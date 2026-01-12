Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

AFC dự đoán HLV Kim Sang-sik sẽ đổi kế hoạch, giúp U.23 Việt Nam có ngôi đầu

Văn Trình
Văn Trình
12/01/2026 02:24 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đánh giá, màn so tài giữa U.23 Việt Nam và U.23 Ả Rập Xê Út (23 giờ 30 ngày 12.1) sẽ rất hấp dẫn, có nhiều diễn biến khó lường.

Trước khi bước vào màn so tài với U.23 Ả Rập Xê Út, U.23 Việt Nam đang nắm nhiều lợi thế nhất trong cuộc đua giành vé vào chơi ở tứ kết khi dẫn đầu bảng A, có 6 điểm. U.23 Jordan và U.23 Ả Rập Xê Út cùng có 3 điểm, lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3. Chỉ cần hòa hoặc thắng, U.23 Việt Nam sẽ có ngôi đầu. Ngược lại, nếu thua U.23 Ả Rập Xê Út với cách biệt lớn hơn 2 bàn, U.23 Việt Nam sẽ phải so hiệu số với đối thủ, cũng như chờ kết quả trận đấu giữa U.23 Jordan và U.23 Kyrgyzstan.

U.23 Việt Nam không được chủ quan

Trong bài phân tích trước trận, the-AFC lưu ý rằng U.23 Việt Nam dù đang nắm quyền tự quyết nhưng không được phép chủ quan. Một thất bại với tỷ số cách biệt lớn có thể khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik rơi vào tình thế bất lợi. Vì vậy, mục tiêu tránh thua được xem là ưu tiên hàng đầu của U.23 Việt Nam.

The-AFC nhận định: “Việc giữ được ngôi đầu bảng A không chỉ đảm bảo tấm vé vào tứ kết cho U.23 Việt Nam mà còn giúp họ tránh phải đối đầu với nhà đương kim vô địch U.23 Nhật Bản ngay ở vòng đấu loại trực tiếp”.

“Chính yếu tố này có thể khiến HLV Kim Sang-sik phải thay đổi kế hoạch xoay tua đội hình, dù trước đó ông từng cân nhắc cho một số trụ cột nghỉ ngơi. Nhiều khả năng U.23 Việt Nam sẽ phải ra sân với đội hình mạnh nhất, nhằm tránh những sai sót xảy ra”, the-AFC nhấn mạnh.

AFC dự đoán HLV Kim Sang-sik sẽ đổi kế hoạch, giúp U.23 Việt Nam có ngôi đầu- Ảnh 1.

AFC cho rằng U.23 Việt Nam phải thận trọng ở trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út

ẢNH: AFC

“Nếu giành chiến thắng ở trận đấu sắp tới, U.23 Việt Nam sẽ lần đầu tiên trong lịch sử toàn thắng cả 3 trận vòng bảng tại một kỳ U.23 châu Á. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần lưu ý rằng họ đang có 5 cầu thủ đã nhận thẻ vàng, nhiều nhất giải, yếu tố buộc ban huấn luyện phải tính toán kỹ lưỡng về nhân sự”, the-AFC bày tỏ.

Trong khi đó, the-AFC cũng đánh giá rất cao U.23 Ả Rập Xê Út: “Với chỉ 3 điểm sau 2 trận, U.23 Ả Rập Xê Út hiểu rằng mình sẽ phải dốc toàn lực để giành chiến thắng nhằm nuôi hy vọng đi tiếp. Một chiến thắng trước U.23 Việt Nam có thể giúp đội chủ nhà đảo ngược cục diện bảng đấu và đưa cuộc đua vào tứ kết trở nên căng thẳng hơn”.

The-AFC dẫn lại lời của HLV U.23 Ả Rập Xê Út, ông Luigi Biagio (người Ý): “HLV Luigi Biagio thừa nhận đội bóng của mình cần nhanh chóng đứng dậy sau thất bại 2-3 trước U.23 Jordan. Nhà cầm quân người Ý đánh giá U.23 Ả Rập Xê Út vẫn còn nhiều tiềm năng và toàn đội phải rút ra bài học từ những sai lầm đã mắc phải. Đồng thời, HLV Luigi Biagio cho rằng U.23 Ả Rập Xê Út đã phân tích kỹ các lỗi, xem lại số liệu và hiểu rõ thời điểm đội bóng sa sút phong độ để cải thiện”.

AFC dự đoán HLV Kim Sang-sik sẽ đổi kế hoạch, giúp U.23 Việt Nam có ngôi đầu- Ảnh 2.

U.23 Ả Rập Xê Út đang gặp nhiều áp lực hơn so với U.23 Việt Nam

ẢNH: AFC

Bên cạnh việc đánh giá sức mạnh cũng dự đoán chiến thuật của 2 đội, the-AFC cũng đề cập đến lịch sử đối đầu của U.23 Việt Nam và U.23 Ả Rập Xê Út. The-AFC bình luận: “Đây mới là lần thứ hai U.23 Việt Nam gặp U.23 Ả Rập Xê Út tại giải U.23 châu Á. Ở lần chạm trán duy nhất trước đó, tại tứ kết năm 2022, U.23 Việt Nam từng để thua 0-2 trước đối thủ Tây Á”.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel. 

Tin liên quan

U.23 Việt Nam phải đá để thắng Ả Rập Xê Út: Nhất định không cầu hòa!

U.23 Việt Nam phải đá để thắng Ả Rập Xê Út: Nhất định không cầu hòa!

U.23 Việt Nam cần bước vào trận quyết đấu U.23 Ả Rập Xê Út (23 giờ 30 ngày mai 12.1) với tâm thế đá để thắng, chứ không cầu hòa hay hạn chế bàn thua.

Lịch thi đấu cực hay và… cực muộn hôm nay: Kiểm chứng bản lĩnh của U.23 Việt Nam

Nghịch lý U.23 Ả Rập Xê Út: Hàng công cao to hơn hẳn hàng thủ, U.23 Việt Nam tính sao?

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam Kim Sang-sik ả rập xê út U.23 châu Á Đông Nam Á
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận