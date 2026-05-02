AFC đánh giá U.17 Việt Nam và các đối thủ: Hàn Quốc rất mạnh nhưng chưa có duyên…

Tại VCK U.17 châu Á 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam nhận được nhiều sự chú ý từ giới chuyên môn châu lục sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng loại. Tuy nhiên, theo đánh giá từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), bảng C vẫn là thử thách không nhỏ với sự góp mặt của nhiều đối thủ giàu tiềm năng.

Theo trang the-afc.com, đội tuyển U.17 Việt Nam bước vào giải đấu với hành trang đầy tự tin sau chiến dịch vòng loại thuyết phục. Thầy trò HLV Cristiano Roland toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn và không để thủng lưới.

Cụ thể, đội tuyển U.17 Việt Nam lần lượt đánh bại U.17 Singapore 6-0, thắng U.17 Quần đảo Bắc Mariana 14-0, vượt qua U.17 Hồng Kông (Trung Quốc) 2-0, hạ U.17 Ma Cao (Trung Quốc) 4-0 và khép lại vòng loại bằng chiến thắng 4-0 trước U.17 Malaysia. Với thành tích này, đội giành ngôi nhất bảng một cách thuyết phục để góp mặt tại vòng chung kết.

Những con số này cho thấy khả năng tấn công hiệu quả cũng như sự chắc chắn trong phòng ngự của đội tuyển U.17 Việt Nam. Đây được xem là nền tảng quan trọng để đại diện Đông Nam Á hướng tới việc tạo dấu ấn tại giải đấu năm nay. Ngoài ra, việc đã 9 lần tham dự sân chơi này cũng mang lại kinh nghiệm nhất định, với thành tích tốt nhất là hạng 4 năm 2000.

Tuy nhiên, AFC đánh giá bảng C là bảng đấu cân bằng và giàu cạnh tranh. Trong đó, đội tuyển U.17 Hàn Quốc vẫn được xem là ứng viên hàng đầu. Đội bóng Đông Á có 16 lần tham dự, từng 2 lần vô địch và liên tiếp vào bán kết trong 3 kỳ gần nhất. Đáng chú ý, đội bóng Đông Á đã lọt vào bán kết ở 3 kỳ gần nhất, cho thấy sự ổn định ở cấp độ trẻ, dù vẫn chưa thể trở lại ngôi vương trong thời gian dài.

AFC nhận định dù luôn được đánh giá là một trong những đội mạnh hàng đầu châu lục, giải U.17 châu Á lại chưa thực sự là "mảnh đất lành" với Hàn Quốc. Vì vậy, đội bóng Đông Á đặt quyết tâm cao trong việc chinh phục danh hiệu năm 2026.

Hai đối thủ còn lại là U.17 Yemen và U.17 UAE cũng được đánh giá không dễ bị đánh bại. U.17 Yemen gây ấn tượng khi toàn thắng vòng loại, từng giành vị trí á quân năm 2002 và đang có lần thứ 5 liên tiếp góp mặt tại vòng chung kết. Trong khi đó, U.17 UAE có 8 lần tham dự, thành tích tốt nhất là á quân năm 1990, gần nhất lọt vào tứ kết năm 2025. Mục tiêu của đội bóng này là vượt qua vòng bảng và cạnh tranh suất dự World Cup U.17.