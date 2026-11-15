96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam: Thước đo của lòng dân

"Những điều trước đây bà con nằm mơ cũng không dám nghĩ tới"

Chúng tôi đến Minh Châu vào những ngày tháng 10.2026. Đây là xã đảo duy nhất của Hà Nội, nằm giữa vùng hợp lưu sông Hồng, sông Đà và sông Lô, từng được ví là "ốc đảo nhiều không": không hạ tầng kết nối; không khu vui chơi, giải trí; không trường cấp 3; không hoạt động thương mại dịch vụ đáng kể…, và cũng không có nhà đầu tư nào để ý.

Cả một giai đoạn, nghĩ đến Minh Châu là không ai muốn về, bởi ở đó với dân số chỉ 6.700 người nhưng từng có hàng trăm người nghiện ma túy và tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ chăn nuôi gia súc lớn. Nhiều người đã bỏ quê đi mưu sinh.

Ông Nguyễn Đức Tiến (hàng đứng, bên phải) tại chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân toàn xã đảo Minh Châu ẢNH: TRÚC NHƯ

Người chúng tôi gặp đầu tiên đã từng bỏ quê hơn 10 năm trước, nhưng nay trở về làm ăn trên quê hương với niềm vui khôn tả. Ông Nguyễn Hải Nam (53 tuổi, ở khu 2, thôn Chu Chàng) là người sinh ra, lớn lên tại xã đảo Minh Châu và từng làm cán bộ xã, nên hiểu rõ từng bước chuyển mình của mảnh đất này. Ông không giấu được sự xúc động và tự hào trước diện mạo hoàn toàn mới của xã đảo từ khi có chính quyền địa phương 2 cấp và những vị lãnh đạo xã năng động, sáng tạo, tận tâm.

Ông Nam cho biết trong rất nhiều sự thay đổi lớn lao trên quê hương, bước ngoặt thứ nhất chính là việc lần đầu tiên trong lịch sử Minh Châu có tuyến xe buýt công cộng chạy thẳng về xã. "Trước đây, vị trí biệt lập giữa sông nước khiến việc đi lại vô cùng gian nan. Tuyến xe buýt đi vào hoạt động không chỉ thỏa ước mơ bao đời của người dân mà còn giải quyết nhu cầu đi lại, khám chữa bệnh của người cao tuổi, việc học hành của con em và giao thương buôn bán của người lao động kết nối với trung tâm thành phố", ông Nam kể.

Kế đó là dấu mốc giáo dục có ý nghĩa đặc biệt, đó là việc thành lập trường liên cấp có khối THPT ngay tại xã. Học sinh không còn phải vượt sông qua đò hiểm nguy hiểm để tìm con chữ mà được học tập trong ngôi trường khang trang, hiện đại ngay trên quê hương mình.

Đời sống kinh tế - văn hóa có bước nhảy vọt, độc đáo nhất là việc hình thành khu chợ đêm Minh Châu. Đây không đơn thuần là nơi giao thương, trao đổi sản vật địa phương, mà đã thực sự trở thành "phòng khách lớn" của cả cộng đồng, nơi sợi dây tình làng xóm được thắt chặt hơn bao giờ hết.

Trường liên cấp có khối THPT được xây dựng ngay tại xã đảo Minh Châu ẢNH: TRÚC NHƯ

Đặc biệt, cách làm của bộ máy chính quyền đã đổi mới rõ rệt, trở thành chính quyền phục vụ, cán bộ xã sẵn sàng đến tận nhà hỗ trợ thủ tục cho người dân. "Những điều trước đây bà con có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, thì nay đều đã thành hiện thực", ông Nam bày tỏ.

Điểm sáng về kiến tạo và phát triển

Sự đổi thay thần kỳ ấy ghi dấu ấn đậm nét của người đứng đầu cấp ủy, đó là Bí thư Nguyễn Đức Tiến (39 tuổi) cùng tập thể lãnh đạo xã. Khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành từ 1.7.2025, ông Tiến xác định địa phương không thể phát triển bằng tư duy, cách làm cũ. "Với một xã có xuất phát điểm thấp, người đứng đầu không thể chỉ điều hành công việc thường ngày mà phải tìm cách tháo gỡ những điểm nghẽn đã tồn tại rất nhiều năm", ông Tiến chia sẻ.

Ông Tiến cùng cấp ủy chọn hướng đi chủ động: xác định đúng những vấn đề cấp thiết, trực tiếp kết nối nguồn lực, thúc đẩy các công trình dân sinh và thay đổi cách chính quyền phục vụ người dân. Việc đầu tiên, ông đã đề xuất đầu tư tuyến xe buýt 20ATC kết nối xã với nội thành chính thức hoạt động từ ngày 1.10.2025, tần suất 39 chuyến mỗi ngày. Đó là cơ hội để người dân mở rộng không gian sinh hoạt và làm ăn, để hàng hóa tiếp cận thị trường thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện cho khách từ nơi khác tìm đến Minh Châu. Cùng với đó, nhiều dự án trọng điểm tại xã đã được lập chủ trương và triển khai đầu tư.

Khu chợ đêm Minh Châu trở thành "phòng khách lớn" của cả cộng đồng ẢNH: TRÚC NHƯ

Nếu giao thông mở cánh cửa ra bên ngoài thì giáo dục là một thay đổi trực tiếp đối với tương lai của địa phương. Ông Tiến đã gửi tâm nguyện đến Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc (nay là Trưởng ban Tổ chức T.Ư) khi về thăm và làm việc với xã đảo ngày 9.2.2026. Ngay sau đó, Trường liên cấp Minh Châu được xây dựng và hoàn thành trong 6 tháng với quy mô 1.400 học sinh.

Ông Tiến và tập thể lãnh đạo xã cũng đặc biệt quan tâm đến y tế. Chỉ sau hơn 2 tuần vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Minh Châu đã trở thành xã đầu tiên trong cả nước tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí và thiết lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn dân; 100% người dân xã Minh Châu được miễn phí bảo hiểm y tế.

Một trong những dấu ấn rõ nét là việc xã chủ động ứng dụng chuyển đổi số, khoa học, công nghệ vào quản lý, triển khai công việc. Từ địa bàn có hạ tầng số gần bằng không, Minh Châu hiện đã được phủ sóng 5G trên toàn xã, trở thành một trong 5 địa phương được Hà Nội lựa chọn xây dựng mô hình "Xã chuyển đổi số".

Đặc biệt, ông Tiến cùng chính quyền xã đã trực tiếp kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp, giới thiệu tiềm năng của địa phương, tổ chức các buổi làm việc, khảo sát thực địa. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều doanh nghiệp lớn đã đến đầu tư, trong đó có dự án quần thể sinh thái, tâm linh kết hợp nghỉ dưỡng của Tập đoàn Vingroup, quy mô hơn 200 ha. "Với một nơi từng không có nhà đầu tư nào để ý, đây là điều mà nhiều năm trước không ai dám nghĩ tới. Nếu có quyết tâm thì một ốc đảo cũng có thể trở thành vùng đất của cơ hội", ông Tiến nói.

Đưa nghị quyết vào cuộc sống qua hàng loạt mô hình

Chia sẻ về những thành công ban đầu, ông Tiến cho biết ông luôn tâm niệm: "Mọi chủ trương, chính sách chỉ có giá trị khi mang lại ấm no, hạnh phúc thực sự cho người dân". Từ triết lý đó, hàng loạt mô hình dân vận khéo và sáng kiến phục vụ nhân dân ra đời tại Minh Châu.

Ông Nguyễn Đức Tiến phát biểu trong ngày khai giảng năm học 2026 - 2027, năm đầu tiên xã Minh Châu có trường học dành cho khối THPT ẢNH: TRÚC NHƯ

Nổi bật là mô hình "Chính quyền hai phục vụ": ban ngày phục vụ tại trụ sở, buổi tối cán bộ, công chức xuống tận nhà dân hỗ trợ giải quyết thủ tục, biến các nhà văn hóa thành điểm vệ tinh hành chính công miễn phí. Hay mô hình "Bữa cơm đoàn kết" được triển khai 2 lần mỗi năm tại 100% cụm dân cư với gần 1.000 mâm cỗ từ nguồn xã hội hóa, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và mối liên hệ giữa chính quyền với nhân dân.

Tinh thần "6 rõ - 1 xuyên suốt" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm và một đầu mối) được ông vận dụng nhuần nhuyễn qua việc giải quyết các điểm nghẽn ở Minh Châu. Khi triển khai các dự án lớn hay mở rộng đường, nhờ sự đối thoại chân thành, lắng nghe và thấu hiểu của người đứng đầu, hàng trăm hộ dân đã tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng mà không xảy ra điểm nóng khiếu kiện.

Tại cuộc làm việc (ngày 9.2.2026) với Đảng ủy xã Minh Châu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc (khi đó) đã đánh giá: "Đảng ủy xã đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhân dân, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện kiến tạo phát triển".

Với nỗ lực đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Minh Châu và cá nhân ông Nguyễn Đức Tiến đã được Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 1 năm triển khai vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

"Minh Châu hôm nay không chỉ thay da đổi thịt về diện mạo KT-XH, mà quan trọng hơn đã xây dựng được một thước đo bền vững nhất, đó là niềm tin trọn vẹn của lòng dân", ông Nguyễn Hải Nam xúc động nói khi chia tay chúng tôi. (còn tiếp)