Á quân Sao Mai An Thu An mời đạo diễn miền Nam làm MV chất Bắc

An Thu An, Á quân dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai 2022, đã cất công mời ê kíp của đạo diễn Vũ Hồng Thắng từ miền Nam ra để thực hiện MV Tứ thân.

Quyết định mời Vũ Hồng Thắng đến gần như ngay lập tức sau khi An Thu An xem MV Hết thương cạn nhớ. Trong MV triệu view này, cô thấy rõ cả tinh thần hiện đại lẫn màu sắc dân gian mà mình muốn theo đuổi.

"Khi nhận đến tay MV tôi hoàn toàn hài lòng với đạo diễn ít nói nhưng chuyên nghiệp và tư duy sắc bén này. Anh tham gia từ cố vấn trang phục đến diễn", An Thu An tâm sự.



An Thu An từng lọt vào top 10 cuộc thi Người đẹp Hoa Lư NVCC

Vũ Hồng Thắng là cái tên đang nổi trong giới sản xuất MV. Là đạo diễn những MV triệu view của nhiều ngôi sao như Hà Anh Tuấn (See, Sing, Share), Hòa Minzy (Rời bỏ, Chấp nhận), Hương Tràm (Ngốc), Đức Phúc (Ta còn yêu nhau, Hết thương cạn nhớ), Chi Pu (Cung đàn vỡ đôi). Đạo diễn Vũ Hồng Thắng đánh giá: "An Thu An có cách làm việc chuyên nghiệp dù còn rất trẻ. Trong MV, tôi bắt An phải học nhảy, học đánh đàn nhị. Cảnh quay đánh đàn nhị An phải đánh thật".

Đạo diễn Vũ Hồng Thắng cũng cho biết, việc quay MV được thực hiện khi thời tiết rất lạnh trên sân khấu thực cảnh Tinh hoa Bắc bộ, với vẻ đẹp của thủy đình rất đặc trưng văn hóa vùng Bắc bộ. Mặc dù vậy, thời tiết khi đó lạnh 7 độ C, nhóm nhảy phải quay chân trần dưới nước rất vất vả.

An Thu An đã rèn luyện vũ đạo rất chăm chỉ NVCC

Trong suốt MV Tứ thân, vị đạo diễn không kể câu chuyện quá dày mà chỉ tập trung làm sao để hình ảnh An Thu An phải mang rõ tinh thần dân gian đương đại mà cô theo đuổi.

"Thu An phải hiện đại, xinh đẹp, nhảy đẹp. Nội dung chính Thu An là người con gái có ánh mắt người thương ở đó. Rồi cô cũng khoe cái khéo léo khi dệt lụa têm trầu", đạo diễn Vũ Hồng Thắng nói.

Những cảnh quay dệt lụa têm trầu của An Thu An vì thế rất gần với những thước phim quảng bá văn hóa, du lịch. Nó cũng là kết quả của sự nghiên cứu văn hóa truyền thống tại làng dệt xã Phùng Xá (H.Mỹ Đức, Hà Nội), cụ thể hơn là dệt tơ sen do nghệ nhân Phan Thị Thuận nghiên cứu, thực hiện.

Cảnh dệt tơ sen cũng rất phù hợp với những trang phục cảm hứng dân gian được thiết kế lộng lẫy của những nhà thiết kế như Thạch Linh, Cao Minh Tiến, Phạm Trần Thu Hằng…

E kíp cho biết cũng quay những clip Tứ thân ngắn để đưa lên TikTok NVCC

An Thu An trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai với dòng nhạc dân gian. Được đào tạo thanh nhạc bài bản tại Trường đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, cô có nền tảng kỹ thuật thanh nhạc vững chắc.

Tứ thân cũng là một sản phẩm của những người lính. Trong đó, ngoài An Thu An, còn có nhạc sĩ Phạm Việt Tuân (tác giả) và nhạc sĩ Lê Anh Thủy (giám đốc âm nhạc) đều là những người công tác tại Đoàn Nghệ thuật quân đội.

Bên cạnh bản MV, Tứ thân cũng có bản audio phát hành toàn cầu trên các nền tảng Apple Music, Spotify, iTunes.