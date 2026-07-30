Á hậu Việt bật khóc nức nở, làm điều đặc biệt cho cô bé 15 tuổi

Vân Nhi và đồng đội không khỏi xót xa khi chứng kiến hoàn cảnh của Hồ Thị Xuân Đào (Nghệ An). Gia đình em có 7 thành viên, cuộc sống nhiều năm qua luôn chật vật vì bệnh tật và nghèo khó. Cụ thể, ông bà nội của cô bé tuổi đã cao, lại mắc bệnh, còn cha mắc u xơ thần kinh, anh trai có khối u, không thể phẫu thuật nên chỉ uống thuốc với chi phí mỗi tháng từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Bản thân Xuân Đào từng phẫu thuật u não vào năm 2023. Sau ca mổ, em thường xuyên đau đầu, mệt mỏi, khả năng tiếp thu chậm hơn các bạn cùng trang lứa.

Dàn khách mời động viên gia đình Xuân Đào trước những biến cố trong cuộc sống Ảnh: NSX

Mọi gánh nặng trong gia đình đều dồn lên vai người mẹ là chị Giang - làm công nhân với thu nhập khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Buổi tối, chị nhận gấp giấy vàng mã tại nhà, kiếm thêm từ 30.000 - 80.000 đồng. Dù mắc thoát vị đĩa đệm, người phụ nữ này vẫn phải vừa đi làm, vừa chăm sóc chồng, các con và bố mẹ già. Gia đình có 2 sào ruộng nhưng phải thuê người canh tác, mỗi năm chỉ thu được khoảng 6 - 7 tạ lúa, vừa đủ ăn.

Chia sẻ của Á hậu Vân Nhi

Dù lớn lên trong cảnh thiếu trước hụt sau, Xuân Đào vẫn chăm ngoan và nỗ lực học tập. Điều em mong mỏi nhất không phải dành cho bản thân mà là ông bà, bố và các em đều khỏe mạnh để mẹ bớt vất vả. Chứng kiến hoàn cảnh của gia đình Xuân Đào, Á hậu Vân Nhi không giấu được xúc động. Nàng hậu nghẹn ngào khi những ước mơ của các em nhỏ trong chương trình đều rất giản dị, chỉ mong gia đình khỏe mạnh để được ở bên nhau lâu hơn.

Hình ảnh Xuân Đào còn nhỏ tuổi đã phải đối diện bệnh tật, cuộc sống thiếu thốn nhưng vẫn luôn hiểu chuyện khiến Vân Nhi xót xa. Cô cũng cảm phục chị Giang - người mẹ bất chấp bệnh tật, một mình chăm sóc chồng con và phụng dưỡng bố mẹ. Để động viên gia đình, Á hậu Vân Nhi gửi tặng 5 triệu đồng, mong góp phần cải thiện bữa ăn và san sẻ phần nào khó khăn cho gia đình.

Á hậu Vân Nhi hết mình với các thử thách trong chương trình Ảnh: NSX

MC Thanh Thảo cũng nghẹn lòng khi chứng kiến nhiều em nhỏ đến với Mái ấm gia đình Việt chỉ mong có tiền chữa bệnh cho bản thân hoặc cha mẹ. Riêng hoàn cảnh của Xuân Đào khiến nữ MC đặc biệt xót xa khi nhìn người mẹ bất lực trước bệnh tật của con nhưng không thể gánh chịu thay.

Từ đó, nữ MC nhắn nhủ các em nhỏ theo dõi chương trình hãy trân trọng những phút giây bên gia đình và bày tỏ tình yêu thương với cha mẹ khi còn có thể. Trước khi tham gia ghi hình, cô đã vận động bạn bè và trích 15 triệu đồng gửi tặng gia đình Xuân Đào.

Ca sĩ Nguyễn Thái Học dành nhiều lời khen cho nghị lực của Xuân Đào khi em vẫn kiên trì học tập dù từng trải qua ca phẫu thuật não và sức khỏe còn chịu nhiều ảnh hưởng. Qua hai lần đồng hành cùng Mái ấm gia đình Việt, nam ca sĩ cho biết anh vẫn không thể nguôi cảm giác xót xa trước những số phận kém may mắn. Có em sớm mồ côi, có em còn đủ cha mẹ nhưng ngày ngày sống trong nỗi lo người thân mắc bệnh hiểm nghèo.

Hình ảnh Xuân Đào còn quá nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi khiến Nguyễn Thái Học không khỏi đau lòng. Nam ca sĩ liên tục động viên các nhân vật và gửi tặng gia đình em 5 triệu đồng. Dù không tham gia ghi hình, ca sĩ Đức Phúc vẫn gửi tặng gia đình Xuân Đào 10 triệu đồng để động viên tinh thần, khiến khán giả cảm kích.