Adele tình tứ bên bạn trai, khoe biệt thự 58 triệu USD mới tậu

Hôm 12.5, Adele khoe loạt ảnh hạnh phúc bên cạnh bạn trai Rich Paul, cô chú thích: “Time flies” (Thời gian trôi qua nhanh quá). Trong số đó, bức hình “họa mi nước Anh” chụp cùng bạn trai bên ngoài biệt thự rộng lớn, trên tay khoe chìa khóa nhận được sự chú ý hơn cả. Theo Daily Mail, đây là cơ ngơi mà giọng ca Easy on Me vừa vung 58 triệu USD (gần 1.340 tỉ đồng) để trở thành chủ nhân mới vào đầu năm nay.

Biệt thự đồ sộ này tọa lạc ở khu Beverly Hills, Los Angeles (Mỹ) và từng thuộc sở hữu của ngôi sao võ thuật Sylvester Stallone. Tòa nhà trắng sang trọng nằm trên khu đất rộng hơn 14.000 mét vuông phủ đầy cỏ, cây xanh. Bất động sản nghìn tỉ được thiết kế bởi Edward Granzbach và xây dựng năm 1994 gồm 8 phòng ngủ, 12 phòng tắm đồng thời trang bị nhiều tiện nghi: hồ bơi, phòng tập thể dục, phòng xông hơi, rạp chiếu phim… Biệt thự nằm ở khu vực yên tĩnh với hệ thống bảo mật, an ninh tuyệt đối nhằm đảm bảo không gian riêng tư cho chủ nhân. Đáng nói, đây là ngôi nhà thứ tư mà nữ ca sĩ 34 tuổi sở hữu ở Beverly Hills.

Những hình ảnh mới nhất của Adele và Rich Paul góp phần xóa tan tin đồn bộ đôi chia tay. Nghi vấn cả hai "đường ai nấy đi" trở nên rầm rộ sau khi nhà sáng lập Klutch Sports Group bị phát hiện không ở bên bạn gái trong sinh nhật của cô hồi tuần trước. Tuy nhiên, nguồn tin từ People tiết lộ dù không cùng kỷ niệm dịp đặc biệt này, họ vẫn dành thời gian cho nhau với một bữa tối lãng mạn vào cuối tuần vừa qua. “Adele vẫn gặp Rich. Dù vậy, cả hai đều đang rất bận rộn. Cô ấy tất bật với công việc riêng còn Rich thì bận bịu với các khách hàng của mình. Họ gặp nhau khi có thể”, người này cho hay.





Adele và bạn trai bắt đầu gặp gỡ vào mùa hè năm ngoái và xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện thể thao hồi tháng 7.2021. Tháng 9 cùng năm, chủ nhân hit Rolling In The Deep đã chính thức công khai mối quan hệ này thông qua một bài đăng trên Instagram. Hồi tháng 2.2022, giọng ca 8X được phát hiện đeo một chiếc nhẫn kim cương cỡ lớn trên ngón áp út làm dấy lên tin đồn cô đã đính hôn với bạn trai song ngôi sao người Anh không lên tiếng về thông tin này. Dẫu vậy, người đẹp tiết lộ trên The Graham Norton Show rằng mình đang mong muốn có thêm con sau 9 năm kể từ khi đón quý tử đầu lòng.

Adele đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc sau khi vượt qua nỗi buồn ly hôn. Cô vừa đón sinh nhật thứ 34 vào hôm 5.5 vừa qua. Trong dịp đặc biệt, giọng ca Hello chia sẻ: “Một năm thật khác biệt… Tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế! Thật nhiều bài học, thật nhiều phước lành khiến tôi biết ơn. Tuổi 34 đây rồi và tôi thực sự thích nó”.