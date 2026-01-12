Lịch thi đấu cực hay và… cực muộn hôm nay: Kiểm chứng bản lĩnh của U.23 Việt Nam

C ÁI BẪY "HÒA LÀ ĐỦ"

Sau 2 lượt trận đầu thi đấu thuyết phục, U.23 VN đã tự mở ra cánh cửa rộng thênh thang để tiến vào tứ kết. Với 6 điểm trong tay, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần một kết quả không thua trước chủ nhà Ả Rập Xê Út để chắc suất đi tiếp. Ngược lại, đội bóng xứ sở dầu mỏ đang rơi vào tình cảnh khó khăn. Thất bại bất ngờ trước Jordan ở lượt trận trước buộc họ phải giành chiến thắng bằng mọi giá nếu muốn nắm quyền tự quyết trong tay.

U.23 VN đủ sức đánh bại Ả Rập Xê Út ẢNH: TED TRẦN

Đặt lên bàn cân, U.23 VN đang nắm lợi thế tâm lý lớn. Sự ung dung của người ở cửa trên cho phép chúng ta chủ động tính toán nhịp độ trận đấu theo ý mình. Tuy nhiên, trong bóng đá, tư tưởng "chỉ cần hòa" thường là con dao hai lưỡi hết sức nguy hiểm. Nó dễ khiến các cầu thủ rơi vào trạng thái thụ động, đánh mất đi sự quyết liệt cần thiết và vô tình nhường lại hoàn toàn thế trận cho đối phương.

Có thể nói, U.23 VN hoàn toàn đủ sức tung ra những đòn tấn công chớp nhoáng để đánh bại đối thủ này. Thực tế, U.23 Ả Rập Xê Út không quá đáng sợ như những giải đấu trước. Họ luôn là người kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ, nhưng không hoàn toàn áp đặt được thế trận. Ngược lại, đội chủ nhà cũng phải đối mặt với rất nhiều pha dứt điểm nguy hiểm. Ở trận gặp Jordan, họ chịu đến 17 pha dứt điểm, nhận 3 bàn thua. Ngay cả Kyrgyzstan chơi thiếu người cũng tung ra được 8 pha dứt điểm về phía khung thành Ả Rập Xê Út.

Nguyên nhân là hệ thống phòng ngự của đại diện Tây Á vận hành khá lỏng lẻo, các hậu vệ biên thường xuyên dâng cao để lộ khoảng trống mênh mông phía sau. Đây chính là "tử huyệt" để những mũi khoan tốc độ như Đình Bắc, Văn Khang, Lê Phát, Văn Thuận… khai thác triệt để. Nếu duy trì đúng phong độ và sự mạnh mẽ như 2 trận đấu vừa qua, U.23 VN hoàn toàn đủ sức giành chiến thắng thay vì chỉ cầu hòa.

T HÊM NHIỆM VỤ CHO ÔNG K IM

Ở một giải đấu có mật độ dày đặc, HLV Kim Sang-sik đang đối mặt với bài toán không dễ giải quyết: vừa phải bảo đảm kết quả tốt, vừa phải xoay tua đội hình để giữ sức cho các trụ cột. Không phải ngẫu nhiên mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chia sẻ rằng ông mong U.23 Ả Rập Xê Út thắng Jordan ở trận trước để U.23 VN chắc chắn vào tứ kết. Việc bảo toàn lực lượng, tránh những chấn thương hay thẻ phạt đáng tiếc cho các quân bài chủ chốt như Thái Sơn, Văn Khang hay Đình Bắc trước vòng tứ kết là nhiệm vụ tối quan trọng.

Bên cạnh việc bảo toàn sức mạnh, người hâm mộ cũng đang chờ đợi ông Kim trao thêm cơ hội cho những gương mặt chưa được ra sân nhiều. Những Ngọc Mỹ, Lê Viktor hay Văn Hà đều là các cầu thủ giàu khát khao và có tố chất đặc biệt. Việc tung các cầu thủ này vào sân trong một thế trận thuận lợi không chỉ giúp các trụ cột nghỉ ngơi mà còn là cách để kiểm chứng chiều sâu đội hình, tìm kiếm thêm những biến số mới cho vòng knock-out, như cái cách ông Kim đang đưa Lê Phát ra "ánh sáng".

Ngoài ra, trận gặp Ả Rập Xê Út cũng là dịp để các cầu thủ U.23 VN cải thiện sự hiệu quả trong các pha dứt điểm cũng như thử nghiệm phương án dàn xếp tấn công ở các tình huống cố định, vốn đang trở thành vũ khí lợi hại của chúng ta. Một trận đấu thăng hoa trước chủ nhà không chỉ giúp U.23 VN hiên ngang bước vào tứ kết với ngôi đầu bảng, mà còn là lời khẳng định đanh thép về năng lực cầm quân của ông Kim cũng như bản lĩnh, sự trưởng thành của U.23 VN. Nếu làm được điều đó, "Những chiến binh sao vàng" trẻ tuổi sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng U.23 VN xứng đáng là đối thủ đáng gờm mà đội bóng nào cũng phải e ngại.