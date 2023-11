'Á hậu dao kéo' Hồng Hạnh khoe vẻ quyến rũ ở tuổi 23

Lê Thị Hồng Hạnh sinh năm 2000, là diễn viên, người mẫu tự do. Người đẹp 23 tuổi từng thử sức ở một số cuộc thi như Miss & Mister Hà Nội 2022, The New Mentor… Sau đó, cô tiếp tục tranh tài ở Miss Grand Vietnam 2023 và đoạt danh hiệu á hậu 3. Mới đây, người đẹp gây chú ý khi trở thành người mẫu cho bộ sưu tập thời trang mới nhất của Larosé. Nhan sắc của á hậu quê Thái Bình khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Hồng Hạnh gây ấn tượng bởi gương mặt sắc sảo, vóc dáng mảnh mai. Trong bộ ảnh mới, người đẹp diện những thiết kế tông màu trắng thanh lịch. Điểm nhấn của bộ sưu tập là chi tiết cách điệu giúp Hồng Hạnh toát lên vẻ quyến rũ ở tuổi 23 NVCC

Hồng Hạnh hào hứng khi trở thành nàng thơ trong bộ sưu tập lần này. Cô bày tỏ sự yêu thích dành cho những chiếc váy có đường cắt xẻ táo bạo, chi tiết hở lưng… song vẫn đặt yếu tố thanh lịch lên hàng đầu NVCC

Vốn là người yêu thích thời trang nên sau Miss Grand Vietnam 2023, Hồng Hạnh tập trung phát triển ở lĩnh vực người mẫu ảnh. Nhan sắc thăng hạng giúp á hậu quê Thái Bình được nhiều nhà thiết kế “chọn mặt gửi vàng". Người đẹp 23 tuổi cũng cho thấy sự biến hóa về mặt hình ảnh mỗi lần xuất hiện NVCC

Từng công khai phẫu thuật thẩm mỹ để có ngoại hình như hiện tại, Hồng Hạnh nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng gọi cô là “người đẹp đập mặt xây lại”. Tuy nhiên, á hậu quê Thái Bình cho rằng việc can thiệp dao kéo để làm mình đẹp và hài hòa hơn là điều không có gì phải ngại NVCC

Hồng Hạnh cho biết thành tích á hậu 3 tại Miss Grand Vietnam ngoài có chút may mắn thì đó còn là cả quá trình nỗ lực, phấn đấu của cô. Đây là cột mốc khó quên, giúp người đẹp Thái Bình đắt show hơn. Cô trở thành nàng thơ cho nhiều bộ sưu tập thời trang sau khi bước ra từ cuộc thi NVCC