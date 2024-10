9 tháng đầu năm 2024, mỗi ngày Masan mang về 220 tỉ đồng

Trong quý 3/2024, doanh thu thuần của Masan đạt 21.487 tỉ đồng, tăng 6,6% so với mức 20.155 tỉ đồng của quý 3/2023 nhờ sự tăng trưởng bền vững từ các mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ. Theo đó, kết thúc 9 tháng đầu năm 2024, Masan ghi nhận 60.476 tỉ đồng doanh thu thuần, tương đương mỗi ngày mang về 220 tỉ đồng. Doanh nghiệp báo cáo đã hoàn thành 130% kế hoạch LNST kịch bản cơ sở và hướng về kịch bản tích cực trong quý 4/2024.

Bộ sản phẩm Chin-su được thị trường Nhật Bản ưa chuộng

Masan Consumer giữ vững đà tăng trưởng hai con số, sẽ IPO trong năm 2025

Mảng hàng tiêu dùng có thương hiệu của Masan, Masan Consumer (Mã chứng khoán: MCH), tiếp tục ghi nhận tích cực trong quý thứ ba của năm nay. Doanh thu quý 3/2024 của Masan Consumer tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 7.987 tỉ đồng. Con số tích cực này được đóng góp bởi chiến lược cao cấp hóa được triển khai trong ngành hàng Thực phẩm tiện lợi và Gia vị giúp đạt tăng trưởng lần lượt 11% và 6,7% so với cùng kỳ; và hoạt động đổi mới trong ngành hàng Đồ uống và Chăm sóc gia đình & cá nhân giúp đạt tăng trưởng lần lượt 18,8% và 12,4% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp tiếp tục duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức cao là 46,8% trong quý 3/2024.

Tiến trình IPO của Masan Consumer mới đây cũng có những diễn biến tích cực. Theo đó, vào ngày 2.10 vừa qua, Masan Consumer đã công bố kế hoạch chuyển giao dịch cổ phiếu MCH từ sàn UPCoM sang sàn HoSE. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng công bố kế hoạch chào bán 326,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:45,1 (Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu có quyền mua thêm 451 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu). Đây có thể là động thái chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu MCH tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Theo thông tin từ doanh nghiệp, Masan đặt mục tiêu hoàn tất quá trình niêm yết cổ phiếu MCH tại HoSE trong năm 2025.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị WinMart

WinCommerce đạt LNST dương cả quý

Mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ của Masan đạt "cú đúp" lợi nhuận sau thuế dương. Đối với mảng bán lẻ của Masan, WinCommerce (WCM) ghi nhận doanh thu tăng trưởng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 3/2024, đạt 8.603 tỉ đồng trên toàn mạng lưới, được đóng góp chủ yếu bởi các mô hình cửa hàng mới WIN (phục vụ người mua sắm ở thành thị) và WinMart+ Rural (phục vụ cho người mua sắm ở nông thôn). LNST của WCM đạt con số dương là 20 tỉ đồng trong quý 3/2024, lần đầu tiên kể từ thời kỳ Covid. Đây là dấu hiệu rõ ràng của một lộ trình gặt hái lợi nhuận bền vững trong thời gian tới.

Tính đến tháng 9.2024, WCM vận hành 3.733 cửa hàng WCM, mở rộng thêm 60 cửa hàng mới kể từ quý II/2024. Công tác mở cửa hàng mới đã và đang được đẩy mạnh trở lại. Các siêu thị WinMart đạt lợi nhuận hoạt động (EBIT) dương trong khi tăng trưởng doanh thu không thay đổi, chủ yếu nhờ tỷ lệ hao hụt được cải thiện.

Dây chuyền sản xuất thịt ủ mát chuẩn Âu tại tổ hợp chế biến thịt MEATDeli tại Hà Nam

Theo báo cáo, trọng tâm chiến lược của WCM trong quý cuối năm 2024 là tiếp tục đạt LNST dương, đẩy mạnh tăng trưởng LFL đồng thời tăng tốc độ mở cửa hàng để đạt ~100 cửa hàng mở mới mỗi quý. WCM sẽ tiếp tục củng cố vị thế ở khu vực nông thôn với mô hình WinMart+ Rural đã chứng minh thành công.

Masan MEATLife liên tiếp 3 quý ghi nhận lợi nhuận dương

Trong quý 2/2024, mảng thịt có thương hiệu của Masan, Masan MEATLife ("MML") ghi nhận mức tăng lợi nhuận hoạt động (EBIT) 43 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 105 tỉ đồng so với cùng kỳ cho LNST trước phân bổ cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) trong quý 3/2024. Đây là quý thứ ba liên tiếp MML báo cáo EBIT dương và quý đầu tiên đạt NPAT Pre-MI dương (20 tỉ đồng) kể từ năm 2023. Kết quả tích cực này được thúc đẩy bởi doanh số mảng thịt chế biến tăng lên đồng thời được hưởng lợi từ giá thị trường thịt gà và thịt lợn cao hơn.

Quầy thịt MEATDeli phong phú tại siêu thị WinMart

MML tiếp tục sứ mệnh cách mạng hóa thị trường thịt chế biến đang phát triển của Việt Nam bằng các sản phẩm thơm ngon, tốt cho sức khỏe, chất lượng cao, với hai thương hiệu "Love brand" là Ponnie và Heo Cao Bồi. Hai thương hiệu này đã đạt được ~50% thị phần trong thị trường sản phẩm xúc xích tiệt trùng.

Công tác tái cấu trúc mảng trang trại là nỗ lực của doanh nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro trong thị trường trang trại đầy biến động, đồng thời duy trì mảng này ở quy mô phù hợp để đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thô không bị gián đoạn cho nhu cầu sản xuất thịt trong nước.

Chuỗi trà và cà phê của Masan, Phúc Long Heritage ("PLH") tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 425 tỉ đồng trong quý III/2024, chủ yếu nhờ đóng góp từ 21 cửa hàng mới ngoài WCM được mở trong cùng quý. PLH hiện vận hành 174 cửa hàng trên toàn quốc.



Người tiêu dùng chọn mua thịt ủ mát tại siêu thị

"Tôi tin rằng Masan sẽ tiến gần đến kế hoạch lợi nhuận sau thuế theo kịch bản tích cực là 2.000 tỉ đồng. Chúng tôi đã và đang tập trung kết hợp toàn bộ nền tảng tiêu dùng bán lẻ của mình, hướng đến mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất hai chữ số cho năm 2025", Tiến sĩ Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan chia sẻ.

Kết quả kinh doanh khả quan của mảng kinh doanh tiêu dùng bán lẻ phản ánh rõ ràng sự phục hồi mạnh mẽ của Masan cũng như thị trường tiêu dùng trong 9 tháng đầu năm 2024. Hướng về quý cuối năm 2024, theo chia sẻ từ ban lãnh đạo, Masan tự tin sẽ tiến gần đến kế hoạch lợi nhuận 2024 theo kịch bản tích cực.