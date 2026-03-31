Á quân Giọng hát Việt 2019 giờ ra sao?

Thái Thắng
31/03/2026 07:04 GMT+7

7 năm sau thành tích á quân 'Giọng hát Việt', HIEU (Nguyễn Quang Hiếu) gây chú ý khi trở thành thành viên của nhóm nhạc OGG vừa được công bố.

Tại Giọng hát Việt 2019, khi còn hoạt động với nghệ danh Jayden, Nguyễn Quang Hiếu cùng Đức Toàn, Đức Trí và Nguyễn Huy lập nên nhóm DOMINIX. Hành trình nổi bật qua các vòng thi đã giúp DOMINIX tiến sâu và giành danh hiệu á quân chung cuộc.

Sau cuộc thi, thay vì hoạt động rầm rộ, HIEU chọn hướng đi trầm lắng, tập trung hoàn thiện kỹ năng. Anh sau đó giành quán quân Vote For Five 2022 – cột mốc giúp củng cố chuyên môn và định hình con đường dài hạn.

Đến năm 2026, anh chính thức trở lại khi debut trong nhóm nhạc OGG – dự án được xây dựng theo mô hình “playground” phát triển nghệ sĩ đa năng. Bên cạnh HIEU, đội hình còn có STEPHEN - quán quân The Next Face 2021; Y.D. - Top 12 Vote For Five 2022 và GUSTY - quán quân Vote For Five 2022.

Á quân Giọng hát Việt 2019 giờ ra sao? - Ảnh 1.

Các thành viên nhóm nhạc OGG trong bộ ảnh mới

Ảnh: NVCC

Chia sẻ với chúng tôi, HIEU cho biết bản thân không chạnh lòng khi phải bắt đầu lại từ đầu trong một nhóm nhạc mới, sau khi đã giành được một số danh hiệu. Nam ca sĩ nói danh hiệu cũng chỉ là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của bản thân qua thời gian. Anh bộc bạch: “Có thể đây là con đường mà tổ nghề lựa chọn cho tôi trải nghiệm. Dù solo hay nhóm nhạc, tôi vẫn chỉ muốn cháy hết mình với tuổi trẻ”.

Về việc đổi nghệ danh, HIEU cho biết cái tên Jayden được anh sử dụng trong chương trình Vote For Five. Nam ca sĩ quan niệm một nghệ sĩ sẽ tạo nên cái tên của họ chứ cái tên không tạo nên người nghệ sĩ. Anh nói thêm: “Và đơn giản lý do tôi đổi nghệ danh vì muốn quay về với cái tên mà gia đình yêu thương và hy vọng khán giả cũng yêu thương mình như cách gia đình mình yêu thương mình”.

Á quân Giọng hát Việt 2019 giờ ra sao? - Ảnh 2.

Diện mạo mới của HIEU với mái tóc sáng màu

Ảnh: NVCC

OGG chính thức ra mắt vào ngày 27.3 với MV FR3SH! - sản phẩm mang tinh thần trẻ trung, mới mẻ và không ngại thử nghiệm. "OGG không dùng từ "đối đầu" mà dùng từ "đồng hành" cùng các nghệ sĩ trẻ cống hiến hết mình cho khán giả. Thị trường cũng cần đa màu sắc và âm nhạc nói riêng, nghệ thuật nói chung là khái niệm rất rộng lớn nơi mà các nghệ sĩ cũng chỉ mong muốn được mang nhiều giá trị đến cho mọi người chứ không chỉ đơn thuần là sự cạnh tranh", HIEU bày tỏ thêm.

Hơn một thập niên kể từ khi xuất hiện tại mùa đầu tiên của 'Giọng hát Việt', Đồng Lan vẫn là cái tên gợi nhiều tò mò với khán giả yêu nhạc. Không ồn ào trên truyền thông đại chúng, nữ ca sĩ chọn cho mình một con đường nghệ thuật riêng, bền bỉ, độc lập và ngày càng mang dấu ấn quốc tế.

