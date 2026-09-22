Adou Minh gây sốt khi lần đầu hội quân đội tuyển Việt Nam, Xuân Son xuất hiện cùng vợ con

Đình Bắc, Xuân Son và đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại khách sạn Grand Plaza. Xuân Son xuất hiện cùng vợ con còn đàn em Đình Bắc đi một mình. Tất cả đều ở trạng thái thoải mái trước giải đấu lớn.

Ảnh: Hạnh An

Adou Minh ăn mặc rất đẹp

Cao Pendant Quang Vinh

Ngô Đăng Khoa (áo trắng) và Williams Minh Hoàng có mặt từ tối 21.9 Ảnh: Hạnh An





Đây là giải đấu thử thách với đội tuyển VN - nhà vô địch Đông Nam Á 2026. Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á (ASEAN Cup), đội tuyển VN được xem là "cái gai trong mắt" của bóng đá Đông Nam Á, bởi Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines đều muốn hạ bệ thầy trò ông Kim. Đặc biệt là đối thủ Thái Lan, họ không dễ nuốt trôi khi bị VN 2 lần đánh bại ở 2 trận chung kết năm 2024 và 2026. Vì thế, ở giải đấu do FIFA tổ chức, người Thái đem đến giải đội hình mạnh nhất. Ngoài Theerathon Banmatha và Suphanat Mueanta vắng mặt do không có phong độ cao và chấn thương, các ngôi sao của đội tuyển Thái Lan đều góp mặt, đáng chú ý là Chanathip, Supachai, Terasak và Supachok. Lần này, bà Nualphan Lamsam (thường được gọi là Madam Pang), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, treo thưởng lớn để khích lệ các cầu thủ của mình tìm kiếm danh hiệu vô địch.



Thái Lan (trái) rất muốn đòi nợ bóng đá VN Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Bên cạnh đó, Indonesia cũng có lực lượng hùng hậu khi triệu tập nhiều ngôi sao nhập tịch. Malaysia cũng muốn trở lại đường đua khi dần bổ sung lực lượng sau sự cố nhập tịch lậu cầu thủ. Philippines cũng gọi các cầu thủ rất chất lượng từ châu Âu trở về để thi đấu cho đội tuyển. Sư tử Singapore dù chưa thật sự được đánh giá cao nhưng cũng rất cố gắng, nỗ lực.

Ngoài các đội bóng quen thuộc ở Đông Nam Á, lần này đội tuyển VN còn gặp thử thách từ 2 đối thủ ngoài khu vực là Bangladesh và Pakistan. Hai đội này có thể hình và thể lực khá tốt nên cũng là những đối thủ đáng gờm.

Đứng trước sự thách thức từ nhiều đối thủ, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn bản lĩnh truyền đạt sự điềm tĩnh đến với các học trò của mình. Nhiệm vụ của bóng đá VN trên đất Indonesia trong những ngày tới vẫn là chiếc cúp vô địch danh giá đến từ FIFA.

Vị HLV người Hàn Quốc đã triệu tập những cầu thủ tốt nhất có thể ở thời điểm hiện tại của bóng đá VN như Lê Giang Patrick, Xuân Son, Đình Bắc, Quang Hải, Hoàng Đức, Hai Long, Tài Lộc, Hoàng Hên, Tiến Anh, Việt Anh, Nhật Minh, Cao Pendant Quang Vinh… Hai cầu thủ vừa nhập tịch là tiền đạo Williams Minh Hoàng và hậu vệ Nguyễn AdouLeygley Minh cũng được ông Kim gọi vào đội tuyển để gia tăng sức mạnh và khả năng không chiến.

Có một số trường hợp vắng mặt đáng tiếc như Thành Chung, Văn Hậu, Văn Vĩ, Doãn Ngọc Tân…, nhưng ông Kim đã chọn những người thay thế phù hợp để đội tuyển VN vững mạnh.

Dưới triều đại của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc, bóng đá VN đã lập nên thành tích 26 trận bất bại trong suốt 2 năm qua. Một thành tích xô ngã mọi kỷ lục của bóng đá Đông Nam Á.

Trong ngày thầy trò HLV Kim Sang-sik tập trung cho nhiệm vụ mới, FIFA cũng đã công bố bảng xếp hạng môn bóng đá nam. Qua đó, bóng đá VN lên hạng 98 (thăng 1 hạng) nhờ được cộng điểm sau thành tích vô địch ASEAN Cup 2026. Hy vọng ông Kim tiếp tục dẫn dắt đội tuyển VN chiến thắng tại FIFA ASEAN Cup 2026 để bóng đá VN tiếp tục thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA.