sinh lớn nhất từ trước đến nay với khoảng 151.000 người.

Theo chia sẻ của một số giáo viên, dự đoán có khoảng 69% đến 71% thí sinh trên trung bình môn toán, phổ điểm thi của thí sinh phân hóa rõ rệt. Tỷ lệ thí sinh đạt điểm trên trung bình cao hơn năm trước, khoảng 69% đến 71% (năm 2025 là khoảng 55%). Điều này thể hiện qua việc do năm đầu sáp nhập, mức độ khó được xây dựng phù hợp với học sinh ở 3 khu vực.

Một giáo viên ngữ văn cho hay, phòng thi mà giáo viên này chấm có phổ điểm tập trung ở mức 6,5 đến 8. Khá nhiều điểm 9 và 2 thí sinh đạt điểm 9,25. Còn giáo viên tại phòng thi khác cho biết, điểm cao nhất ở mức điểm 8,75.

Một giáo viên tiếng Anh cho hay, tại phòng giáo viên này tham gia chấm thi, phổ điểm trung bình từ 6,5 đến 8, số thí sinh đạt trên 8 không nhiều.

Với đề thi lớp 10 năm nay, ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (P.Bến Thành), cho biết đề thi tạo cho thí sinh cảm giác nhẹ nhàng nhưng để đạt từ mức 7,5 điểm trở lên thì phải là những thí sinh có kiến thức, kỹ năng vững chắc. Mặt bằng điểm thi lớp 10 có thể cao hơn năm trước, do vậy điểm chuẩn lớp 10 ở những trường tốp 3 có thể tăng với biên độ cao nhất trong 3 tốp trường, khoảng 2 điểm. Còn những trường tốp giữa và tốp đầu có thể dao động từ 0,5 - 1 điểm.