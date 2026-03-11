9X xinh như hotgirl làm chủ mái ấm ở TP.HCM, cưu mang mẹ đơn thân tứ xứ

Hơn 50 bà mẹ đơn thân cùng con của họ đã được thắp lên niềm hy vọng nhờ mái ấm mang tên Thiện Nhi.

Buổi trưa, trong một con hẻm nhỏ vắng lặng ở đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM, tôi đứng trước căn nhà bình thường như bao căn nhà khác. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, âm thanh của sự sống lập tức vang lên với tiếng trẻ sơ sinh khóc oe oe tràn ngập căn phòng.

Một cô gái trẻ xuất hiện với gương mặt xinh đẹp và nụ cười hiền, trên tay bế một em bé nhỏ xíu. "Chờ em chút nha, bé này vừa thức dậy", cô nói rồi khẽ đặt em bé vào chiếc võng. Đó là Trương Quý Linh, 33 tuổi, quê An Giang - người đã chọn cho mình một công việc đặc biệt: cưu mang những phụ nữ làm mẹ đơn thân ở thời khắc yếu đuối nhất của cuộc đời họ.

Trương Quý Linh vừa ẵm một bé trai của một người mẹ đơn thân vừa vào bếp lo bữa trưa cho mọi người trong mái ấm ẢNH: QUANG VIÊN

Mái ấm cưu mang mẹ đơn thân ra đời từ sự thấu cảm

Câu chuyện của mái ấm bắt đầu từ một ký ức mà Linh nói rằng cô không bao giờ quên. Đó là khi TP.HCM đang ở giai đoạn căng thẳng nhất của đại dịch Covid-19 vào năm 2021.

Khi đó, Linh tham gia các nhóm thiện nguyện đi phát thực phẩm ở những khu nhà trọ nghèo. Tại một căn phòng trọ chật hẹp, cô gặp người phụ nữ vừa sinh con. Căn phòng gần như trống rỗng. Người mẹ nằm trên chiếc chiếu mỏng, đứa bé đỏ hỏn nằm bên cạnh. Người chồng đã đành đoạn bỏ đi. Trong nhà gần như không còn gì để ăn.

Quý Linh (áo trắng) với những người mẹ đơn thân cùng đứa con bé bỏng trong mái ấm ẢNH: QUANG VIÊN

"Cô ấy chỉ khóc. Em hỏi ai chăm, cô nói không có ai", Quý Linh nhớ lại. Hình ảnh ấy bám lấy cô gái giàu lòng trắc ẩn này nhiều ngày sau đó. Trong những khu cách ly vì đại dịch Covid-19, cô lại gặp thêm nhiều phụ nữ mang thai hoặc vừa sinh con trong cảnh bơ vơ.

Lúc đầu, Linh chỉ mang thực phẩm đến giúp họ. Nhưng rồi cô bắt đầu mang thêm sữa và tã cho trẻ sơ sinh: "Em nghĩ nếu giúp người mẹ ngay lúc họ vừa sinh con thì họ sẽ hồi phục sức khỏe và có thể chăm con mình. Khi đó họ sẽ không tuyệt vọng đến mức bỏ con".

Trong câu chuyện của Linh, cô nhiều lần nhắc đến "1.000 ngày đầu đời", khoảng thời gian quan trọng nhất đối với sự phát triển của một đứa trẻ, tính từ khi còn trong bụng mẹ đến khi sinh ra.

Chính suy nghĩ ấy khiến Linh trăn trở rất nhiều. Khi dịch bệnh dần lắng xuống, tháng 10.2021, cô quyết định mở một mái ấm dành cho những bà mẹ đơn thân đang có con sơ sinh.

Linh và những đứa trẻ trong mái ấm dành cho những bà mẹ đơn thân và những đứa con vừa mới chào đời của họ ẢNH: QUANG VIÊN

Thực ra, Linh không xa lạ với các hoạt động thiện nguyện. Trước đó cô từng giúp người nghèo, nấu cơm từ thiện… Nhưng cô nhận ra những việc ấy chỉ mang tính thời điểm. "Em muốn làm điều gì đó lâu dài và bền vững hơn", Linh nói.

Vậy là căn nhà nhỏ được thuê làm nơi trú ngụ cho những người mẹ trẻ và những sinh linh bé bỏng vừa chào đời. Những ngày đầu, Linh gần như làm tất cả mọi việc như nấu ăn, giặt đồ, pha sữa, đưa mẹ và bé đi khám bệnh. Có lúc cô mệt đến mức tưởng như không thể tiếp tục.

Áp lực tài chính cũng không nhỏ. "Có những lúc em định dừng lại", Linh thừa nhận. Nhưng rồi điện thoại lại reo. Ở đầu dây thường là tiếng khóc của một người mẹ vừa sinh con không biết đi đâu. "Lúc đó em nghĩ thôi giúp được mẹ nào thì giúp", cô nói.

Hơn 50 câu chuyện ở "ngôi nhà hy vọng"

Đến nay, mái ấm của Linh đã cưu mang hơn 50 bà mẹ đơn thân cùng con của họ. Có thời điểm, trong căn nhà nhỏ này có đến 8 bà mẹ trẻ và đứa con bé bỏng của họ cùng sinh sống. Mỗi người đến đây đều mang theo một câu chuyện rất riêng. Nhưng tất cả đều éo le, đau đớn.

Một đứa trẻ vừa mới sinh được Quý Linh đưa về cưu mang cùng mẹ của đứa trẻ ẢNH: QUANG VIÊN

Trường hợp khiến cô nhớ mãi là một cô gái mới 17 tuổi, sinh con một mình, không người thân bên cạnh. Sau khi xuất viện, hai mẹ con trở về phòng trọ. Cô gái không biết tắm cho con, không biết chăm sóc trẻ sơ sinh.

"Lúc đó em thật sự hoang mang vì em chưa từng làm mẹ", Linh tâm sự. May mắn là một người phụ nữ có kinh nghiệm chăm trẻ đã hướng dẫn Linh từng chút một như cách vệ sinh rốn, cách pha sữa, cách bế em bé… "Em học từ từ", Linh thật thà nói.

Một câu chuyện khác khiến cô ấm lòng hơn cả là trường hợp của một nữ sinh viên năm 3. Cô gái trẻ sinh con rồi ẵm con đến mái ấm nhờ cưu mang. Không chỉ giúp 2 mẹ con có chỗ ở, Linh còn khuyên cô sinh viên bảo lưu kết quả học đại học.

Khi đứa con của sinh viên này cứng cáp, Linh hỗ trợ kinh phí để cô trở lại học nốt chương trình đại học. "Chị ấy đã thay đổi cả cuộc đời của hai mẹ con em", cô sinh viên nghẹn lời nói.

Nhắc lại chuyện ấy, Linh lặng đi một lúc rồi nói: "Những lúc như vậy em thấy mọi hy sinh của mình đều xứng đáng".

Cô sinh viên này cùng đứa con vừa mới chào đời bị chồng và gia đình chối bỏ nên tìm đến nương nhờ tại mái ấm của Quý Linh ẢNH: QUANG VIÊN

Nhiều đứa trẻ trong mái ấm này được Linh đem từ bệnh viện về. Cô chỉ vào một em bé đang ngủ và bảo: "Bé này em vô bệnh viện ẵm về". Có những "ca" mẹ đơn thân làm Linh rất căng thẳng.

Đó là trường hợp một cô gái sinh non bé gái. Bé gái bị suy tim, suy phổi, bác sĩ nói khả năng sống chỉ khoảng 20%. Mẹ của bé này vừa sinh mổ nên sức khỏe rất yếu. Linh vào bệnh viện chăm bé, trải chiếu ngủ ngoài hành lang hơn 10 ngày.

Một kỷ niệm khác xảy ra đúng vào đêm cuối năm. Ngày 31.12.2024, khi mọi người đang chuẩn bị đón năm mới, một cô gái 18 tuổi ôm bụng bầu tìm đến mái ấm. Chưa kịp ngồi xuống, cô đã chuyển dạ. Linh và các bà mẹ trong mái ấm lập tức đưa cô đến bệnh viện để sinh.

Quý Linh vừa ăn trưa, vừa tranh thủ làm việc, vừa đợi chăm đứa trẻ sơ sinh là con của người dưng đang ở trong phòng cấp cứu ẢNH: QUANG VIÊN

Cha mẹ Linh đều là bác sĩ. Ban đầu, gia đình phản đối quyết định mở mái ấm. Người mẹ lo con gái không biết chăm sóc mẹ và trẻ sơ sinh, lại quá vất vả. Nhưng theo thời gian, gia đình dần hiểu và ủng hộ. Mỗi khi gặp "ca" khó, Linh lại gọi điện nhờ mẹ tư vấn.

Mái ấm nhỏ ấy cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ âm thầm. Chủ nhà sau một thời gian đã không lấy tiền thuê nữa. Một số bệnh viện và công an khu vực biết đến Linh nên sẵn sàng hỗ trợ khi cần. Những nhà hảo tâm cũng mang đến sữa, tã và quần áo cho trẻ...

Quý Linh (trái) là nhân vật của chương trình "Người tử tế" do VTV thực hiện ẢNH: NVCC

Trong căn nhà nhỏ, tiếng ru hòa lẫn tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Nhìn cảnh ấy, tôi chợt nghĩ ở đâu đó ngoài kia, còn không ít người phụ nữ cũng rơi hoàn cảnh như những người mẹ trong mái ấm này. Và có lẽ, chỉ một mình Trương Quý Linh thôi thì không thể cưu mang hết những người mẹ như thế.

Câu chuyện từ mái ấm nhỏ này có thể gợi ra một điều lớn hơn. Đó là khi xã hội biết dang tay đúng lúc, những phận đời tưởng chừng rơi vào ngõ cụt vẫn có thể tìm lại con đường đi tiếp.

Bởi phía sau mỗi người mẹ đơn thân được nâng đỡ hôm nay, không chỉ là một cuộc đời được cứu vớt, mà còn là tương lai của một đứa trẻ và rộng hơn là tương lai của cả xã hội.